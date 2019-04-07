 أوضاع كارثية في ليبيا.. مدنيون يدفعون فاتورة الحرب الجديدة | سياسة واقتصاد | DW | 09.04.2019

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سياسة واقتصاد

أوضاع كارثية في ليبيا.. مدنيون يدفعون فاتورة الحرب الجديدة

لا نكشف جديدا إذا قلنا إن المدنيين في ليبيا هم من يدفع ثمن تجدد المعارك في هذا البلد الممزق. بعثة الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح حوالي ثلاثة آلاف شخص جراء تصاعد العنف في طرابلس ومحيطها. فكيف تبدو الأوضاع الإنسانية هناك؟

Libyen Nationale Libysche Armee (LNA) (Reuters/E.O. Al-Fetori)

يُلقي الصراع السياسي والعسكري في ليبيا بظلاله الخطيرة على الوضع الإنساني، فمن يدفع الفاتورة هم المدنيون نتيجة تلك الصراعات. نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، أكدت أن "تصاعد العنف في طرابلس وحولها قد أدى إلى نزوح أكثر من 2800 شخص فروا من القتال الدائر."

جاء ذلك في بيان أصدرته ريبيرو حول الوضع الإنساني وحماية المدنيين في ليبيا بعد خمسة أيام من اندلاع العمليات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس الجنوبي بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وقوات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر. 

وعن الأوضاع داخل طرابلس، أكد الناطق الرسمي بمركز الطب الميداني والدعم، الدكتور مالك مرسيط، على صعوبة الأوضاع الإنسانية قائلا: "أقمنا العديد من المستشفيات الميدانية بالقرب من مناطق الاشتباكات المسلحة.. كما تم نشر عدة دوريات للإسعاف." وفي تلك المستشفيات يتم استقبال الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات . وأضاف مرسيط في حوار مع DW عربية: "الوضع الإنساني هنا صعب للغاية ، خاصة فيما يتعلق بتوفير ممرات آمنة للعائلات والمصابين وسط إطلاق النار والاشتباكات."

 أوضاع إنسانية صعبة

 أما كريمة الناجي، الصحفية وباحثة بالعلوم السياسية في ليبيا، فأكدت بدورها بأن الأوضاع الإنسانية صعبة جدا. قالت الناجي لـDW  : "هناك جثث مازالت تحت الأنقاض بمنطقة قصر بن غشير ومنطقة طريق المطار". كما توجد عائلات عالقة بهذه المناطق جنوبي العاصمة حيث تدور الاشتباكات. ولم تتمكن فرق الإجلاء والدفاع المدني من الوصول إلى تلك المناطق بسبب الاشتباكات، بحسب الناجي.

 ولم تلتزم الأطراف المتقاتلة بالهدنة الإنسانية التي طالبت بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة، غسان سلامة، لوقف إطلاق النار ومدتها 3 ساعات، وضربت بها عرض الحائط مواصلة اقتتالها. وهو ما تسبب في صعوبة إجلاء العائلات العالقة بتلك المناطق. ورغم تلقي فرق الطوارئ والإنقاذ والإسعاف اتصالات من تلك العائلات، بضرورة التدخل وتوفير ممرات آمنة لإجلائهم، إلا أن تلك الأوضاع الصعبة حالت دون ذلك، وفقا لما أكدته الناجي.

Libyen: Kämpfer der LNA (Getty Images/AFP/A. Doma)

نقص البنزين

هناك تهافت على شراء المواد الغذائية الأساسية خوفا من نفاذها ومن طول مدة الاشتباكات. منطقة غريان، وهي المدينة الأولى بالجهة الغربية لطرابلس التي سقطت في قبضة قوات خليفة حفتر، تشهد نقصا حادا في البنزين تحديدا، أما باقي السلع الغذائية فهي موجودة ولا وجود لغلاء في الأسعار.

وفي السياق ذاته، عبر العديد من النشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم إزاء الأوضاع في ليبيا داعيين الأطراف المتقاتلة، لوقف كل مظاهر التصعيد وضبط النفس. وهو ما فعلته كذلك المنظمات الدولية.

 وزادت الأوضاع الانسانية سوء بسبب شن طيران قوات خليفة حفتر قصفا جويا على مطار معيتيقة الدولي، وهو ما أدانه  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

و مطار معيتيقة الدولي هو المطار المدني الوحيد بالعاصمة الليبية طرابلس وبالمنطقة الغربية ككل. وبحسب الناجي، يستخدم المدنيون هذا المطار خاصة للسفر العلاجي. وقد توقفت الملاحة الجوية وتوقفت حركة العمل بالمطار، وهو ما اعتبرته منظمة الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولي والإنساني في وقت الحرب.

ارتفاع عدد النازحين

مختارات

وعن النازحين قالت الناجي إن عددهم تعدى الألفي نازح من مناطق الاشتباكات التي تتركز بجنوبي العاصمة، وهي قصر بن غشير ووادي الربيع، وطريق المطار باتجاه العاصمة الليبية. وقد تسبب ذلك في زيادة الضغط على طرابلس خاصة في مناطق التزود بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.

رباب الرفاعي، منسقة الاتصالات، باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدت أن الوضع في طرابلس متوتر بشكل متزايد. وأوضحت أنه حتى الآن لم يعرف نطاق الاحتياجات الإنسانية بشكل عام، قائلة: "لقد سمعنا عن العشرات الذين أصيبوا أو قُتلوا. نحن نتابع الموقف عن كثب. وسوف نستجيب لاحتياجات المدنيين فورا." وأضافت: "على سبيل المثال، تم تكوين ما نسميه مجموعات لتقديم كل ما يكفي لعلاج ما بين 100 إلى 400 مصاب. كما يوجد مساعدات أخرى يتم وضعها أيضًا مثل المواد الغذائية والأدوات المنزلية التي تشمل الأغطية والمفروشات ومواد النظافة الصحية وما إلى ذلك".

 أوضاع اللاجئين

وبسؤالها عن وضع اللاجئين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في ليبيا، أوضحت الرفاعي في حوارها لـDW  عربية، أن اللجنة الدولية  للصليب الأحم لا تتعامل بشكل خاص مع اللاجئين أو المهاجرين. فهناك منظمات أخرى تقوم بذلك بالفعل. وأضافت: "أعتقد أن المهاجرين أو اللاجئين سيكونون عرضة للخطر بشكل خاص في هذا الوقت. مثلهم مثل المدنيين الآخرين يحتاجون إلى الحماية وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم."

سارة إبراهيم

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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