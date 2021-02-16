يُعتبر أوشفيتز أحد أكبر معسكرات الاعتقال والإبادة النازية ورمز المحرقة/ الهولوكوست. تمت إقامة المعسكر المكون من ثلاثة معسكرات رئيسية في بولندا إبان الاحتلال النازي لها في الحرب العالمية الثانية.

أُقيم معسكر أوشفيتز بناء على أفكار هاينريك هملر وزير الداخلية الألماني في فترة الحكم النازي. تمت في هذا المعسكر الرهيب إبادة أكثر من 1.1 مليون شخص غالبيتهم من اليهود. في يناير/ كانون الثاني 1945 حرر الجيش الأحمر السوفيتي المعسكر من النازيين. يزور أوشفيتز سنويا مئات الآلاف وقد تم إدراجه في لائحة مواقع التراث العالمي عام 1979.