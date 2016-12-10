أوروبا تمنح تركيا 400 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2018) عن تقديم أموال مساعدات إضافية لصالح اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا. وذكرت المفوضية أن الخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في حصول وزارة التعليم التركية على 400 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستخصص لأغراض منها دورات تعليم اللغة التركية للكبار وإجراءات دعم التماسك الاجتماعي، وتحسين التعليم المدرسي ونظام الامتحانات.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تفاهمت في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بعد نقاشات استمرت على مدار أشهر، على تمويل حزمة مساعدات ثانية تزيد عن ثلاثة مليارات يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بمساعدات مالية في أعقاب اتفاقية اللاجئين 2016، والتي تنص على إعادة كل المهاجرين الذين قدموا إلى دول التكتل بشكل غير مشروع عبر تركيا، مقابل أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين (بنفس العدد) من تركيا لإعادة توطينهم، كما يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات للاجئين المقيمين في تركيا.

يذكر أن عدد اللاجئين في تركيا تجاوز مؤخرا نحو 3.5 مليون شخص.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)