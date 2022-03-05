أوكرانيا تتهم روسيا بقصف المدنيين وتضليل العالم بشأن ممرات الإجلاء

اتهمت أوكرانيا روسيا مجددا بالقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في مدينة "ماريوبول" الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا. وتبذل الحكومة الأوكرانية قصارى جهدها من أجل السماح بتوفير ممرات إنسانية لعمليات الإجلاء، بحسب ما كتبه وزير الدفاع أوليكسي ريسنيكوف على موقع فيسبوك، مضيفا أن القوات الروسية تحاول "خنق" المدينة من خلال أزمة إنسانية.

يشار إلى أن "ماريوبول" ذات الأهمية الإستراتيجية، والمطلة على بحر آزوف، هي واحدة من أكثر المدن المتنازع عليها في الصراع الأوكراني. وكتب ريسنيكوف: "لأن الإرهابيين الروس لا يلتزمون بجميع الاتفاقيات، فهم لا يشعرون بالأسف حتى على الأطفال والنساء أو المصابين. وقاموا بدلا من ذلك بقصف دور الإيواء و المدنيين السلميين أثناء عمليات الإجلاء". ومن جانبها، تنفي روسيا بشدة استهدافها للمدنيين في أوكرانيا.

واتهمت مسؤولة أوكرانية كبيرة، اليوم الاثنين (7 مارس/آذار 2022)، روسيا بأنها تحاول تضليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إن أوكرانيا تدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار اعتباراً من صباح اليوم للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وقالت فيريشوك إن كييف ترفض الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف، مضيفة: "هذا ليس خياراً مقبولاً" مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي "لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا".

وأضافت في إفادة أذاعها التلفزيون أن أوكرانيا تلقت الاقتراح الروسي في وقت مبكر من صباح اليوم بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت "أتمنى أن يدرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اسمه ومساعيه المخلصة للمساعدة... تستغل في الواقع للتضليل من قبل الاتحاد الروسي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "ممرات" جديدة ستفتح من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينتي خاركيف وسومي الشرقيتين إضافة لمدينة ماريوبول الساحلية. وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "قدمنا معلومات مفصلة عن الممرات الانسانية للجانب الاوكراني في وقت سابق".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تعلن القوات الروسية لغرض إنساني" الامتناع عن إطلاق النار محليا "اعتبارا من الساعة العاشرة (الساعة السابعة ت غ) في السابع من آذار/مارس وفتح ممرات إنسانية".

وفي الأيام الأخيرة، فشلت محاولتي إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بانتهاك شروط العملية.

وألقت موسكو بالمسؤولية على أوكرانيا في الإخفاق حتى الآن في تأمين ممرات إنسانية ونفت استهداف مدنيين. واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف مناطق مخصصة للممرات الإنسانية وذلك لمنع السكان من الفرار من مدن تتعرض للهجوم.

ويستعد الجانبان لجولة ثالثة من المحادثات في موقع لم يكشف عنه اليوم الاثنين. وقللت أوكرانيا من توقعاتها للتوصل لأي انفراجة في تلك المحادثات.

وتقول السلطات الأوكرانية إن نحو 200 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخل ماريوبول وأغلبهم ينامون تحت الأرض لتجنب القصف الروسي المستمر منذ ستة أيام والذي تسبب أيضا في قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والتدفئة.

ع.ح./ف.ي. (رويترز، د ب ا)