 أوروبا تمنح تركيا 400 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين | معلومات للاجئين | DW | 25.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

أوروبا تمنح تركيا 400 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين

تنفيذا لاتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تقوم المفوضية الأوربية بدعم عروض التعليم للاجئين السوريين في تركيا، حيث أعلنت بروكسل عن تقديم 400 مليون يورو، لتركيا، أكبر مستقبل للاجئين من سوريا.

Flüchtlingshilfe in der Türkei strapaziert (Johannes Lohmann)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2018) عن تقديم أموال مساعدات إضافية لصالح اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا. وذكرت المفوضية أن الخطوة الأولى في هذا الصدد تتمثل في حصول وزارة التعليم التركية على 400 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستخصص لأغراض منها دورات تعليم اللغة التركية للكبار وإجراءات دعم التماسك الاجتماعي، وتحسين التعليم المدرسي ونظام الامتحانات.

مختارات

يغادر لاجئون سوريون ألمانيا متجهين إلى تركيا. ورغم أن هؤلاء اللاجئين لديهم إقامات سارية في ألمانيا ولا يملكون تأشيرة دخول إلى تركيا، فإنهم يلجأوون إلى المهربين لمساعدتهم. وإن إصرار هؤلاء على العودة له مبرراته. (12.04.2018)

في غازي عنتاب التركية على الحدود السورية يبقى واحد من بين خمسة أشخاص لاجئا، وهذا يشكل عبئا كبيرا على المدينة. وفي حديث مع دويتشه فيله عبرت عمدة المدينة عن خيبة أملها، قائلة إن بلديتها لم تستلم أموالا أوروبية حتى الآن. (14.09.2017)

وكانت دول الاتحاد الأوروبي تفاهمت في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بعد نقاشات استمرت على مدار أشهر، على تمويل حزمة مساعدات ثانية تزيد عن ثلاثة مليارات يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بمساعدات مالية في أعقاب اتفاقية اللاجئين 2016، والتي تنص على إعادة كل المهاجرين الذين قدموا إلى دول التكتل بشكل غير مشروع عبر تركيا، مقابل أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئين سوريين (بنفس العدد) من تركيا لإعادة توطينهم، كما يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات للاجئين المقيمين في تركيا.

يذكر أن عدد اللاجئين في تركيا تجاوز مؤخرا نحو 3.5 مليون شخص.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    صبي ينظر باتجاه الشارع من داخل مدرسة في مخيم للاجئين في نصيب2 جنوبي تركيا. وقد عاش العديد من السوريين هناك لأكثر من خمس سنوات، ولكن لديهم صعوبات في الاندماج داخل المجتمع التركي، بسبب الحواجز اللغوية وظروف العمل الصعبة. يقدم هذا المخيم أماكن إقامة جيدة تتوافق مع المعايير الدولية، ولكن السكان مازالو يكافحون من أجل كسر العزلة المجتمعية.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    على ضفاف نهر الفرات أقيم عام 2012 مخيم اللاجئين نصيب 2 والذي يوفر عروضا مجانية في التعليم والرعاية الصحية. وهناك أيضا محلات السوبرماركت للسكان السوريين البالغ عددهم 4500 لاجئا. وعلى خلاف الخيام التقليدية في مخيمات اللاجئين تعيش العائلات هنا في منازل على شكل حاويات، مزودة بحمامات وتدفئة وتكييف.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    وفقا لأرقام وزارة التربية الوطنية التركية فإن 40 بالمائة من الأطفال اللاجئين السوريين في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة. لكن التعليم في مخيم نصيب 2 مجاني ومتوفر للطلاب بجميع المراحل الدراسية باللغة العربية والتركية والانجليزية، غير أن بعض اللاجئين انتقدوا أن تعلم اللغة التركية لا يتوافق مع طموحاتهم للعمل مستقبلا بأجور جيدة.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    بالنسبة للأطفال، فالتعليم الأفضل يكون خارج المخيم، حيث لا يتم تعلم اللغة التركية بداخلها بشكل سريع، وهم يريدون تعلما أسرع من اجل الالتحاق بالصفوف المدرسية التي يتواجد بها طلاب أتراك. كما يعتبر مصطفى عمر الذي يدرس اللغة الإنجليزية وهو في الأصل من مدينة حمص، أن "اللاجئين يشعرون بالأمان داخل المخيم مع مواطنيهم، وهو الأمر الأهم بالنسبة لنا".

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    "التفاعل بين الأطفال السوريين والأتراك مهم لتخفيف التوترات الاجتماعية، كما يقول عمر كادكوي، وهو باحث متخصص في مجال التكامل الاقتصادي والاجتماعي للاجئين. ولكنه يلاحظ: "ومع ذلك، فالمدارس الحكومية ومراكز التعليم المؤقتة تعاني من نقص في وجود موظفين مؤهلين لتعليم التركية كلغة ثانية"

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    هناك قصص نجاح واضحة. ماهر إسماعيل، 17عاما، درس اللغة التركية لمدة عام واحد ويلاحظ "إنها سهلة التعلم "، ويقول إسماعيل في لقائه مع DW. "أستطيع أن أفهم نسبة 70 في المائة من الكلام بالتركية". وعندما يُنهي المدرسة الثانوية فهو يأمل في دراسة الهندسة بجامعة غازي عنتاب القريبة ، كما ذكر مدير المخيم إبراهيم خليل دمير

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    نسبة البطالة مرتفعة بين السوريين، ولكن العديد يعثرون على وظائف متدنية المهارات، خاصة في قطاعات يكون العمل فيها شاقا، في حين ينشأون آخرون شركات خاصة بهم. ستة آلاف من الشركات السورية تم إنشاؤها في تركيا بين 2011 و 2017. نسبة 13 في المائة منها موجودة في غازي عنتاب القريبة. ويسعى العديد من السوريين نقل مهاراتهم المهنية إلى السوق التركية.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    كهرمان مراش، 24 عاما، يقيم في المخيم في زيارة لجديه في يوم عطلة، وهو يعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع في محل لبيع الكباب في مدينة قريبة مقابل 1000 ليرة تركية أي ما يوازي 256 يورو، ويقول إنه يود أن يتعلم التركية والذهاب إلى المدرسة إلا أنه ليس له وقت للقيام بذلك.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    الأغلبية الساحقة من سكان المخيم يفكرون في العودة إلى ديارهم في سوريا. محمد حاجي (يسار) يقوم بتعبئة الخضار والفواكه طوال اليوم براتب 35 ليرة تركية، أي ما يوازي 9 يورو. ويقول إنه لا يفكر في الذهاب إلى المدرسة هنا، حيث إنه يود العودة إلى سوريا. ويوافقه زكريا عريض (يمين) من الرقة في هذا الرأي. فهو أيضا ينتظر تحرير مدينته من داعش.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    عيوش أحمد (خارج إطار الصورة) تحمل واحدة من حفيداتها. وتعيش عيوش في نصيب 2 منذ خمس سنوات، وكانت من أوائل السكان في المخيم. فحفيداتها رأين نور الحياة في المخيم. وتقول: "إذا بقينا هنا فإن حفيداتي سوف يصبحن تركيات، أما إذا عدنا إلى سوريا فسوف يبقين سوريات". (دييغو كوبلو/علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

تُعد الإشكالية اللغوية وعدم الحصول على أجور لائقة من بين المصاعب التي يواجهها اللاجئون السوريون في تركيا. ولم يتغير هذا الوضع، رغم مكوث العديد منهم هناك لأعوام كثيرة. (18.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Essen CDU-Bundesparteitag Rede Merkel

ميركل تنتقد تباطؤ تنفيذ اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي 10.12.2016

انتقدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تباطؤ تنفيذ اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنّه " لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لوقف نشاط المهربين بصورة فعلية".

Flüchtlinge am kroatisch-slowenischen Grenzübergang Harmica Rigonce

ألمانيا تصف اتفاقية اللاجئين بالناجحة وتركيا تهدد بإلغائها 17.03.2017

وصفت الحكومة الألمانية اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بأنها ناجحة، فيما هدد وزير الداخلية التركي بإرسال 15 ألف مهاجر شهريا إلى أوروبا، ردا على رفض السماح لمسؤولين أتراك في المشاركة بتجمعات انتخابية.

Kölner Musikabend zur Global Week for Syria

تمازج موسيقي عربي غربي يستحضر عالمية قضية اللاجئين 01.07.2017

أمسية موسيقية في مدينة كولونيا الألمانية امتزجت فيها نغمات أغنية "حلوة يا بلدي" العربية بتقاسيم الجاز الغربي، التقى فيها بشر منتمون إلى ثقافات مختلفة، تظهر أن قضية اللاجئين لا تخص اللاجئين وحدهم فقط بل تخص العالم أجمع.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  