أوزيل يخطط لإنهاء مسيرته بعيدا عن البوندسليغا

يعدمسعود أوزيل من اللاعبين الأعلى أجراً في أرسنال الإنجليزي، رغم أنه قضي في الموسمين الأخيرين على مقاعد الاحتياط ضعف المدة التي دخل فيها إلى المستطيل الأخضر. وفي الموسم الحالي تحديدا شارك في 23 مباراة، وشطب اسمه نهائيا من تشكيلة أربع مباريات. وبعد استئناف المنافسات عقب تجميدها بسبب جائحة كورونا لم يلعب أوزيل في أي مباراة إلى غاية اللحظة.

ورغم محاولات سابقة لطرحه على سوق الانتقالات، إلا أن أوزيل بقي في نهاية المطاف مع "غانرز"، طالما أن العقد الرابط بينهما مستمر إلى نهاية موسم 2021. ووفق تقارير إعلامية عديدة، فإن أجر لاعب خط الوسط يقدر بنحو 390 ألف يورو للأسبوع، وهذا ما يفسر سبب إصرار أرسنال على التخلص من أوزيل الذي نزل أداءه بقوة، وتشسر أنباء إلى معاناته المزمنة بآلام في الظهر.

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في المقابل، فإن خطة أوزيل مختلفة تماما، فهو يريد البقاء مع ""غانرز" إلى نهاية عقده وبعد ذلك الانتقال إلى الفريق الذي يريده دون عائق الشرط الجزائي.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان الطفل المعجزة في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان نموذج للاندماج سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان بطل القلوب هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان صانع الفرص بعد ميسي شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان الصورة المثيرة للجدل ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان كبش فداء لفشل المانشافت؟ في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة" في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



الملفت أن أوزيل الألماني المولد والنشأة والتركي الأصول، لا يريد إطلاقا العودة إلى البوندسليغا. وللتذكير فقد تفجر نقاش حاد داخل ألمانيا بسبب علاقة أوزيل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهت بخروجه من المنتخب الألماني وبرسالة مفتوحة وجهها إلى الرأي العام الألماني يشكو فيها من العنصرية التي رافقته طيلة مسيرته، حسب أوزيل.

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وهناك وجهتان يفضلهما أوزيل حسب صحيفة "سان" البريطانية اعتمادا على مصادر من محيطه، ويتعلق الأمر يا إما بالدوري التركي أو الأمريكي. هذه الأخبار جعلت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية تتوقع أن فريق "إسطنبول باشاكشهر" سيكون العنوان الأول الذي سيطرق بابه أوزيل في تركيا. وعزت ذلك إلى الرئيس أردوغان الذي يعد من أكبر مشجعي هذا الفريق، وأنه أيضا كان الشاهد على عقد قران أوزيل ما يشير إلى قوة العلاقة التي تجمع بين الاثنين.

و.ب