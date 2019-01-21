 أوروبا.. كيف يمكن للاجئين الحصول على استشارة للعودة إلى وطنهم؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 10.03.2019

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ثقافة ومجتمع

أوروبا.. كيف يمكن للاجئين الحصول على استشارة للعودة إلى وطنهم؟

إذا كنت ممن رفضت طلبات لجوئهم ويجب عليهم العودة إلى بلدانهم أو ممن يفكرون بالعودة الطوعية إلى أوطانهم، يمكنك الحصول على الاستشارة من أجل ذلك، لكن كيف تكون هذه الاستشارة وأين يمكن الحصول عليها؟

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Rückkehr Nationalmannschaft Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى مغادرتك لبلدك واللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية، من المرجح أن تكون عودتك صعبة، ولذلك يتم تقديم الاستشارة بهذا الخصوص في معظم الدول الأوروبية. وبالرغم من أنه لا يتم تقديم خدمات الاستشارة إلا للراغبين بالعودة الطوعية في كثير من الأحيان، إلا أن دولاً مثل الدنمارك تقدّم الاستشارة لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يواجهون الإعادة القسرية أيضاً.
ويقدم مجلس اللاجئين الدنماركي (DRC) استشارات حول العودة منذ حوالي أربعة عقود. ويؤكد المجلس على ضرورة أن تسير الدول الأوروبية الأخرى أيضاً على خطى الدنمارك في تقديم خدمات الاستشارة لطالبي اللجوء من أجل العودة، حتى بعد الرفض النهائي لطلبات لجوئهم.

لماذا يخاف كثيرون من العودة؟
يخشى الكثير من المهاجرين من "وصمة الفشل"، أي من إمكانية اعتبار عودتهم فشلاً في نظر المجتمع الذي يعودون إليه، كما تقول المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا، والتي تضيف أن ما يهم الأشخاص الراغبين بالعودة هو ألا يعودوا خاليي الوفاض، خاصة وأنهم قد يكونون مدينين بمبالغ كبيرة اقترضوها من أجل رحلة الوصول إلى أوروبا.
أما بالنسبة للذين تغرّبوا عن بلدانهم لفترات طويلة، فهم يخافون من صعوبة الاندماج في المجتمع عند العودة، حسبما تقول المنظمة. وهذا يتعلق بشكل أساسي بالذين لديهم أطفال لا يتكلمون لغة آبائهم. كما أن هناك مخاوف أخرى قد تتعلق بخشية فقدان وظيفة أو الابتعاد عن الأقارب والأصدقاء وغيرها من الأسباب والمخاوف.

مختارات

يبدو أن الإغراءات المالية المقدمة من قبل الحكومة الألمانية لتشجيع اللاجئين على العودة بمحض إرادتهم إلى بلدانهم لم تأتِ بالنتيجة المرجوة؛ إذ أظهرت وثيقة رسمية أن أعداد العائدين في تراجع مستمر منذ ثلاث سنوات. (14.01.2019)

ترغب ألمانيا بإعادة الآلاف من اللاجئين العراقيين الى بلادهم، لذلك تعلن عن تحفيزات كبيرة للراغبين في العودة، وعن خطط مشتركة مع الحكومة العراقية لخلق ظروف أفضل لهم، لكن ما مدى سهولة إقناعهم بالعودة؟ (19.12.2018)



ما هي أهمية الاستشارة؟
تساعد الاستشارة على التحقق من أن عملية العودة إلى البلد الأصلي ستكون "كريمة وشاملة"، وفقاً لمجلس اللاجئين الدنماركي، والذي يقول بأن أي شخص يعود إلى وطنه، وخاصة الذين رفضت طلبات لجوئهم، يحتاجون إلى معرفة الخيارات والإمكانيات المتاحة لهم، حتى يتمكّنوا من اتخاذ قرار أفضل بشأن مستقبلهم.
ومجلس اللاجئين الدنماركي هو جزء من شبكة منظمات تعمل على دعم إعادة اندماج العائدين إلى بلدانهم. وتضم الشبكة المعروفة باسم ERSO منظمات أخرى في كل من ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا. وقد حصل اللاجئ الغيني غونوتي على الاستشارة عبر الشبكة لمغادرة هولندا إلى غينيا.
عاش غونوتي في هولندا لمدة خمس سنوات، ورغم وجود ما يستمتع به مثل تعلم النجارة ولعب كرة القدم، إلا أنه كان يجد صعوبة في التأقلم مع المجتمع الجديد، وقرر العودة إلى بلده، لكنه كان بحاجة للاستشارة لأنه كان يعاني من مشاكل مع عائلته، ما جعله يتردد في البداية، إلى أن حصل على الاستشارة وعاد.

أنواع الاستشارة
بالنسبة للأشخاص الذين يترددون في العودة ويجدون أنفسهم أمام ضرورة اتخاذ قرارت صعبة، مثل غونوتي، هناك نوعان رئيسيان من الاستشارة، استشارة قانونية واستشارة حول كيفية الاندماج بعد العودة. ويستفيد معظم الناس من النوعين معاً في غالبية الأحيان، كما تقول إيفا سينغر، مديرة قسم اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين.
تساعد الاستشارات القانونية طالبي اللجوء المرفوضين على فهم القرار النهائي وإدراك الإمكانات الأخرى مثل الطعن بقرار الرفض وغيره. أما استشارة العودة فتتضمن توضيح إجراءات العودة ومناقشة أسئلة أخرى مثل: ماذا يمكن أن يحدث في حال عدم التزام طالب اللجوء المرفوض بقرار مغادرة البلاد، أو ماذا يمكن أن يحدث بعد العودة؟

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كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟

كيف يتم تقديم الاستشارة؟
نأخذ الاستشارة التي تلقاها طالب اللجوء العراقي مالك كمثال. بعد أن رُفض طلب لجوئه في الدنمارك، ذهب إلى مكتب تقديم الاستشارة في مركز الإيواء الذي كان يقيم فيه. في جلسات الاستشارة الثلاث أو الأربع الأولى تحدث مالك بشكل رئيسي عن حياته وحالته النفسية والبدنية، ولأنه لم يكن يثق بالسلطات الدنماركية، لم يكن يريد مناقشة العودة إلى العراق. لكن بعد أن استمع له الاستشاري وطرح عليه أسئلة حول الخيارات التي أمامه وعواقبها، بدأ مالك بالتحدث عن مخاوفه المتعلقة بالعودة، فقد مضى وقت طويل على بعده عن بلده، كما أنه لم يكن يعرف كيف سيكسب قوت يومه. وفي نهاية المطاف تحدث مالك عن إمكانية عودته إلى بلده الأصلي.

كيف يمكن الحصول على الاستشارة؟
في الدنمارك وبعض الدول الأخرى، يتم تقديم الاستشارة في مراكز الإيواء. بعض تلك الاستشارات تكون عن طريق تحديد موعد مسبق، بينما يتم بعضها الآخر من خلال زيارة مختص في مكتب ضمن أوقات عمله. وفي كوبنهاغن يمكن تلقي الاستشارة في مركز المجلس الدنماركي للاجئين نفسه. تقول سينغر: "من المهم أن تكون الاستشارة متوفرة بسهولة".
وفي ألمانيا تتوفر الاستشارة لطالبي اللجوء واللاجئين في أكثر من ألف مركز استشاري في أنحاد البلاد. وتتوفر في الموقع الإلكتروني (returnfromgermany.de) معلومات أساسية حول العودة بالإضافة إلى عناوين مراكز الاستشارة الخاصة بذلك.
وتتوفر في ألمانيا خيارات أخرى أيضاً، مثل الحصول على معلومات حول الوضع في البلد الأصلي بالاعتماد على تقارير وأبحاث أعدها موظفون في المنظمة الدولية للهجرة، كما يمكن الحصول على استشارة عبر الانترنت من موظفين للمنظمة يعملون في البلد الأصلي لطالب اللجوء المرفوض أو اللاجئ الراغب بالعودة.

ويموّل الاتحاد الأوروبي برنامجاً يسمى (ERRIN) لدعم المنظمات التي تقدم المشورة لطالبي اللجوء واللاجئين. ويشمل البرنامج 18 بلداً في أوروبا، من بينها النرويج وسويسرا، لكنه لا يشمل إيرلندا وقبرص. فإذا كنت في إيرلندا أو قبرص وتريد التحدث مع شخص مختص عن العودة إلى بلدك الأصلي، يمكنك التواصل مع المنظمة الدولية للهجرة.

هل الاستشاري محل للثقة؟
قد تؤدي عدة عوامل إلى صعوبة اتخاذ قرار العودة، مثل الخشية من الاعتقال أو الظروف المعيشية الصعبة أوغيرها، لكن الاستشاريين يدركون مثل هذه الضغوط ويعرفون أنهم بحاجة إلى كسب ثقة الشخص. تقول سينغر: "الثقة لا تأتي بشكل تلقائي فالناس بحاجة إلى أن يروا أن المعلومات المقدمة لهم دقيقة وأنك ستتابع أوضاعهم".

وفي هذا السياق تقول المنظمة الدولية للهجرة في ألمانيا إن المشورة غير ملزمة (لا تلزم الشخص بالمغادرة) كما أنها غير متحيزة، وتضيف أنه لا يجوز أن يؤثر تلقي الاستشارة على مصلحة اللاجئ أو طالب اللجوء، مشيرة إلى أن الاستشاريين مؤهلون ولديهم معرفة واسعة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء.

ماريون ماكغريغور/م.ع.ح

المصدر: مهاجر نيوز

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

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