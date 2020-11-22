أوروبا مهددة بموجة كورونا ثالثة..تحذير من منظمة الصحة العالمية

توقع ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

وقال نابارو في مقابلة مع صحف سويسرية نشرت اليوم الأحد (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) "لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى".

وأضاف نابارو، وهو بريطاني الجنسية أخفق في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017، "الآن نواجه الموجة الثانية. إذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

وشهدت أوروبا انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا،فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 15741 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة. وبحسب المعهد، يقل هذا العدد عما تم تسجيله قبل أسبوع بإجمالي 1206 حالات؛ حيث تم تسجيل إجمالي 16947 إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد الماضي. وسجل المعهد أعلى مستوى لحالات الإصابة يوم الجمعة الماضي بإجمالي 23648 حالة إصابة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ حتى الآن 918 ألف و269 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى إجمالي 14022 حالة وفاة، ويزيد هذا العدد على ما تم تسجيله أمس السبت بإجمالي 138 حالة وفاة. وبحسب تقديرات المعهد، تعافى من الفيروس حتى الآن نحو 603 آلاف 800 شخص.

وبعدما زاد عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس بقوة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتشرين الثاني/نوفمبر الجاري، يعد عدد الإصابات مؤخرا مستقرا نوعا ما. ولكن ليس هناك تراجعا واضحا حتى الآن، على الرغم من الإغلاق الجزئي الذي يسري في ألمانيا منذ مطلع الشهر الجاري.

أما في بريطانيا فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى نحو 1,5 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 54 ألفا و721 حالة. وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعا.

ع.ج/ م.س (رويترز، د ب أ)