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أوروبا

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موضوع رئيسي

تزايد تدفق طالبي لجوء يعبرون من روسيا إلى فنلندا

كيف يدفع طالبو اللجوء الأموال للعبور من روسيا إلى فنلندا؟

سياسة٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

ستولتنبيرغ قبل تركه منصبه: "لا بديل" عن مساعدة أوكرانيا

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

بيربوك تؤكد أن أمان الأسرائيليين مرتبط بأمان الفلسطينيين

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

الهدنة في غزة دخلت يومها الأخير ومحادثات جارية لتمديدها

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تقارير وتحليلات

يعتبر داني ألفيش أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقباً،

إسبانيا.. النيابة تطالب بسجن اللاعب البرازيلي ألفيش 9 سنوات

إسبانيا.. النيابة تطالب بسجن اللاعب البرازيلي ألفيش 9 سنوات

النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن بسجن البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق تسع سنوات بتهمة الاغتصاب.
عالم الرياضة٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
صورة من الأرشيف لقطار إيطالي

انتقادات لوزير إيطالي بعد توقيفه قطارا في غير محطته للنزول

انتقادات لوزير إيطالي بعد توقيفه قطارا في غير محطته للنزول

وزير الزراعة الإيطالي يثير جدلا واسعا بعد توقف غير متوقع لقطار سريع للنزول في بلدة صغيرة. المزيد من التفاصيل:
منوعات٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
طبيب قوم بتطعيم سيدة مسنة (أرشيف)

التطعيم ضد كورنا والإنفلونزا ـ خيار تنصح به الهيئات الصحية

التطعيم ضد كورنا والإنفلونزا ـ خيار تنصح به الهيئات الصحية

أعداد الإصابات بكورونا ترتفع من جديد. لهذا السبب يوصي الأطباء بشدة بالحصول على التطعيم والحذر من التقاط العدوى ونشرها.
صحة٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
Spanien Barcelona 2023 | Shakira vor Gericht wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung

سبعة ملايين يورو تجنب شاكيرا عقوبة السجن في إسبانيا

سبعة ملايين يورو تجنب شاكيرا عقوبة السجن في إسبانيا

اتفاق بين شاكيرا والنيابة العامة يجنب المغنية الكولومبية عقوبة السجن في إسبانيا.
مجتمع٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
إنفلونزا الطيور مرض ينتقل بالعدوى

تفشي سلالة "شديدة العدوى" من أنفلونزا الطيور في كراوتيا

تفشي سلالة "شديدة العدوى" من أنفلونزا الطيور في كراوتيا

خبر مقلق أعلنت عنه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، عن رصد كرواتيا سلالة شديدة العدوى وخطيرة من أنفلونزا الطيور.
صحة٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
شاطئ في لاجاناس وهو منتجع شهير في جزيرة زاكينثوس

عشرة يورو يومياً.. "ضريبة المناخ" تفرض على سياح هذا البلد!

عشرة يورو يومياً.. "ضريبة المناخ" تفرض على سياح هذا البلد!

أخبار سيئة للسياح الراغبين في قضاء عطلهم في اليونان. إذ سيتعين عليهم مستقبلاً دفع "ضريبة مناخ" خلال إقامتهم.
مناخ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
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أوكرانيا

Fokus Deutschland

أوكران في فخ بيروقراطية ألمانيا

جندي مصاب وهو من نحو 800 أوكراني تعهدت ألمانيا بمعالجتهم. لكن وبينما يتعافى وجد نفسه غارقا بالبيروقراطية الألمانية.
مجتمع٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣05:19 دقيقة

إيطاليا

DW Euromaxx | Sendung vom 25.11.23 | Italien Bergdorf in den Abruzzen

فنادق القرى المهجورة

يزداد عدد القرى التي كانت على وشك الانقراض والتي تتحول الآن الى أماكن حيوية بفضل إنشاء الفنادق فيها.
رحلات٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣05:52 دقيقة

فرنسا

صداقة الإمام مولود والحاخام ميشيل تعود لسنوات طويلة

فرنسا: مسلمون ويهود ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا

تشهد فرنسا ارتفاعاً في جرائم معاداة السامية. مبادرة "مجموعة الصداقة اليهودية-الإسلامية" تحاول تهدئة التوترات.
سياسة١٧ نوفمبر ٢٠٢٣

بلجيكا

Fokus Europa Belgien Kürbisregatta

سباق قوارب اليقطين ببلجيكا

اليقطين يستخدم للطعام وأيضا للزينة ولكن ليس هذا كل شيء ففي بلجيكا يقام أحد أغرب سباقات سطح الماء وهو سباق قوارب اليقطين.
بانوراما١٧ نوفمبر ٢٠٢٣01:53 دقيقة

المملكة المتحدة

DW Euromaxx | Sendung vom 25.11.23 | Großbritannien Die Welt des Cheddar-Käses

ما هو موطن جبنة الشيدر الشهيرة؟

نتناول جبنة شيدر مع البرغر أو الخبز أو مع وجبات الفرن. ترى ما هو موطنها الأصلي؟
منوعات٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣04:35 دقيقة

روسيا الاتحادية

RusOil, Made

روسيا تصدر الكثير من النفط - عقوبات غير فعالة؟

روسيا تصدر كميات من النفط تعادل ما كانت تصدره قبل حرب أوكرانيا، حيث ظلت الكميات ثابتة في السنوات الأخيرة. فكيف يحدث ذلك رغم العقوبات المفروضة؟ وهل سقف سعر النفط غير فعال؟
اقتصاد١١ أكتوبر ٢٠٢٣04:53 دقيقة

بولندا

Polen Bialowieza Grenze zu Belarus | Migranten

فضيحة تأشيرات عمل بولندية لمهاجرين

هزت الاتحادَ الأوروبي فضيحةُ منح تأشيرات سفر بولندية لمهاجرين عبر الرشوة: تأشيرات عمل من سفارات بولندية بحسب الاتهامات.
سياسة١٢ أكتوبر ٢٠٢٣05:21 دقيقة
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بانوراما

صورة تعبيرية لسيدة وحيدة وحزينة

لماذا يتزايد إحجام الرجال عن الزواج في العالم؟

يقول خبراء إن الكثيرات من النساء حاولن البحث عن شريك حياة يلتزم بالعلاقة لفترة طويلة لكنهم فشلن في ذلك فما الأسباب؟
منوعات٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا خلال (قطر 18.12. 2022)

"وداعا لأجمل شيء".. دي ماريا يقرر اعتزال اللعب دوليا

أعلن الأرجنتيني دي ماريا إنهاء مسيرته الطويلة مع منتخب بلاده صيف العام 2024 العام المقبل، دي ماريا توج بألقاب كثيرة.
عالم الرياضة٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
رياضة التنس، صورة رمزية.

باحثون: هذه الرياضات يمكن أن تطيل العمر فعلا!

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يعيشون حياة صحية أكثر من غيرهم. لكن هل تعلم أن بعض أنواع الرياضة يمكن أن تطيل عمرك؟
صحة٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
Schweden Stockholm Rauchverbot in der Nähe von Bars

التبغ الأبيض عوض السجائر في السويد..حلّ أم فقاعة؟

تستعد السويد لتصبح أول بلد أوروبي خالٍ من التدخين، زذلك بفضل تنامي شعبية الـ"سنْوس" وهو كيس فيه تبغ أو نيكوتين رطب.
طبيعة وبيئة١٩ نوفمبر ٢٠٢٣
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين رفقة زوجته دوريس شميداور عام 2019

كلب رئيسة مولدافيا "يعض" نظيرها النمساوي!

عضّ الكلب الرئاسي في مولدافيا الرئيس النمساوي خلال زيارة رسمية له للبلاد هذا الأسبوع. لكن لما حصل على هدية بدل العقوبة؟
منوعات١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
تلوث الهواء واضح في لقاء كركيت في كأس العالم

كيف يدمر الدخان وارتفاع الحرارة عالم الرياضة الذي نعرفه!

لعب مباراة كركيت أو كرة قدم في ملعب يغطيه الضباب الدخاني في بلد مثل الهند أصبح حقيقيا ويدمر عالم الرياضة.
عالم الرياضة١٧ نوفمبر ٢٠٢٣