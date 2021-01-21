أوستن يدخل التاريخ كأول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على الشخصية المرشحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بفارق كبير من الأصوات. وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المجلس 93 إلى 2 بالموافقة على لويد أوستن (67 عاماً) القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، والجنرال المتقاعد صاحب النجوم الأربعة، وزيرا للدفاع. وسيكون أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى قيادة البنتاغون.

وأصبح أوستن أول عسكري من أصول إفريقية أسود يعين ضابط عمليات الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا. كما كان أوستن أول عسكري أسود يقود كلا من فرقة مشاة وفيلق الجيش في القتال وأول ضابط أسود يصبح نائب رئيس أركان الجيش وأول من يتولى القيادة المركزية الأمريكية ويشرف على القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وتولى اوستن مسؤوليات عسكرية قيادية في العراق.

وعمل بايدن مع أوستن عن كثب بشأن العديد من القضايا في الشرق الأوسط، بما في ذلك، سحب قوات أمريكية في العراق، والحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي "داعش".

وتعهد أوستن والرئيس جو بايدن مرارا بتعزيز التنوع في الجيش الأمريكي والذي يهيمن البيض والرجال على مراكزه القيادية إلى حد كبير على الرغم من وجود تنوع في الرتب الصغيرة.

وقال بايدن إنه ممتن لـ "تعاون الحزبين والتصديق السريع" من مجلس الشيوخ على تعيين أوستن.

وكتب بايدن في تغريدة "تأكيد تعيينه إجراء تاريخي"، مضيفًا أنه لا شك في أن أوستن هو الشخص المناسب لقيادة الوزارة.

وفي تغريدة له على تويتر أعرب أوستن عن فخره بتقلده منصب وزير الدفاع الثامن والعشرين في الولايات المتحدة، وعن كونه أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية.

وفي وقت لاحق، أجرى أوستن أول مكالمة هاتفية رسمية له أثناء العمل. وكتب أوستن عبر تويتر "أنه خلال المكالمة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ناقش المسؤولان "التزام واشنطن الثابت" بالتحالف عبر الأطلسي. وكتب ستولتنبرغ عبر تويتر "أتطلع إلى العمل معه عن كثب لتقوية الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية من خلال الناتو".

وأوستن هو ثاني شخصية مختارة من بايدن يتم تأكيد تعيينها، بعد أفريل هاينز، وهي خيار بايدن لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

كما صوتت لجنة المالية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة بالموافقة على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة بتصويت بلغ 26 صوتا وبدون معارضة. ومهدت الخطوة الطريق لتأكيد تعيين يلين من جانب المجلس الذي من المتوقع أن يوافق عليها لتصبح أول سيدة تتولى قيادة وزارة الخزانة. وسبق لها وهي خبيرة اقتصادية تحظى باحترام بالغ، أن تولت رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ومجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وفي الأشهر القليلة الماضية، أيدت يلين استخدام حزم التحفيز المالي من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)