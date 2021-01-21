أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الشخصية المرشحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بفارق كبير من الأصوات. وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المجلس 93 إلى 2 بالموافقة على لويد أوستن (67 عاماً) القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد صاحب النجوم الأربعة، وزيرا للدفاع. وسيكون أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى قيادة البنتاغون.
وأصبح أوستن أول عسكري من أصول إفريقية أسود يعين ضابط عمليات الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا. كما كان أوستن أول عسكري أسود يقود كلا من فرقة مشاة وفيلق الجيش في القتال وأول ضابط أسود يصبح نائب رئيس أركان الجيش وأول من يتولى القيادة المركزية الأمريكية ويشرف على القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وتولى اوستن مسؤوليات عسكرية قيادية في العراق.
وعمل بايدن مع أوستن عن كثب بشأن العديد من القضايا في الشرق الأوسط، بما في ذلك، سحب قوات أمريكية في العراق، والحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي "داعش".
وتعهد أوستن والرئيس جو بايدن مرارا بتعزيز التنوع في الجيش الأمريكي والذي يهيمن البيض والرجال على مراكزه القيادية إلى حد كبير على الرغم من وجود تنوع في الرتب الصغيرة.
وقال بايدن إنه ممتن لـ "تعاون الحزبين والتصديق السريع" من مجلس الشيوخ على تعيين أوستن.
وكتب بايدن في تغريدة "تأكيد تعيينه إجراء تاريخي"، مضيفًا أنه لا شك في أن أوستن هو الشخص المناسب لقيادة الوزارة.
وفي تغريدة له على تويتر أعرب أوستن عن فخره بتقلده منصب وزير الدفاع الثامن والعشرين في الولايات المتحدة، وعن كونه أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية.
وفي وقت لاحق، أجرى أوستن أول مكالمة هاتفية رسمية له أثناء العمل. وكتب أوستن عبر تويتر "أنه خلال المكالمة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ناقش المسؤولان "التزام واشنطن الثابت" بالتحالف عبر الأطلسي. وكتب ستولتنبرغ عبر تويتر "أتطلع إلى العمل معه عن كثب لتقوية الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال الناتو".
وأوستن هو ثاني شخصية مختارة من بايدن يتم تأكيد تعيينها، بعد أفريل هاينز، وهي خيار بايدن لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية.
كما صوتت لجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة بالموافقة على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة بتصويت بلغ 26 صوتا وبدون معارضة. ومهدت الخطوة الطريق لتأكيد تعيين يلين من جانب المجلس الذي من المتوقع أن يوافق عليها لتصبح أول سيدة تتولى قيادة وزارة الخزانة. وسبق لها وهي خبيرة اقتصادية تحظى باحترام بالغ، أن تولت رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ومجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وفي الأشهر القليلة الماضية، أيدت يلين استخدام حزم التحفيز المالي من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
أول يمين دستوري في المستشفى
حين كان عمره 30 عاما، أصبح رجل القانون جوزيف روبنيت بايدن لأول مرة نائبا في الكونغرس. لكنها كانت إحدى اللحظات القاسية في حياته: فقبل أسبوعين من ذلك توفيت زوجته وابنته البالغة من العمر عاما واحدا في حادثة سيارة. وكلا الابنين بو وهانتر كانا في المستشفى مصابين عندما أدى بايدن اليمين على الانجيل والدستور.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
رجل السياسة الخارجية
كسيناتور يمثل ولاية ديلاوير لم يعمل فقط من أجل قضايا ولايته، ولاسيما في السبعينات والثمانينات اكتسب الديمقراطي جو بايدن سمعة كسياسي محنك في الشؤون الخارجية. وفي عام 1979 التقى بالرئيس المصري أنور السادات الذي وقع قبلها بوقت وقصير بوساطة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على اتفاقية السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
المنافسة الأولى انتهت بسرعة
المحاولة الأولى لشغل أعلى منصب في الدولة قام بها جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في عام 1988. لكن اتهامات بالسرقة الأدبية لاحقته، إذ نقل فقرات بكاملها من خطب سياسيين آخرين دون الإعلان عنها. وعندما طُرحت أسئلة حول إنجازاته في فترة حياته الجامعية، سحب بعد ستة أسابيع فقط ترشحه.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
الظل الطويل للجنة القضائية
كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ (1987 حتى 1995) ترأس جو بايدن في 1991 جلسات الاستماع لمرشح المحكمة العليا كلارونس توماس. واتهمت الموظفة أنيتا هيل توماس أمام اللجنة بالتحرش الجنسي، الأمر الذي لم يرد عليه جو بايدن. وفي 2019 قبل ترشحه الرئاسي طلب بايدن العفو عن ذلك ، حسب هيل بطريقة فاترة.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
الترشح للمرة الثانية: نهاية بجائزة ترضية
بعد عشرين عاما من ترشحه الأول تقدم بايدن (الأول من اليسار) أمام الديمقراطيين العشرين مجددا كمرشح رئاسي. وفي الأثناء وطد سمعته كسياسي قوي في الشؤون الخارجية وترأس عدة مرات لجنة الشؤون الخارجية وتألق كرجل الوسط يتجاوب أيضا مع الجمهوريين. وفي النهاية بات أوباما ( الرابع من اليسار) رئيسا ليشغل بايدن منصب نائب الرئيس.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
رجل أوباما للشؤون الدولية
الرئيس باراك أوباما استعان بنائبه جو بايدن لاسيما في الأشياء التي يتقنها: التحدث مع شركاء خارجيين من أي قارة كانوا. ويُعتبر بايدن أيضا مؤمنا بالتعددية ويقنع الآخرين بها. وخلال السنوات الثمانية كنائب للرئيس التقى بايدن برئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك (الصورة)، وبجميع كبار السياسيين الأوروبيين تقريبا.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
الترشح للمرة الثالثة وتحقيق النجاح
عاود جو بادن الكرة في سن الـ 77. وبعد الحملة الانتخابية للديمقراطيين عام 2019 بات واضحا بأنه سيمثل أمام دونالد ترامب وليس الاشتراكي بيرني ساندرس الذي يكبره بعام. وما ساعده في ذلك هو الأمل في أنه رجل التوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين الذي يقدم المشروع المضاد أمام الرئيس الذي يراهن بلا هوادة على الاستقطاب.
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جو بايدن.. الختام بأعلى منصب في الدولة
وأخيرا في البيت الأبيض
ترك جو بادين طوال نحو نصف قرن بصماته على السياسة الأمريكية. والآن في عمر الـ 78 يتوج مسيرته السياسية والمهنية بأعلى منصب في الدولة. ولم يكن أي رئيس أمريكي في هذا العمر عند توليه هذا المنصب. وربما يمنحه هذا الحكمة في تحقيق وحدة المجتمع الأمريكي المنقسم.