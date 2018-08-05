 أوزيل متشوق لانضمام هذا اللاعب السعودي إلى فريقه | عالم الرياضة | DW | 06.08.2018

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عالم الرياضة

أوزيل متشوق لانضمام هذا اللاعب السعودي إلى فريقه

رغم أن اسم الشاب السعودي مساعد الدوسري غير مشهور كثيراً، إلا أن "ام اس دوسري7"، أصبح حديث قطاع كبير من عشاق الكرة في العالم، منذ أمس الأحد. والآن يريد النجم الألماني مسعود أوزيل أن ينضم هذا اللاعب إلى فريقه، لكن أي فريق؟

England FIFA eWorld Cup in London Mosaad Aldossary (picture-alliance/dpa/B. Hoskins)

السعودي مساعد الدوسري بطل العالم لكرة القدم الإلكترونية فيفا 18

لم يكن طريق البطولة سهلا أبدا بالنسبة للسعودي مساعد الدوسري (18 عاما)، فقد بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 18" بمشاركة نحو 20 مليون لاعب من أنحاء العالم. لكن الدوسري صار من بين 32 لاعبا فقط وصلوا إلى نهائيات البطولة التي أقيمت في لندن واختتمت أمس الأحد.

مختارات

تخصيص موقع الكتروني لنجوم الكرة أصبح أمراً لا غنى عنه. تلك المواقع الخاصة تعطي للمعجبين الفرصة للتواصل مع نجمهم المحبوب، كما تعطي دفعة للنجوم عند التعرض لهزيمة أو في أوقات الإصابة. (13.06.2008)

من المقرر استخدام شريحة الكترونية صغيرة الحجم لتكون بمثابة اليد اليمنى للحكام خلال قيامهم بمراقبة مباريات كرة القدم في مونديال كأس العالم 2006 في ألمانيا. والفيفا تأمل بدعم ثقة الجمهور في صحة قرارات الحكام. (29.09.2005)

لم يكتف الفتى السعودي المعروف بـ"ام اس دوسري7" بالمشاركة المشرفة على طريقة كثير من منتخبات كرة القدم وإنما وصل للمباراة النهائية واستطاع أن يفوز فيها 4- صفر على البلجيكي ستيفانو بينا (20 عاما)، لاعب فريق أيندهوفن، ليحصد لقب بطل العالم في كرة القدم الإلكترونية ويفوز جائزة مالية قدرها 213 ألف يورو.

وعلاوة على الجائزة المالية فإن مساعد الدوسري قد يصبح الآن ضمن فريق الكرة الإلكترونية، الذي أسسه الألماني مسعود أوزيل، نجم المانشافت سابقا وأرسنال لندن حاليا.

وكان أوزيل (29 عاما) قد أعلن عن تأسيس فريق خاص لكرة القدم الإلكترونية اسمه #teamozil (فريق أوزيل) وأنه بصدد البحث عن لاعبين من جميع أنحاء العالم للانضمام لفريقه. وفي حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية قال يوشوا بيغير، المدير التنفيذي لوكالة eSportsReputation، المسؤولة عن ضم اللاعبين لفريق أوزيل: "نحن نتفاوض حاليا مع كل لاعبي القمة في العالم، ولا شك أن ام اس دوسري7، بعد فوزه باللقب هو واحد من هؤلاء".

وبحسب بيلد فإن هناك عقبة صغيرة تقف في طريق انضمام الدوسري إلى فريق أوزيل، فالدوسري متعاقد حاليا مع فريق "يو اس كلان". غير أن مبالغ انتقال اللاعين في عالم كرة القدم الإلكترونية مازالت صغيرة حتى الآن، وضمه للمشاركة في موسم "فيفا 19"، يبدو محتملا، تضيف الصحيفة.

وتؤكد الصحيفة الألمانية أنه في حالة انضمام مساعد الدوسري لفريق أوزيل يكون أزيل قد غطى بذلك المنطقة العربية/الآسيوية، حيث أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 كان قد أعلن أنه يريد أن يزين فريقه بلاعبين من أربع قارات. ومن ينضم لفريق أوزيل سيلقى رعاية احترافية، ومدربا خاصا ومحللا للأداء ومدربا ذهنيا ومحللا نفسيا وبيتا للألعاب الإلكترونية في لندن، حيث يمكن للفريق الاستعداد سويا للبطولات المقبلة، تتابع بيلد.

صلاح شرارة

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  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

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  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

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  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

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    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

سابقة تاريخية في السعودية، مشجعات نساء يدخلن الملعب ويناصرن فريقهن المفضل، وذلك بعد رفع الحظر عن دخول المرأة إلى الملاعب الرياضية والسماح لها بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع هذا العام. (13.01.2018)  

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