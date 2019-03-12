 أوروبا تغلق مجالها الجوي أمام بوينغ 737 ماكس 8 | أخبار | DW | 12.03.2019

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أخبار

أوروبا تغلق مجالها الجوي أمام بوينغ 737 ماكس 8

خلال أقل من خمسة شهور سقطت طائرتان بوينغ 737 ماكس 8، إحداهما في آسيا والأخرى في إفريقيا مخلفتين 346 قتيلا، وبعد إعلان عدة دول حظر هذا الطراز من الطائرات قررت وكالة أوروبية إغلاق المجال الجوي الأوربي كله أمامها.

Boeing 737 MAX 8 (Getty Images/AFP/J. Redmond)

رغم أن نتائج التحقيق حول ملابسات سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 الأحد الماضي لم تنته بعد؛ إلا أن المخاوف بشأن هذا الطراز من الطائرات دفع دولاً كثيرة لتمنع شركاته من تشغيل هذا الطراز لأجل غير معلوم.

مختارات

سلامة ومصداقية شركة "بوينغ" الأمريكية على المحك، بعد تعليق الصين العمل بطائرات "737 ماكس 8" غداة حادث سقوط الطائرة الإثيوبية. فما الذي يعنيه هذا القرار؟ وماهي تبعات ذلك على شركات الطيران العربية؟ (11.03.2019)

يعتبر سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ثاني حادث لطائرات بوينغ 737 ماكس 8 خلال أربعة أشهر. وقررت دول وشركات طيران عالمية تعليق إقلاع طائراتها من هذا الطراز. (11.03.2019)

كانت البداية أمس الاثنين من الصين، قبل أن تحذو حذوها دول غربية ولاتينية. وقررت وكالة أمن الطيران الأوروبي اليوم الثلاثاء (12 آذار/ مارس 2019) إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9، بعد يومين من تحطم الطائرة الإثيوبية، وهو الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

وأكدت الوكالة على موقعها الإلكتروني تعليق جميع الرحلات الجوية لهذه الطائرات اعتبارا من الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش)، سواء كانت متوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة منه، أو تقوم برحلة داخله، بغض النظر عما إذا كان المشغلون من أوروبا أم من دول أخرى.

ويشار إلى أن حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية يعتبر ثاني حادث تحطم لهذا الطراز خلال أقل من 5 أشهر بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "ليون إير" في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض

هي أسوأ حوادث طيران شهدها العقد الأخير. منها من قتل كل ركابها ومنها من لم يتم العثور عليهم أبدا. بالصور، بعض حوادث طائرات لم يكتب لركابها الوصول إلى وجهتهم. (19.02.2018)  

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أثار سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 مخاوف كبيرة، فهو ثاني حادث لهذا الطراز خلال بضعة شهور. وعلقت دول استخدام هذا النوع من الطائرات، كما قررت ألمانيا منعه من دخول مجالها الجوي.

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يعتبر سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ثاني حادث لطائرات بوينغ 737 ماكس 8 خلال أربعة أشهر. وقررت دول وشركات طيران عالمية تعليق إقلاع طائراتها من هذا الطراز.

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للمرّة الثانية خلال أشهر، تتحطّم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها. وبعد سقوط الطائرة الإثيوبية، قررت شركة الطيران الإثيوبية تعليق استخدام طائراتها من ذلك الطراز، وهي نفس الخطوة التي قامت بها الصين أيضا.

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