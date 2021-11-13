أوروبا تستعد لفرض عقوبات على شركة الطيران البيلاروسية

بعد أكثر من أسبوع من تصاعد التوترات بشأن المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، يستعد وزراء خارجية التكتل القاري لعقد اجتماع غداً (الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) من المنوقع أن يفرض عقوبات على شركات الطيران الرسمية البلاروسية. وستكون شركة "بيلافيا"، الناقل الرسمي في بيلاروسيا، هي المستهدفة بالعقوبات الجديدة، التي ستمثل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية ضد بيلاروسيا منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في آب/ أغسطس 2020.

وسيتم فرض عقوبات ضد الشركة للاشتباه في قيامها بنقل المهاجرين إلى مينسك، حيث يتم نقلهم تحت حراسة بيلاروسية إلى حدود البلاد مع دول بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين، في ظروف مزرية، بين بولندا وبيلاروسيا، وسط خلاف دبلوماسي عنيف بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بحكم لوكاشينكو لبلاده. ويعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على صياغة العقوبات ضد بيلاروسيا، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في عملية تجري بدقة نظرا لأن نحو 50 بالمائة من أسطول بيلافيا تشغله شركات تأجير طائرات في أيرلندا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن المشاورات الدبلوماسية في بروكسل خلصت إلى الحزمة الخامسة من العقوبات ضد نظام لوكاشينكو، مع عدم استبعاد حزمة سادسة أخرى.

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وتجاهل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تهديد لوكاشينكو بقطع إمدادات الغاز الروسية إلى التكتل، التي تمر عبر بلاده. ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتعمد إثارة أزمة المهاجرين على الحدود، فيما وصفه مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بـ "التهديد الهجين"، ردا على العقوبات الغربية ضد بيلاروسيا على خلفية القمع السياسي ضد المجتمع المدني.

بدورها دعت باربل باس، رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاغ"، لتقديم مساعدات سريعة للمهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية. وقالت باس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتم جلب الأشخاص إلى حدود الاتحاد الأوروبي بوعود خاطئة. يتم استغلالهم... يجب ألا نسمح باستغلال الأشخاص ومصائرهم كوسيلة ضغط". وشددت على ضرورة أن تتفق أوروبا سريعاً على الطريقة التي يمكن من خلالها مساعدة هؤلاء الأشخاص.

من جهة أخرى قالت شركة أجنحة الشام السورية للطيران في بيان لرويترز أمس السبت إنها علقت رحلاتها إلى مطار مينسك بسبب التوترات على حدود بيلاروسيا وبولندا. وأضافت الشركة "حيث أن أغلبية المسافرين على رحلات أجنحة الشام للطيران إلى مطار مينسك من السوريين، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها اعتبارا من اليوم"‭.‬

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)