أوسيتيا الجنوبية تخطط لتنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

أبدت منطقة أوسيتيا الجنوبية، التي انفصلت عن جورجيا، رغبتها في التصويت على اندماج محتمل في الاتحاد الروسي. واعتبر حاكم المنطقة في جنوب القوقاز، أناتولي بيبيلوف، على التلفزيون الرسمي الروسي أن إجراء استفتاء سيكون ضروريا لمثل هذه الخطوة. وقال بيبيلوف "بالطبع علينا أن نسأل الشعب رأيه وأن نسمح له بالتعبير عن رأيه بشأن إمكان الانضمام إلى روسيا الاتّحادية"، مؤكد أنّ الانضمام إلى روسيا هو "حلم قديم" للأوسيتيين.

وقال بيبيلوف: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي". وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان في القوقاز انفصلتا عن جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة. واعترفت روسيا باستقلالهما في آب/أغسطس 2008 بعد حرب خاطفة بين تبليسي وموسكو. ومنذ هذا النزاع تتمركز قوات روسية بشكل دائم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

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وقال الزعيم البرلماني لأوسيتيا الجنوبية آلان تادتاييف لوكالة تاس الحكومية الروسية إن الاستفتاء يجب أن يجرى "في المستقبل القريب". وفي سياق متصل، قال متحدث باسم البرلمان المحلي إن أبخازيا لا تخطط للانضمام إلى روسيا. وفي حين تعتبر موسكو شريكا استراتيجيا وثيقا، فإن أبخازيا "دولة مستقلة وفقا للدستور".

وكانت روسيا قد شنت حربا ضد أوكرانيا المجاورة في 24 شباط/فبراير، مبررة ذلك من بين أمور أخرى بـ "تحرير" مزعوم للمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا في دونيتسك ولوهانسك، ما عزز المخاوف من اندلاع القتال مجددا في إحدى المناطق الموالية لروسيا ضمن دول سوفيتية سابقة. وأعلن الزعيم الانفصالي ليونيد باسيشنيك في لوهانسك يوم الأحد، أنه يجب إجراء تصويت على دمج المنطقة مع روسيا. وردت كييف إن أوكرانيا لن تعترف بمثل هذا الاستفتاء.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)