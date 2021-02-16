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أوشفيتز

يُعتبر أوشفيتز أحد أكبر معسكرات الاعتقال والإبادة النازية ورمز المحرقة/ الهولوكوست. تمت إقامة المعسكر المكون من ثلاثة معسكرات رئيسية في بولندا إبان الاحتلال النازي لها في الحرب العالمية الثانية.

أُقيم معسكر أوشفيتز بناء على أفكار هاينريك هملر وزير الداخلية الألماني في فترة الحكم النازي. تمت في هذا المعسكر الرهيب إبادة أكثر من 1.1 مليون شخص غالبيتهم من اليهود. في يناير/ كانون الثاني 1945 حرر الجيش الأحمر السوفيتي المعسكر من النازيين. يزور أوشفيتز سنويا مئات الآلاف وقد تم إدراجه في لائحة مواقع التراث العالمي عام 1979.

Death Gate at former Nazi German concentration camp Auschwitz II-Birkenau on January 23, 2021 in Brzezinka near Oswiecim, Poland. January 27 will mark the 76th anniversary of the camp's liberation. This year's commemoration ceremony will be held online due to the coronavirus pandemic. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

لجنة أوشفيتز الدولية تتهم القضاء الألماني بالفشل في محاسبة النازيين 16.02.2021

وجهت لجنة أوشفيتز الدولية للناجين على لسان نائب رئيسها اتهامات للقضاء الألماني بالفشل والتقاعس لسنوات طويلة في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي قام بها النازيون داخل معسكرات الإبادة.

29.01.2020, Berlin: Reuven Rivlin (l), Staatspräsident von Israel, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) umarmen sich bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus teil. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

25 عاما من ذكرى المحرقة في البوندستاغ.. أبرز المحطات! 27.01.2021

منذ عام 1996، يحيي البرلمان الألماني (بوندستاغ) والناجون من معسكرات الإبادة في الـ27 من يناير سنويا، ذكرى جرائم النازية بحق الإنسانية. وغالبا ما يتعلق أيضا بالمخاطر الراهنة في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.
Israeli President Reuven Rivlin and German President Frank-Walter Steinmeier embrace during the commemoration service of the victims of the Nazi dictatorship at Germany's lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany January 29, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

ذكرى أوشفيتز..الرئيس الإسرائيلي يذكر ألمانيا بمسؤوليتها التاريخية 29.01.2020

في أول كلمة يلقيها رئيس إسرائيلي منذ عشر سنوات أمام البوندستاغ، رؤوفين ريفلين يشدد أمام النواب الألمان على مسؤولية ألمانيا التاريخية، وذلك في الذكرى الـ75 على تحرير معسكر أوشفيتز النازي.

Motiv: Deportation der Bewohner des Ghettos Körmend (Ungarn) nach Auschwitz Birkenau, 19. Juni 1944 Pressebild des Deutschen Historischen Museums (DHM) Berlin. Datum: 22.01.2020 Ort: Berlin

إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية 23.01.2020

بحلول الذكرى السنوية ألـ 75 لتحرير معسكر الإبادة النازية "أوشفيتز"، تشارك أكثر من 50 دولة في فعالية ينظمها مركز ياد فاشيم في القدس. الخارجية الإسرائيلية وصفت الفعالية بأنها "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل.
Oct. 7, 2013 - Jerusalem, Israel - Enlarged Pages of Testimony and photos of Holocaust victims are displayed on the cone-shaped ceiling in the Hall of Names at Yad Vashem Holocaust Museum

زعماء العالم يحيون في إسرائيل الذكرى الـ75 لتحرير أوشفيتز 23.01.2020

تتوجه وفود من نحو 50 دولة إلى القدس اليوم لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز واتخاذ موقف واضح ضد معاداة السامية. وسيحتضن مركز ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست هذا التجمع.
05.05.2016+++ People stand still near wreaths as a two-minute siren marking Holocaust Remembrance Day is sounded at Yad Vashem Holocaust Remembrance Center in Jerusalem May 5, 2016. +++ (C) Reuters/A. Cohen

إسرائيل تحيي ذكرى المحرقة ومسيرة في بولندا للتذكير بالضحايا 05.05.2016

إحياء لذكرى المحرقة التي أسفرت عن مقتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين، شهدت إسرائيل دقيقتي صمت مع انطلاق صفارات الإنذار، فيما يعتزم عشرة آلاف شاب يهودي المشاركة في "مسيرة الحياة" من معتقل أوشفيتز النازي في بولندا.
This picture released by Yad Vashem Photo Archives shows the arrival and processing of an entire transport of Jews from Carpatho-Ruthenia, a region annexed in 1939 to Hungary from Czechoslovakia, at Auschwitz-Birkenau, Poland in May 1944. The picture was donated to Yad Vashem in 1980 by Lili Jacob. Images from the Album are currently on display at the United Nations in New York as part of Yad Vashem's Auschwitz: the Depth of the Abyss exhibit. The original Auschwitz Album and other images will be on permanent display in Yad Vashem's new Holocaust History Museum, due to open in March 2005. (ddp images/AP Photo/Yad Vashem Photo Archives, HO) ** MANDATORY CREDIT. EDITORIAL USE ONLY ** ** NO SALES**

معرض دائم جديد لجرائم النازية في معتقل أوشفيتز 13.06.2015

يعرض متحف أوشفيتز فظائع النازيين هناك من خلال عرض أحذية المعتقلين القتلى مثلا. فهل مثل ذلك كاف اليوم؟ وإجابة على هذا السؤال تقرر بعد مرور 70 عاما على تحرير معتقل أوشفيتز إنشاء معرض دائم جديد لجرائم النازية هناك.
dpatopbilder Der Angeklagte Oskar Gröning sitzt am 21.04.2015 im Gerichtsaal in Lüneburg (Niedersachsen). 70 Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur steht der frühere SS-Mann Oskar Gröning in Lüneburg vor Gericht.Die Anklage wirft ihm Beihilfe zum Mord im Vernichtungslager Auschwitz vor - in mindestens 300.000 Fällen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

موظف سابق في معسكر نازي يقر للمحكمة بذنبه 21.04.2015

مثل موظف سابق في معسكر أوشفيتز النازي أمام المحكمة في ألمانيا في واحدة من آخر محاكمات النازيين، بعد أن اتهمه الإدعاء بالاشتراك في قتل 300 ألف شخص رغم عدم ضلوعه بشكل مباشر في أي عملية قتل. المتهم أقر بذنبه أمام المحكمة.
German Chancellor Angela Merkel (R) and Auschwitz survivor Eva Fahidi attend the opening event for the international remembrance of the 70th anniversary of the Liberation of Auschwitz in Berlin January 26, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY)

ميركل تلتقي عددا من الناجين من معسكر آوشفيتز 27.01.2015

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة التصدي لمعاداة السامية خلال لقائها عددا من الناجين من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز في إحياء الذكرى السبعين لتحرير هذا المعسكر الذي لقي فيه حوالي مليون يهودي حتفه .
Blick auf schneebedeckte Gleise, die zu den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz führten (undatiertes Archivfoto). Mehr als zwanzig Prozent der Opfer des Holocaust wurden in dem zwischen den polnischen Städten Krakau und Kattowitz gelegenen Lager ermordet. Am 27.01.1945 wurde das Lager von sowjetischen Truppen befreit. Trotz der schlimmen Erinnerungen, die ehemalige Insassen an diesen Ort haben, kehren einige immer wieder zurück und erzählen jungen Menschen von ihren Erlebnissen. Damit wollen sie verhindern, dass Auschwitz in Vergessenheit gerät. Foto: Günter Schindler dpa (zu dpa-Themenpaket Auschwitz - Todesfabrik wurde Symbol des NS-Massenmordes vom 20.01.2005 - nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

فظائع أوشفيتز وتعامل الفن مع الذاكرة الجماعية للألمان 27.01.2015

في ألمانيا لا يمكن حاليا نسيان ما علق في الذهن بشأن معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز". لقد استغرق الوقت طويلا إلى أن وصلت صور فظائع أوشفيتز إلى ذاكرة الألمان. ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى شخصيات أدبية وفنية.
Moshe Kantor, head of the European Jewish Congress (EJC), delivers his speech at the start of the Fourth International Forum ''Let My People Live'' on January 26, 2015 in Prague. European Jews are facing a new exodus from Europe amid a current rise of anti-semitism and extremism in Europe, Kantor said. AFP PHOTO / MICHAL CIZEK (Photo credit should read MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images)

موشيه كانتور: "يهود أوروبا أمام هجرة جماعية جديدة" 26.01.2015

قال رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي موشيه كانتور في مؤتمر حول ذكرى المحرقة في العاصمة التشيكية براغ "إن يهود أوروبا يواجهون خطر هجرة جماعية جيدة بسبب تنامي معاداة السامية والتطرف.
German Chancellor Angela Merkel (L) and Auschwitz survivor Eva Fahidi chat as they attend the opening event for the international remembrance of the 70th anniversary of the Liberation of Auschwitz in Berlin January 26, 2015. Nazi Germany built the Auschwitz camp in 1940 as a place of incarceration for the Poles. From 1942, it became the largest site of extermination of the Jews from Europe. In Auschwitz, Nazis killed at least 1.1 million people, mainly Jews, but also Poles, Roma, Soviet prisoners of war and prisoners of other ethnicities. On January 27, 1945 the camp was liberated by the Red Army soldiers. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY - Tags: ANNIVERSARY POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

ميركل تشارك في إحياء ذكرى تحرير معتقل أوشفيتز النازي 26.01.2015

أحيت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع مجموعة من الناجين الذكرى السبعين لتحرير معسكر أوشفيتز النازي. وقد لقي في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي حتفه على يد النازيين.
Es handelt sich um eine Bildergalerie für Kultur Online, Stichwort Kunst in der Katastrophe. EINSCHRÄNKUNG Nur verwendbar für Berichterstattung über Ausstellung und/ oder Buch Der Tod hat nicht das letzte Wort. Kunst in der Katastrophe. 1933 - 1945. von Jürgen Kaumkötter, Galiani Berlin 2015 Jerzy Adam Brandhuber: Schubkarren, Kohle auf Papier, Polen 1946, Copyright: Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau in Oœwiêcim

فظائع معسكرات الإبادة النازية في أعمال فنية 24.01.2015

يعتبر معسكر "آوشفيتز" من أكبر معسكرات الإبادة النازية التي تم اكتشافها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم الرقابة التي كانت مفروضة هناك، تمكن بعض معتقليه من توثيق أهوال هذا المعسكر عبر لوحات فنية معبرة.
A yellow Star of David Jews were forced to wear by the Nazis, is seen with other belongings of holocaust survivors from the Auschwitz-Birkenau concentration camp that are on display at the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem, Monday, Jan. 24, 2005. Sixty years ago, on Jan. 27, 1945, Red Army soldiers liberated the Concentration Camp in Auschwitz, Poland. (AP Photo/Kevin Frayer)

الهولوكست بين الإنكار وضعف الاهتمام في العالم العربي 27.01.2010

تحيي ألمانيا وإسرائيل ذكرى مرور 65 عاما على تحرير الجيش الأحمر لمعسكر الاعتقال في أوشفيتز الذي أبيد فيه قسم كبير من ضحايا الهولوكوست، ورغم ظهور حقائق بشأن وجود ضحايا عرب فإن الاهتمام العربي بهذا الموضوع ما يزال ضعيفا
ARCHIV - Außenansicht des Eingangsbereichs zum nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mit der Inschrift Arbeit macht frei über dem Tor (aufgenommen im Mai 2003 im polnischen Oswiecim). Vom Eingangstor zum Stammlager des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers ist am Freitagmorgen (18.12.2009) der Schriftzug mit der Aufschrift «Arbeit macht frei» gestohlen worden. Die Museumswächter hätten als erste den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Von den Tätern fehle jede Spur, sagte der Sprecher. Inzwischen wurde eine Kopie des Originals, die während der Renovierungsarbeiten angefertigt worden war, angebracht. Die zynische Aufschrift «Arbeit mach frei» gilt als ein Symbol des tragischen Schicksals der Millionen von Häftlingen. Die Tafel war etwa ein halbes Jahr nach der Gründung des Lagers im Juni 1940 auf deutschen Befehl von polnischen Häftlingen angefertigt worden. Foto: Frank Leonhardt +++(c) dpa - Bildfunk+++

انتقادات واسعة لسرقة لوحة شهيرة فوق بوابة معسكر اعتقال نازي سابق 18.12.2009

أدانت عدة شخصيات سياسية بولندية ويهودية صباح اليوم الجمعة سرقة اللوحة الشهيرة التي تحمل عبارة "العمل يحرر" باللغة الألمانية والتي كانت معلقة فوق بوابة مدخل معسكر الاعتقال النازي السابق (أوشفيتز) جنوبي بولندا.
* DEU AUSCHWITZ JAHRESTAG ** Rabbi Israel Singer, Vorsitzender des Juedischen Weltkongresses, schaut auf ein Foto, das einen Gang im Konzentrationslager Auschwitz zeigt, waehrend seiner Rede auf einer Gedenkveranstaltung des Internationalen Auschwitz-Komitees zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers, im Deutschen Theater in Berlin am Dienstag, 25. Januar 2005. (AP Photo/Markus Schreiber) --- Israel Singer, Secretary General of the World Jewish Congress looks to a photo showing a way in the Nazi concentration camp Auschwitz during his speech at a commemoration of the International Auschwitz Committee marking the 60th anniversary of the liberation of Nazi concentration camps Tuesday, Jan. 25, 2005. The International Auschwitz Committee is an organisation of survivors of the Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau. (AP Photo/Markus Schreiber)

خمسون عاما على تأسيس مكتب ملاحقة النازيين في ألمانيا 30.11.2008

سجل مكتب ملاحقة النازيين في ألمانيا الذي يحتفل بذكرى مرور 50 عاما على تأسيسه سلسلة كبيرة من النجاحات في ملاحقة أعوان هتلر ومرتكبي جرائم النازية الفظيعة، كان أشهرها قضية جرائم معسكر اعتقال أوشفيتز.
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