أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها

بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وأيلول/سبتمبر 2022، تأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشي في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبطّ والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس. وأضافت أنه "لأول مرة" لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.

وكان الوباء في هذا الخريف أكثر ضراوة من العام الماضي، فقد زاد عدد المزارع المتضررة بنسبة 35 في المئة. وقد رُصد الفيروس أكثر من 600 مرة لدى طيور برية، لا سيما البطّ والبجع، ويقدر التقرير أن ذلك ساهم ربما في انتشار الفيروس بين المزارع.

وتدرس السلطات الصحية إمكانية استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس. وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن مخاطر الإصابة لدى البشر منخفضة ومن "منخفضة إلى متوسطة" بالنسبة للأشخاص الذين يعملون على اتصال بالطيور والدواجن.

وأعلن المكتب الوطني لسلامة سلاسل الغذاء في المجر اليوم الثلاثاء عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) شديد العدوى في مزرعة للديوك الرومي. وقالت السلطات المجرية إنها بدأت في ذبح أكثر من 25 ألف ديك رومي في المزرعة التي تم فيها اكتشاف الفيروس. وتم الإبلاغ عن تفشي المرض في مقاطعة هايدو-بيهار. وأبلغ المكتب الشهر الماضي عن تفشي الفيروس في ثلاث مزارع في مقاطعتي باتش-كيشكون وباكش.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)