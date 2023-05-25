 أوروبا ـ عمال مهاجرون يمولون نظام الضمان دون الاستفادة منه | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 25.05.2023

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ثقافة ومجتمع

أوروبا ـ عمال مهاجرون يمولون نظام الضمان دون الاستفادة منه

لا يستفيد العمال المهاجرون من نظام الضمان الاجتماعي عند إقامتهم فترات قصيرة في دول الاتحاد الأوروبي، رغم تأدية واجباتهم تجاهه، هذا ما خلص إليه تقرير صدر عن مؤسستين أوروبيتين.

صورة توضيحية. اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل

صورة توضيحية. اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل

خلص تقرير نُشر الثلاثاء 23 أيار/مايو إلى أن المهاجرين  من بلدان العالم الثالث، الذين يأتون إلى أوروبا بقصد العمل فترات قصيرة، لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي الذي يتيح الحصول على الرعاية الصحية، ومستحقات العاطل عن العمل، ومرتب التقاعد وغير ذلك من الحقوق، رغم عملهم في قطاعات مرهقة كورشات البناء أو الزراعة.

وصدر التقرير عن المعهد النقابي الأوروبي (ETUI) ومركز بحث الكونفدرالية الأوروبية للنقابات (CES)، واعتمد مضمونه على تحليل بيانات أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبية الـ26.

وعموما، يمكن للعمال الأجانب  الاستفادة من الضمان الاجتماعي بعد سنة على الأقل من إقامتهم في إحدى دول القارة الاوروبية. لكن أوضح معدو التقرير إلى أن صفة "العمل مدة قصيرة" تستخدم أحيانا للتهرب من منح الضمان الاجتماعي. ففي الدنمارك مثلا، يُشترط تكفّل العامل بمصاريف إقامته، إن أراد الحصول على  تأشيرة عمل، ويفقد التأشيرة فور التوقف عن العمل، وبهذا لن يتمكن من الحصول على المساعدات التي يكفلها نظام الضمان الاجتماعي.

وحتى عند استفادة العامل المهاجر من الضمان الاجتماعي، فإنه يواجه أحيانا مشاكل تتعلق باستمرار الاستفادة من الضمان الاجتماعي بعد مغادرة الأراضي الأوروبية، وإن كان دفع جميع مستحقاته طوال فترة إقامته في أوروبا، ويحدث أيضا أن يخسر حقوقا أخرى كاحتساب راتب التقاعد وغيرها.

مختارات

ويكون وضع العامل أسوأ في حال عدم دفع مستحقات الضمان الاجتماعي، هذا تماما حال العمال الموسميين في ألمانيا، ولاسيما العاملين في قطاع الزراعة، القادمين من أوكرانيا أو جورجيا أو دول البلقان عموما. هم لا يدفعون مستحقات نظام الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يستفيدون مما يقدمه، وهم غالبا غير مسجلين في أنظمة الضمان الاجتماعي  في بلدانهم، ما يجعل أوضاعهم أكثر هشاشة.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على توحيد القوانين المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي أو جعلها متقاربة إلى حد ما، وكان أصدر عام 2004 نظاما تمت مراجعته مرارا ويقضي مثلا باحتساب فترات العمل السابقة في الدولة المضيفة وهناك أيضا مفاوضات بشأن منح أذون العمل والإقامة لتحسين حقوق العمال  القادمين من بلدان العالم الثالث والمقيمين بشكل شرعي في دول الاتحاد.

وذكر التقرير أن فترة جائحة كوفيد-19 أثرت خصوصا على العاملين المهاجرين من دول العالم الثالث إثر القيود التي فرضت على الحركة عبر الحدود، إذ لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية، كما لم يستطع العمال الموسميون أو العمال لفترات قصيرة من التنقل أثناء الإغلاق، ما تسبب بمشاكل إدارية جمة طالتهم وأسرهم، وحالت دون حصولهم على تأشيرات عمل أخرى، أو أدت إلى تأخر حصولهم على حقوقهم.

وانتهى التقرير إلى أن وضع القواعد القانونية المعمول بها في  الاتحاد الأوروبي  دون معرفة كيفية تطبيقها عمليا من خلال آليات المراقبة والتنفيذ هي واحدة من المشكلات التي لا بد من حلها.

مهاجر نيوز 2023

  • Indonesien Schwefelabbau in Ijen (picture-alliance/dpa/B. Indahono)

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    بركان إيجين في جاوة الشرقية يتسبب بتجمع الكبريت بكثافة. فوهة البركان، البالغ ارتفاعه 2600 متر، تحتضن بحيرة من حمض الكبريت عمقها 200 متر، ومنها تنتشر الغازات بكثافة.

  • Indonesien - Schwefelabbau (Getty Images/AFP/Goh Chai Hin)

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    يهيج غاز الكبريت ودرجة حرارته 200 درجة مئوية، ثم يشتعل وتشع زرقته في الظلام. هذا العامل يراقب هذا المنظر الفريد في الصباح الباكر، قبل أن يبدأ عمله الفعلي.

  • Indonesien - Schwefelabbau (Getty Images/AFP/Goh Chai Hin)

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    لماذا تعتبر أخطر مهنة في العالم؟ لأن الغازات السامة تسبب حروقا في الرئة وفي جلد العمال. وبملابس لا تحمي من أي شيء يعملون في هذا المكان الخطير ويستنشقون هذا الهواء القاتل.

  • Indonesien Schwefelabbau in Ijen (picture-alliance/dpa/B. Indahono)

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    الذهب الأصفر

    يستجلب العمال الكبريت من تشققات الأرض عبر أنابيب لتصب في حقل التجميع. هناك يتم تبريده، ثم يجعله الهواء صلبا، ليتحول إلى قطع كريستالية صفراء. ثم تجمع تلك القطع في كومة كبيرة.

  • Indonesien - Schwefelabbau (Getty Images/AFP/Goh Chai Hin)

    تعرف على أصعب مهنة في العالم

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    يحمل هذا العامل على كتفه ما يقارب 80 كغ. وعليه قطع طريق شديد الانحدار طوله 4 كلم، ولا يلبس سوى حذاء من البلاستيك. أي خطوة خاطئة قد تودي بحياته.

  • Indonesien - Schwefelabbau (Getty Images/AFP/C. Archambault)

    تعرف على أصعب مهنة في العالم

    العمل في ظروف خطرة جدا

    كثيرا ما يسقط العمال على حافة فوهة البركان مغشيا عليهم، نتيجة تغلل البخار إلى الرئتين وإلى الرأس. وبعد عدة أشهر يفقد العامل هنا حاستي الذوق والشم. متوسط عمر الرجال هنا يبلغ 50 عاما.

  • Indonesien - Schwefelabbau (Getty Images/U. Ifansasti)

    تعرف على أصعب مهنة في العالم

    إزالة الكبريت بأساليب قديمة

    يستخدم الكنز الأصفر (الكبريت) في الصناعة، مثل حفّ السكّر أو إنتاج أعواد الثقاب والسماد. ولكن طريقة استخراجه وتجميعه هنا في إندونيسيا تعود لعقود خلت. حتى القرن التاسع عشر كانت هذه الطريقة تستخدم في إيطاليا وتشيلي ونيوزيلندا. التقنيات تطورت كثيرا هناك وصار الكبريت يستخرج بطريقة أسهل.

  • Indonesien Schwefelabbau in Ijen (picturea-alliance/Acro Images/T. Weise)

    تعرف على أصعب مهنة في العالم

    وماذا عن الأجور لهذا العمل الصعب؟

    الأجرة اليومية تبلغ حوالي 7 إلى 8 يوروهات. وهذا أرخص من استيراد الكبريت. كما أن العاملين في هذا المجال يتم النظر لهم بإعجاب في اندونيسيا. لذلك يحظى العمل بشعبية رغم خطورته. إعداد: وصلت حسرت نظيمي/ف.ي


 

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