 أوروبا.. حين يكون لأصوات اللاجئين دور في رسم سياسة الهجرة! | سياسة واقتصاد | DW | 17.03.2019

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سياسة واقتصاد

أوروبا.. حين يكون لأصوات اللاجئين دور في رسم سياسة الهجرة!

يقول مدافعون عن حقوق المهاجرين إنه يتم استبعاد المهاجرين واللاجئين من المشاركة في القرارات التي تتعلق بهم، لكن المجلس الأوروبي الاستشاري للهجرة يريد تغيير ذلك فيسأل المهاجرين عن آرائهم ليكون له دورا في صياغة السياسات.

Deutschland Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Zirndorf, Bayern (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

"يغضب اللاجئون والمهاجرون عندما لا يتم أخذهم على محمل الجد"، هكذا تقول أنيلا نور، التي تتحدّث عن هذا الموضوع عن خبرة، فهي مولودة في باكستان لكنها تعيش الآن في هولندا، كما أنها تعرف معنى أن يشارك المهاجرون واللاجئون مع أقرانهم في مؤتمرات رسمية حول هذا الموضوع والتي تُمكّنهم من سرد قصص معاناتهم. تقول نور: "صناع القرار يحبون أن يسمعوا شهادات عن رحلة شاقة في قارب للمهاجرين لكنهم أقل اهتماماً بالاستماع لأفكارنا".

تعتقد نور أن الوقت قد حان للتقليل من السياسات الرمزية وللإدراك الحقيقي لقيمة خبرات المهاجرين من أجل حل المشاكل المتعلقة بهم.

أنيلا نور ليست فقط ناشطة تدافع عن حقوق الإنسان، بل هي عضو في المجلس الأوروبي الاستشاري للهجرة، والذي يضم شخصيات من أصول مهاجرة تحاول تعزيز دور المهاجرين واللاجئين في صنع السياسات.

مختارات

150 دولة تبنت في مراكش ميثاق الأمم المتحدة للهجرة. المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اعتبرته نقلة نوعية في السياسة الدولية للتعامل مع قضية الهجرة. فكيف نشأت فكرة الميثاق وماذا يعني بالنسبة لألمانيا؟ (10.12.2018)

رغم أن كثيرين في ألمانيا يشبّهون زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي الجديدة أنغريت كرامب-كارينباور بسلفها أنغيلا ميركل، إلا أن تصريحات الزعيمة الجديدة تظهر أنها ترسم مع حزبها سياسة لجوء جديدة تختلف عن سياسة "ماما ميركل". (19.02.2019)

معرفة ما يريده المهاجرون

وترى نور مع زملائها في المجلس أنه من الضروري أن تكون الخطوة الأولى لتعزيز دور المهاجرين في اتخاذ القرارات هي أن يتم أخذ وجهات نظرهم في مجموعة من المواضيع التي تتعلق بهم، بما فيها الإسكان والتوظيف والاندماج وأوضاع اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم بالإضافة إلى العودة إلى البلد الأصلي، ووهو ما تم عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة على أكثر من 500 لاجئ يعيشون في سبع دول أوروبية هي: ألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وفنلندا، وقد أظهرت الإجابات وجود فجوة بين السياسة الرسمية ورغبات الناس الذين تؤثر فيهم هذه السياسة.

التمييز والاندماج

"التمييز هو تجربة يومية بالنسبة لي ولزملائي المهاجرين واللاجئين سواء في المدارس أو المستشفيات أو الشوارع أو القطارات أو الحافلات (...) أحيانا يهاجمني الناس لفظيا، قائلين "لماذا لا تستطيعين نزع الحجاب لتكوني جزءا من الجنس البشري؟"، هذا ما تقوله مهاجرة تعيش في إيطاليا.

وقد أظهرت إجابات المهاجرين واللاجئين أنهم جميعاً تعرضوا لمواقف فيها تمييز، وقد أثار هذا الموضوع لدى كثيرين منهم مشاعر الحزن والشعور بالإهانة أو عدم الرضا. ولم يقتصر التمييز على الشارع فقط، بل في القدرة على إيجاد عمل أو استئجار شقة.

يقول أحد المهاجرين من إسبانيا: "رأيت مالكي العقارات يضعون إعلانات تقول إن شقق الإيجار متوفرة للإسبان فقط".

الاندماج أيضاً كان نقطة ركزت عليها الإجابات، حيث قال معظم المهاجرين إنهم غير راضين عن خدمات الاندماج التي تقدمها الدول التي يعيشون فيها. واشتكى جميع من يعيشون في اليونان من عدم وجود دورات للاندماج وقال بعض الذين يعيشون في إيطاليا إنه يتم الترويج لـ"الانصهار" على أنه "اندماج".

كما أن عدداً كبيراً من المهاجرين واللاجئين وجدوا صعوبة في الحصول على عمل بسبب صعوبة تعلم لغة الدولة التي استضافتهم. ففي ألمانيا قال العديد من المهاجرين إن تعلّم اللغة الألمانية يمثل تحدياً ويحتاج وقتاً أطول من الوقت المخصص له في دورات الاندماج.

وفي اليونان وإيطاليا يعمل المهاجرون عادة لساعات طويلة (من 12 إلى 14 ساعة في اليوم) وبأجور منخفضة، وهذا ما لا يترك لهم المجال للقيام بأنشطة أخرى.

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حماة أوروبا في إفريقيا - من أجل وقف سيل اللاجئين

اللاجئون القصر غير المصحوبين بذويهم

"عندما وصلت إلى المستشفى، قال الطبيب للمترجم أن يبقى في الخارج، وبعد أن فحصني طلب مني أن أخلع ثيابي، وبعد أن خلعت قميصي طلب مني ان أخلع كل شيء حتى الملابس الداخلية ثم بدأ يلمس المناطق الحساسة وهو ما جعلني أشعر بالسوء"، هذا ما قاله أحد المجيبين من إيطاليا.

ويقول المهاجرون الذين وصلوا إلى أوروبا قاصرين غير مصحوبين بذويهم إنهم لا يشعرون بالحماية الكافية كما أنهم يشعرون بالتمييز أو العنصرية تجاههم وخاصة عند تقييم أعمارهم. ففي هولندا مثلاً قال قاصرون إنه تم تحديد أعمارهم عن طريق التخمين. وقد أجمع المهاجرون على أن الكثير من الموظفين يفتقرون إلى التعاطف مع القاصرين غير المصحوبين.

"الضغط للعودة بدلاً من تشجيع العودة"

بالرغم من الجهود الكبيرة للدول الأوروبية من أجل تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، لم يكن الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات على علم بعروض تشجيع العودة. وحينما تم اطلاعهم على مبادرات العودة، لم ينظروا إليها كـ"تشجيع للعودة" بل كـ"ضغط للعودة"  تقول نور.

ووفقاً للمجلس الأوروبي الاستشاري للهجرة فإن الكثيرين من المهاجرين واللاجئين ينظرون إلى احتمال العودة بألم شديد لأن ذلك يعني لهم البدء من جديد. وبحسب الإجابات، فإن أكثر من نصف المهاجرين لا يفكرون بالعودة إلى بلدهم الأصلي ولا يفكرون بالانتقال إلى بلد ثالث، كما أنهم يفضّلون أن تستثمر الدول الأوروبية في جهود الاندماج بدلاً من الترحيل القسري.

التوقف عن اعتبار اللاجئين عبئاً

تقول نور إن المهاجرين واللاجئين في جميع الدول التي شملها الاستطلاع يشعرون أن أوروبا تنظر إليهم كمشكلة يجب إدارتها، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو أن صناع القرار "جالسون في بيوتهم ولا يوجد تواصل بينهم وبين اللاجئين".

وترى نور أن الحل يكمن في تغيير النظرة إلى المهاجرين واللاجئين والكف عن النظر إليهم كعبء، بالإضافة إلى إشراكهم في المجتمع.

ماريون ماكغريغور/ م.ع.ح

المصدر: مهاجر نيوز

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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حماة أوروبا في إفريقيا - من أجل وقف سيل اللاجئين  

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