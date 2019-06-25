 أوروبا- درجات حرارة قياسية ومزيد من الوفيات والحرائق | أخبار | DW | 28.06.2019

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أخبار

أوروبا- درجات حرارة قياسية ومزيد من الوفيات والحرائق

تجاوزت الحرارة في فرنسا عتبة الـ 45 درجة مئوية في اليوم الخامس لموجة الحر الاستثنائية في أوروبا والتي خلفت عدة وفيات. في حين لا يزال إقليم كاتالونيا الإسباني يكافح حريقاً أتى على آلاف الهكتارات.

BdTD Brunnen Paris (Reuters/C. Platiau)

لأول مرة منذ البدء بتدوين سجلات الطقس في القرن التاسع عشر، سجلت الأرصاد الجوية الفرنسية في الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة (28 حزيران/ يونيو 2019) درجة حرارة وصلت إلى 45,1 درجة مئوية في فيلفياي في جنوبي البلاد، حيث رفعت حال التيقظ من الحر، إلى الدرجة القصوى، أو اللون الأحمر. وبذلك، "تنضم فرنسا إلى نادي الدول الأوروبية التي سجلت على الأقل 45 درجة مئوية مثل بلغاريا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان ومقدونيا الشمالية" حسب ما كتب على تويتر خبير الأرضاد الجوية الفرنسية، فرنسوا جوبار.

مختارات

 قبيل ذلك، حطمت مدينة كاربنتراس الجنوبية بالفعل الرقم القياسي الوطني المسجل في آب/ أغسطس 2003 (44.1 درجة)، وهي السنة التي بلغت فيها الحرارة مستوى قياسيا وخلفت 15 ألف حالة وفاة عدا عن أضرارها الأخرى.

 في جنوب فرنسا، حرص كبار السن على الخروج قبل الثامنة صباحًا للتبضع. وفي مونبلييهن قالت سوزيت ألاغر الثمانينية التي وضعت قبعة ونظارات شمسية وهي تمشي بصعوبة وتحمل بيدها شبكة التسوق: "أذهب مع افتتاح المتجر. الشمس حارقة حتى في هذا الوقت وأشعر بثقل التلوث".

 وفي غربي البلاد، تم الإبلاغ عن الوفاة الرابعة جراء هذه الموجة الحارة التي ضربت معظم الدول الأوروبية وبدت استثنائية في قوتها في هذا الوقت من السنة. والمتوفى عامل بناء عمره 33 عاما أصيب بوعكة وتوفي على الفور أثناء عمله على سطح في الظل 35 درجة مئوية، بالقرب من رين.

Frankreich Carpentras | Hitzerekord von 44 Grad (Getty Images/AFP/P. Valasseris)

درجة الحرارة تصل إلى 44 درجة مئوية في مدينة كاربتراس الفرنسية

 في إسبانيا، حيث تتعدى درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أغلب الأيام، توفي شاب في السابعة عشرة من عمره كان يحصد في الأندلس جراء "ضربة شمس" تسببت كذلك بموت رجل يبلغ من العمر 93 عاماً مساء الخميس حين كان يسير في وسط مدينة بلد الوليد (شمال إسبانيا) . وأول وفاة خلال موجة الحر هذه سجلت في ميلانو الإيطالية، حيث عثر على مشرد سبعيني ميتا صباح الخميس بسبب الإعياء الناجم عن الحر.

 وفي ضاحية باريس، أصيب طفل سوري يبلغ من العمر ست سنوات بجروح خطيرة مساء الخميس بسبب ضغط المياه المندفعة بقوة لدى فتح صنبور لإطفاء الحريق. ويشيع التجمع والترطب في الشوارع خلال موجة الحر. ومنذ الاثنين، فُتح العديد من صنابير إطفاء الحرائق في منطقة باريس، وفق رجال الإطفاء.

Katalonien - Waldbrand (Getty Images/AFP/P. Barrena)

الحرائق تأتي على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية

 ونتيجة للحرارة المرتفعة، وضعت 34 من بين 50 مقاطعة في إسبانيا في حالة تأهب تحسباً للحرائق، لا سيما في كاتالونيا حيث يكافح رجال الإطفاء حريقًا اجتاح بالفعل 6500 هكتار ولا يزال خارجاً عن السيطرة. ويحاول عناصر الإطفاء السيطرة على الحريق لكنهم يواجهون صعوبات بسبب وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية "والانخفاض الشديد لمعدلات الرطوبة"، بحسب مدير الإطفاء في كاتالونيا ديفيد بوريل.

 وتوالت درجات الحرارة القياسية المسجلة في جزء كبير من أوروبا فارتفعت إلى 40 درجة في بيمونتي في إيطاليا، و38,9 درجة سجلت في جمهورية التشيك و38,6 في ألمانيا. وبالتالي ارتفع متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال حزيران/ يونيو بنسبة 4,4 درجات.

 وفي سويسرا، اضطرت مصلحة السكك الحديد إلى رش السكك بالماء لمنع تكرار التشوهات التي حدثت أمس الخميس. وهناك طريقة أخرى طبقت خلال موجات الحر السابقة، وتقوم على طلائها باللون الأبيض.

 وتعليقا على موجة الحر الشديد هذه رأت منظمة الصحة العالمية في مذكرة أنه من "المبكر" نسب "موجة الحرارة غير المعتادة هذه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري". وأوضحت المنظمة أن موجة الحر هذه في المقابل "تتماشى مع سيناريوهات مناخية تقدّر حصول موجات حر أكثر وأقوى". وتابعت "يتوقع أن تعيش الأرض السنوات الخمس الأكثر حرارة في فترة 2015-2019 بحسب الأرقام التقريبية".

م.م/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

  • default

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    بدأ فصل الصيف في ألمانيا بدرجات حرارة مرتفعة وصلت في برلين إلى 31 درجة وفي كولونيا وساربروكن إلى 36 درجة. يحاول الألمان مقاومة الحرارة بالتوجه إلى المسابح في الهواء الطلق وإلى البحيرات. ويكون الإقبال عليها قياسياً في عطل نهاية الأسبوع والعطل المدرسية.

  • Deutschland Sommer im Mai an der Ostsee (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    بما أن الألمان ليسوا معتادين على أشعة الشمس القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، ينصح الأطباء في ألمانيا الناس باتخاذ الاحتياطات اللازمة كالبقاء في الظل لتفادي لسعات الشمس والسكتة الدماغية الناتجة عن الحرارة المفرطة.

  • Deutschland Freibad (picture alliance/dpa/S. Gollnow)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    ينصح الأطباء المسنين بشكل خاص بالحيطة والحذر عندما ترتفع درجات الحرارة. وبسبب عدم شعورهم بالعطش بدرجات أكبر مقارنة بمن هم أصغر سناً، فإنهم لا يشربون كميات كافية من الماء. وخلال موجة الحرارة الشديدة في صيف عام 2003 توفي سبعة آلاف شخص، غالبيتهم من كبار السن.

  • Deutschland Evangelischer Kirchentag (Imago/epd/S. Arend)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    رغم أن درجات الحرارة لهذا العام لم تصل حتى الآن لما كانت عليه عام 2003، إلا أن الدرجات التي تم تسجيلها مؤخراً ليست بالهينة. ويجب البقاء في الظل أو صب الماء على الجسد كما يفعل الشخصان في الصورة. كما يجب تفادي التعرض لأشعة الشمس القوية بدون كريم واقي من الشمس.

  • Südkorea Löwe Erfrischung (Getty Images/C. Sung-Jun)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    ليس الإنسان وحده المعرض لمخاطر الشمس والحرارة، بل الحيوانات أيضاً. يمكن تفادي تلك المخاطر بحمام بارد كما يفعل هذا الأسد، أو البقاء في الظل.

  • Südkorea Tiger Erfrischung (Getty Images/C. Sung-Jun)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    في حدائق الحيوانات الألمانية يقدم الأكل للحيوانات مجمداً لما تشتد الحرارة. ويقدم الخيار والتفاح المجمد للحيوانات العاشبة والدجاج المجمد للحيوانات اللاحمة كما هو الحال في الصورة.

  • Eiscremeverkauf Tiefkühltruhe (picture-alliance/dpa/A.Rüsche)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    بدورنا نحن البشر عندما ترتفع درجة الحرارة نحب تناول المثلجات، سواء كان ذلك في أكواب زجاجية أو ورقية أو في البسكويت الخاص بالمثلجات. في العام الماضي تناول الألمان في المتوسط 7.9 لتراً من المثلجات للشخص الواحد.

  • Deutschland Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Nordsachsens - Blätterdach fehlt (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    بينما يسعد باعة المثلجات بارتفاع درجات الحرارة، تنتاب المخاوف المسؤولين عن الغابات. فعندما يكون الطقس حاراً وجافاً لفترة طويلة، تتزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات. ففي البرتغال، مثلاً، قتلت النيران التي نشبت في إحدى الغابات مؤخراً 64 شخصاً.

  • Eine Tasse Grüner Tee (picture alliance/WILDLIFE)

    عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

    عكس ما يعتقد الكثيرون، حتى عندما يكون الطقس حاراً، فإن الجسد يحتاج لشرب مشروبات ساخنة وليس باردة فقط. يساعد الشاي الفاتر على تبريد الجسم أفضل من المشروبات الغازية. ويوقف الشاي الفاتر التعرق قليلاً، ما يساعد الجسد على التبريد كلارا بلايكر/ عبد الرحمان عمار


مختارات

عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف

تجتاح ألمانيا موجة حرارة شديدة وصلت في بعض المدن إلى 40 درجة. وعندما تشتد الحرارة تنتعش الكثير من الأنشطة كبيع المثلجات ويتزايد الإقبال على المسابح. هذه الجولة المصورة تقربنا من طريقة تعامل الألمان مع الحرارة المفرطة. (28.06.2019)  

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