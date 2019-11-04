 أوروبا تغلق أبوابها في وجه العائدين من ″الدواعش″ | سياسة واقتصاد | DW | 09.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

أوروبا تغلق أبوابها في وجه العائدين من "الدواعش"

بعد التنصل طويلاً من المسؤولية تجاه عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين في شمال سوريا وتركيا، تعتزم تركيا ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. فكيف يمكن التعامل مع مقاتلي "داعش"؟

Syrien al-Hol camp IS-Angeghörige (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

إنهم أشخاص لا يرغب فيهم أحد: عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المعتقلين في المعسكرات الكردية والسجون في شمال سوريا وكذلك داخل السجون التركية.  ذكَر هذا الاثنين الماضي المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فخر الدين ألتون، لصحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ"، إذ أضاف، أن تركيا تعتزم ترحيل 20 عنصرا ألمانيا من داعش.

مختارات

يوجد بشمال سوريا آلاف من أتباع تنظيم "داعش"، بينهم أكثر من مائة ألماني، حسب "شبيغل". وترفض ألمانيا ودول أوروبية أخرى استعادة هؤلاء المأسورين هناك، لكن سياسيا ألمانيا بارزا يطالب باستعادتهم وتقديمهم للمحاكمة في ألمانيا. (16.10.2019)

تنفي الولايات المتحدة وتركيا وأوروبا المسؤولية عن 12 ألف "داعشي" معتقل بسجون "قسد" شمال سوريا. العراق يرفض استقبالهم ويستعد لاحتمالات هروبهم من السجون. (17.10.2019)

وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قال إنه يقبع داخل السجون التركية 1200 مقاتل أجنبي من "داعش، وآخرون يتم اعتقالهم في مراكز اعتقال، وأوضح الوزير أن بلاده سترحل أعضاء "داعش" إلى بلدانهم الأصلية.

هذه المشكلة ليست جديدة. لكن الحكومات الأوروبية فعلت إلى حد الآن شيئا واحدا: غض البصر. ومنذ الانتصار العسكري على تنظيم داعش الإرهابي في مارس تبقى المعسكرات الكردية والسجون في شمال سوريا مليئة بمقاتلين سابقين في صفوف داعش ونسائهم وأطفالهم، ينحدر منهم، حسب جهات مختصة نحو 500 رجل وامرأة من بلدان أوروبية إضافة إلى نحو 750 طفلا.

والدعوات للبلدان الأصلية لاستقبال رعاياها كانت دوما موجودة، في الغالب من الإدارة المحلية الكردية في شمال سوريا التي شعرت بأنها مجهدة أمام هذه الإشكالية. لكن حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناشد في نهاية شباط/ فبراير عبر تويتر الأوروبيين استقبال رعاياهم.

Anhörung der Geheimdienste (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

رئيس جهاز المخابرات الألمانية، كال يحذر من أن مراقبة الدواعش لم تعد محكمة

هروب معتقلين دواعش

ولم يحصل شيء لوقت طويل. وأصبحت القضية ملحة عندما انطلق الهجوم التركي ضد الإدارة المحلية الكردية في شمال سوريا. وخلال هذا التقدم استغل 750 معتقلا من داعش على الأقل الفوضى للهرب. وكان بينهم أربع نساء ألمانيات تعرضن مجددا للاعتقال من طرف القوى التركية، لكن الخطر المجرد إلى حد الآن لعودة سرية وغير مراقبة لأنصار "داعش" إلى أوروبا وكذلك ألمانيا بات الآن ملموسا أكثر. وهذا ينطبق أيضا على خطر حصول اعتداء. فرئيس جهاز المخابرات الألمانية، برونو كال حذر الأسبوع المنصرم خلال جلسة استماع داخل البرلمان من تزايد الخطر أيضا في ألمانيا، " إذا ارتفع عدد الهاربين". ولاحظ كال بالنظر إلى عمليات القتال أن "القوة والجدية" التي يراقب بها الرجال داخل السجون والمعسكرات تراجعت.

كما أن إمكانيات ألمانيا لاستقبال عناصر "داعش" تراجعت هي الأخرى للأسف. وبسبب الوضع غير المستقر في شمال سوريا أعلن رئيس جهاز المخابرات الألماني:" حاليا الوضع السائد في المنطقة لا يسمح لنا بتحمل أي مسؤولية في العمليات".

الالتزام بالاستقبال وارد

ورد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس على التصريحات التركية بموقف منتقد، موضحا أنه لم توجد معلومات ملموسة حول أنصار "داعش" من أنقرة. "يجب أولا التأكد من الناحية القانونية أن الأمر يرتبط برعايا ألمان"، كما قال ماس في بودابست. واعترف ماس بوجود التزام لاستقبال الرعايا الألمان." لكننا نريد أن نتحقق بأننا نتوفر لاسيما فيما يرتبط بمقاتلي داعش على معلومات كافية بغية إحالتهم على المحكمة"، كما أوضح الوزير الألماني.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية لدويتشه فيله أن عمليات الترحيل من تركيا إلى ألمانيا يجب أن تحصل " في أسلوب مقنن وقانوني". ويشمل ذلك إلى جانب مقارنة البيانات الشخصية "الاهتمام بمساءلة قنصلية للتعرف على الجنحة وخطورة الأشخاص".

Heiko Maas in Tunesien (Getty Images/AFP/F. Belaid)

في آب/ أغسطس أعادت الحكومة الألمانية أطفال بعض الدواعش.

السلطات الألمانية تراهن على الوقت

وقبل انطلاق الهجوم العسكري التركي كان، حسب معطيات السلطات الألمانية يقبع في المعتقل أكثر من 80 جهاديا من جنسية ألمانية في شمال سوريا، يضاف إليهم أكثر من 100 طفل. وتوجد مذكرة اعتقال صادرة ضد 28 رجلا وثمان نساء. ولم تكن السلطات الألمانية إلى حد الآن مستعجلة لاستقبال عناصر داعش من مواطنيها. وردا على استفسارات حول المسألة ردت وزارة الخارجية الألمانية بشكل رسمي وقالت بأنه لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الإدارة المحلية الكردية ولا مع الحكومة السورية في دمشق. وبالتالي ليس بالإمكان ضمان رعاية قنصلية. وتم في الصيف إعادة أربعة أطفال يتامى وبنتا مريضة إلى ألمانيا، لأن محكمة ألزمت الحكومة بذلك. وتترقب السياسة قرارا محتملا للمحكمة الإدارية العليا في برلين - براندنبورغ التي يجب عليها البث فيما إذا كانت الحكومة ملزمة بنقل المواطنين الألمان من المنطقة.

وكبلد وحيد من الاتحاد الأوروبي بعد نهاية "الدولة الاسلامية" أعادت إيطاليا عنصرا مسنا في صفوف داعش. وليس هناك بلدا أوروبيا التحق منه أكبر عدد من "الدواعش" مثل فرنسا حيث ينصب الاهتمام لا سيما على الأطفال. وإلى حد الآن تم جلب أكثر من 100 طفل.

وفي هولندا أعلن وزير العدل منتصف أيلول/ سبتمبر أمام البرلمان أن البلاد تخلت عن عرض أمريكي لتنفيذ عودة عشر نساء مع أطفالهن. وقال وزير العدل الهولندي بأن عودتهن ستهدد مباشرة الأمن القومي لهولندا وبلدان أوروبية أخرى. وقبلها بستة شهور أعلنت الحكومة أنها تبحث عن التعاون مع السلطات المحلية في شمال سوريا لإعادة النساء الدواعش.

IS-Anhängerin Shamima Begum aus Großbritannien (Getty Images/L. Lean)

في الـ 15 من عمرها التحقت شميمة بيغوم بتنظيم "داعش" وأنجبت ثلاثة أطفال

حل أخير: سحب الجنسية

ورفض وزير الدفاع البريطاني بداية تشرين الأول/ أكتوبر إعادة رعايا من المعسكرات في شمال سوريا، وحذر من أنهم يشكلون خطرا على الأمن. وتعتمد بريطانيا سياسة سحب الجنسية، والحالة المعروفة تعود للشابة شميمة بيغون. هذه الأم لثلاثة أطفال الذين توفي واحد منهم بسبب الظروف الكارثية في شمال سوريا لها الحق حسب الحكومة البريطانية في جنسية بنغلاديش. وهذه الأحقية وحدها كانت كافية لسحب الجنسية البريطانية منها.

مثال عكسي كوسوفو

وكوسوفو تبرهن على أنه يمكن سلك طريق آخر، فالبلاد الصغيرة مع المشاكل الاقتصادية الكبيرة سجلت أكبر عدد من الملتحقين بصفوف داعش أكثر من أي بلد أوروبي آخر. لكن كوسوفو قررت استرجاع رعاياها. وفي نيسان/ أبريل تم استرجاع 110 شخص من شمال سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وتحيل كوسوفو من ارتكب جريمة على المحكمة وتبذل الجهد لإدماج الآخرين داخل المجتمع.

ماتياس فون هاين/ م.أ.م

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

بعد رحلة مطاردة استغرقت سنوات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي. هنا لمحة عن مسيرة من الرعب والموت انتهت في نفق. (27.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

Syrien Befreiung IS-Gebiete Frauen

تركيا: سنعيد مقاتلي داعش لدولهم حتى إذا ألغت جنسياتهم 04.11.2019

دعت تركيا ألمانيا لاستعادة مقاتلين "دواعش" تحتجزهم أنقرة. ويُعتقد أن 100 من أعضاء "داعش" المعتقلين مواطنون ألمان. وقال وزير داخلية تركيا إن بلده "ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى"، وأنها ستعيدهم إلى بلادهم.

Irak Abu Bakr al-Baghdadi

مصير "داعش" بعد مقتل البغدادي والانسحاب الأمريكي من سوريا؟ 28.10.2019

مقتل البغدادي في سوريا إنجاز ينسبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بكل فخر وحماس، بينما يؤكد في نفس الوقت على رغبته بالانسحاب من سوريا وكل "الحروب التي لا تنتهي". فما تأثير مقتل البغدادي وسياسة ترامب على تنظيم "داعش"؟

Brüssel Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

الناتو يبحث اقتراحاً ألمانيا لتشكيل قوة حماية شمالي سوريا 24.10.2019

من المقرر أن يناقش حلف شمال الأطلسي الخميس اقتراحاً لوزرة الدفاع الألمانية الاتحادية بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تتمركز في المنطقة الآمنة بين سوريا وتركيا. لكن الاجتماع استبقه رفض أمريكي للمشاركة في تشكيل تلك القوات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  