 أوكرانيا- إجلاء النساء والأطفال من ماريوبول وروسيا تكثف هجماتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2022

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أوكرانيا- إجلاء النساء والأطفال من ماريوبول وروسيا تكثف هجماتها

في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.

دبابة روسية تقصف محيط مصنع أزوفستال في ماريوبول (الخامس من أيار/مايو 2022)

روسيا تكثف هجماتها في أوكرانيا قبل يومين من احتفال موسكو بعيد النصر على النازيين

أعلنت كييف اليوم السبت (السابع من أيار/مايو 2022) أنه تم إجلاء جميع النساء والاطفال والمسنين من مصنع آزوفستال، جيب المقاومة الأخير للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول المدمرة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم تنفيذ أمر الرئيس: جميع النساء، جميع الأطفال وجميع المسنين تم إجلاؤهم من آزوفستال. تم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول".

مختارات

أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.

بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.

كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة عقوبات جديدة على روسيا تتضمن حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام واستبعاد بنوك روسية من نظام سويفت الدولي، كما اقترحت إطلاق حزمة مساعدة لتعافي أوكرانيا.

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس برصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف، فيما أكد أمين عام حلف الناتو أن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات.

وتواصلت عمليات إجلاء المدنيين من  ماريوبول اليوم السبت، مثلما يتواصل الهجوم الروسي الذي لا يهدأ، قبيل احتفالات موسكو بيوم النصر على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو. وتمكن نحو خمسين مدنياً إضافياً الجمعة من مغادرة آزوفستال، ضمن قافلة إنسانية، على ما أعلنت فيريشتشوك ووزارة الدفاع الروسية. وأضافت فيريشتشوك: "نجحنا في إخراج خمسين امرأة وطفلاً ومسناً من آزوفستال". وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 11 طفلاً أخرجوا الجمعة. وقالت القوات الموالية لروسيا إنه تم إجلاء 50 شخصاً آخرين اليوم السبت من المصنع. وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد على تليغرام إنه تم الآن في المجمل إجلاء 176 مدنياً من مصنع الصلب.

وبدأت هذه العمليات التي تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسمحت بحسب كييف، بخروج 500 مدني من ماريوبول.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن: "يتم إجلاء الناس في ماريوبول قدر المستطاع".

في المقابل، أكّدت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيانها الصباحي السبت أن "العدوّ لم يوقف هجومه"، وأضافت: "في ماريوبول، يواصل العدو صدّ وحدات الدفاع الأوكرانية في محيط آزوفستال"، مشددةً على تدمير الروس لثلاثة جسور على الطرق "لإبطاء الهجوم المضاد" في منطقة خاركيف. وبحسب المصدر نفسه، سُجّلت ضربات صاروخية في الساعات الـ24 الأخيرة في منطقة خاركيف في مدينة ميكولايف في الجنوب في منطقة دونيتسك.

ومساء الجمعة سقط صاروخان في مدينة أوديسا الساحلية الكبيرة على البحر الأسود من دون أن يوقعا ضحايا على مأ أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية. ويأتي ذلك رغم إقرار مجلس الأمن إعلاناً الجمعة بالإجماع يطالب فيه بإحلال السلام في أوكرانيا التي تدخل الحرب فيها السبت يومها الثاني والسبعين.

مشاهدة الفيديو 02:14

روسيا تمنع إجلاء المدنيين الأوكران من مصنع آزوفستال


 

تصاعد الهجمات بالتزامن مع "يوم النصر"
وأعربت السلطات الأوكرانية عن قلقها من تصاعد عمليات القصف مع اقتراب موعد التاسع من أيار/مايو الذي تحتفل فيه روسيا بالانتصار على ألمانيا النازية في 1945.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو الجمعة: "رجاء لا تتجاهلوا الإنذارات الجوية وانزلوا فوراً إلى الملاجئ فخطر حصول قصف عال جداً في كل مناطق أوكرانيا". وحذر المواطنين من أن العاصمة الأوكرانية لن تشهد احتفالات في ذكرى التاسع من أيار/مايو.

وقال أولكسي اريستوفيتس، أحد مستشاري زيلينسكي: "يسعى العدو إلى القضاء على المدافعين عن آزوفستال ويسعى إلى ذلك قبل التاسع من أيار/مايو هدية لفلاديمير بوتين".

ومنذ بدء غزو أوكرانيا، لم تتمكن موسكو من إعلان سيطرتها سوى على مدينة واحدة مهمة هي خيرسون، في الجنوب. وكان الجيش الروسي يقوم السبت بآخر تدريباته في الساحة الحمراء قبل العرض العسكري التقليدي في عيد النصر في 9 أيار/مايو.

وحذر الرئيس الأوكراني من أنه في حال كانت القوات الروسية تسعى إلى "تدمير" آخر المقاتلين أو المدنيين في ماريوبول، ستضطر كييف إلى وقف أي مفاوضات سلام. واتّهمت كتيبة آزوف التي تدافع عن مصنع آزوفستال القوات الروسية باستهداف إحدى السيارات التي كانت تشارك في عملية إجلاء مدنيين، "بصاروخ موجّه مضاد للدبابات"، ما تسبب بمقتل جندي وجرح ستة آخرين.

وصباح السبت أكدت هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية واصلت الجمعة هجومها على مصنع الصلب الكبير رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد الخميس لمدة ثلاثة أيام.

مشاهدة الفيديو 02:00

آزوفستال تحت القصف وتواصل عملية إجلاء المدنيين



انفجارات في مولدوفا
وفي الشرق، أعلن رئيس بلدية سيفيرودونيتسك الجمعة أن هذه المدينة وهي من إحدى المدن الرئيسية في دونباس التي لا تزال تخضع لسيطرة الأوكرانيين، باتت "شبه محاصرة" من القوات الروسية والانفصاليين. وقالت أولغا بابيتش بعدما غادرت بلدتها وبلغت زابوريجيا في جنوب أوكرانيا لوكالة فرانس برس: "عمليات القصف تتواصل يومياً في الصباح وبعد الظهر والمساء. لم يمر يوم من دون قصف".

وتواصل القوات الأوكرانية من جهتها مقاومة الضغط الذي يمارسه الجيش الروسي. وبحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع البريطانية "يتسبب النزاع في أوكرانيا بأضرار على الوحدات الروسية الأكثر تمكّناً". وتبنّى الجيش الأوكراني السبت على فيسبوك تدمير سفينة إنزال عسكرية روسية قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود، وهو ما لم تؤكده موسكو.

وعلى هامش النزاع في أوكرانيا، أعلنت السلطات في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا السبت وقوع أربعة انفجارات مساء الجمعة قرب مطار سابق في قرية محاذية لأوكرانيا، من دون سقوط قتلى أو جرحى.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المخاوف من أنيمتدّ النزاع في أوكرانيا إلى ترانسدنيستريابعدما قال الجنرال الروسي رستم مينيكايف إن السيطرة على جنوب أوكرانيا سيسمح للروس بالوصول إلى هذه المنطقة بشكل مباشر.

مشاهدة الفيديو 02:32

مولدوفا مهددة بخطر توسع الحرب في أوكرانيا

مساعدات عسكرية وجهود دولية
وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها الجمعة مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار تضم خصوصاً ذخائر مدفعية وأجهزة رادار لكنها حذرت من أن الأموال المرصودة للأسلحة الموجهة لكييف "أشرفت على النفاد". وتشمل هذه المساعدة وهي أقل من الحزم السابقة بكثير، خصوصاً 25 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 مليمتراً وأجهزة رادار مضادة للقصف المدفعي الروسي وأجهزة تشويش على الاتصالات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه "يتعين على الكونغرس الإفراج سريعاً عن الحزمة اللازمة لتعزيز أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى ميزانية إضافية بقيمة 33 مليار دولار طلبت من الكونغرس الأمريكي.

وفي أول موقف موحد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، أكد مجلس الأمن الدولي "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "في سعيه إلى حل سلمي" للحرب في هذا البلد.

على صعيد العقوبات الغربية، واصلت المجر الجمعة تعطيلها لمشروع فرض حظر أوروبي على واردات النفط الروسي وتجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات صعبة لإيجاد اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

من جهة أخرى أعلنت ألمانيا، التي كشفت أنها ستقدّم سبعة مدافع هاوتزر مدرّعة لأوكرانيا، ومدافع بانزرهابيتز 2000، عن اجتماع بين قادة مجموعة السبع الأحد عبر الفيديو مع زيلينسكي للبحث في الدعم الغربي لكييف في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها.

وباتت تداعيات هذه الحرب تظهر في بقية دول العالم. فقد حذر مسؤولون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة