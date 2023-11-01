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موضوع رئيسي
كيف يدفع طالبو اللجوء الأموال للعبور من روسيا إلى فنلندا؟
سياسة
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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أخبار
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
ستولتنبيرغ قبل تركه منصبه: "لا بديل" عن مساعدة أوكرانيا
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
بيربوك تؤكد أن أمان الأسرائيليين مرتبط بأمان الفلسطينيين
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
الهدنة في غزة دخلت يومها الأخير ومحادثات جارية لتمديدها
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تقارير وتحليلات
إسبانيا.. النيابة تطالب بسجن اللاعب البرازيلي ألفيش 9 سنوات
إسبانيا.. النيابة تطالب بسجن اللاعب البرازيلي ألفيش 9 سنوات
النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن بسجن البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق تسع سنوات بتهمة الاغتصاب.
عالم الرياضة
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
انتقادات لوزير إيطالي بعد توقيفه قطارا في غير محطته للنزول
انتقادات لوزير إيطالي بعد توقيفه قطارا في غير محطته للنزول
وزير الزراعة الإيطالي يثير جدلا واسعا بعد توقف غير متوقع لقطار سريع للنزول في بلدة صغيرة. المزيد من التفاصيل:
منوعات
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
التطعيم ضد كورنا والإنفلونزا ـ خيار تنصح به الهيئات الصحية
التطعيم ضد كورنا والإنفلونزا ـ خيار تنصح به الهيئات الصحية
أعداد الإصابات بكورونا ترتفع من جديد. لهذا السبب يوصي الأطباء بشدة بالحصول على التطعيم والحذر من التقاط العدوى ونشرها.
صحة
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
سبعة ملايين يورو تجنب شاكيرا عقوبة السجن في إسبانيا
سبعة ملايين يورو تجنب شاكيرا عقوبة السجن في إسبانيا
اتفاق بين شاكيرا والنيابة العامة يجنب المغنية الكولومبية عقوبة السجن في إسبانيا.
مجتمع
2023/11/22
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
تفشي سلالة "شديدة العدوى" من أنفلونزا الطيور في كراوتيا
تفشي سلالة "شديدة العدوى" من أنفلونزا الطيور في كراوتيا
خبر مقلق أعلنت عنه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، عن رصد كرواتيا سلالة شديدة العدوى وخطيرة من أنفلونزا الطيور.
صحة
2023/11/21
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
عشرة يورو يومياً.. "ضريبة المناخ" تفرض على سياح هذا البلد!
عشرة يورو يومياً.. "ضريبة المناخ" تفرض على سياح هذا البلد!
أخبار سيئة للسياح الراغبين في قضاء عطلهم في اليونان. إذ سيتعين عليهم مستقبلاً دفع "ضريبة مناخ" خلال إقامتهم.
مناخ
2023/11/21
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣
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أوكرانيا
أوكران في فخ بيروقراطية ألمانيا
جندي مصاب وهو من نحو 800 أوكراني تعهدت ألمانيا بمعالجتهم. لكن وبينما يتعافى وجد نفسه غارقا بالبيروقراطية الألمانية.
مجتمع
2023/11/23
٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣
05:19 دقيقة
إيطاليا
فنادق القرى المهجورة
يزداد عدد القرى التي كانت على وشك الانقراض والتي تتحول الآن الى أماكن حيوية بفضل إنشاء الفنادق فيها.
رحلات
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
05:52 دقيقة
فرنسا
فرنسا: مسلمون ويهود ضد معاداة السامية والإسلاموفوبيا
تشهد فرنسا ارتفاعاً في جرائم معاداة السامية. مبادرة "مجموعة الصداقة اليهودية-الإسلامية" تحاول تهدئة التوترات.
سياسة
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
بلجيكا
سباق قوارب اليقطين ببلجيكا
اليقطين يستخدم للطعام وأيضا للزينة ولكن ليس هذا كل شيء ففي بلجيكا يقام أحد أغرب سباقات سطح الماء وهو سباق قوارب اليقطين.
بانوراما
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
01:53 دقيقة
المملكة المتحدة
ما هو موطن جبنة الشيدر الشهيرة؟
نتناول جبنة شيدر مع البرغر أو الخبز أو مع وجبات الفرن. ترى ما هو موطنها الأصلي؟
منوعات
2023/11/26
٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
04:35 دقيقة
روسيا الاتحادية
روسيا تصدر الكثير من النفط - عقوبات غير فعالة؟
روسيا تصدر كميات من النفط تعادل ما كانت تصدره قبل حرب أوكرانيا، حيث ظلت الكميات ثابتة في السنوات الأخيرة. فكيف يحدث ذلك رغم العقوبات المفروضة؟ وهل سقف سعر النفط غير فعال؟
اقتصاد
2023/10/11
١١ أكتوبر ٢٠٢٣
04:53 دقيقة
بولندا
فضيحة تأشيرات عمل بولندية لمهاجرين
هزت الاتحادَ الأوروبي فضيحةُ منح تأشيرات سفر بولندية لمهاجرين عبر الرشوة: تأشيرات عمل من سفارات بولندية بحسب الاتهامات.
سياسة
2023/10/12
١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
05:21 دقيقة
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بانوراما
لماذا يتزايد إحجام الرجال عن الزواج في العالم؟
يقول خبراء إن الكثيرات من النساء حاولن البحث عن شريك حياة يلتزم بالعلاقة لفترة طويلة لكنهم فشلن في ذلك فما الأسباب؟
منوعات
2023/11/27
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣
"وداعا لأجمل شيء".. دي ماريا يقرر اعتزال اللعب دوليا
أعلن الأرجنتيني دي ماريا إنهاء مسيرته الطويلة مع منتخب بلاده صيف العام 2024 العام المقبل، دي ماريا توج بألقاب كثيرة.
عالم الرياضة
2023/11/24
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
باحثون: هذه الرياضات يمكن أن تطيل العمر فعلا!
الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يعيشون حياة صحية أكثر من غيرهم. لكن هل تعلم أن بعض أنواع الرياضة يمكن أن تطيل عمرك؟
صحة
2023/11/20
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣
التبغ الأبيض عوض السجائر في السويد..حلّ أم فقاعة؟
تستعد السويد لتصبح أول بلد أوروبي خالٍ من التدخين، زذلك بفضل تنامي شعبية الـ"سنْوس" وهو كيس فيه تبغ أو نيكوتين رطب.
طبيعة وبيئة
2023/11/19
١٩ نوفمبر ٢٠٢٣
كلب رئيسة مولدافيا "يعض" نظيرها النمساوي!
عضّ الكلب الرئاسي في مولدافيا الرئيس النمساوي خلال زيارة رسمية له للبلاد هذا الأسبوع. لكن لما حصل على هدية بدل العقوبة؟
منوعات
2023/11/18
١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
كيف يدمر الدخان وارتفاع الحرارة عالم الرياضة الذي نعرفه!
لعب مباراة كركيت أو كرة قدم في ملعب يغطيه الضباب الدخاني في بلد مثل الهند أصبح حقيقيا ويدمر عالم الرياضة.
عالم الرياضة
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
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