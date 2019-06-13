أوروبا تدعو لـ"أقصى درجات ضبط النفس" بعد حادثة ناقلتي النفط

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الخميس (13 يونيو/ جزيران 2019)، الى تفادي "الاستفزازت" في المنطقة بعد حوادث في خليج عمان حيث تعرضت ناقلتا نفط لهجوم لم تتضح ظروفه بعد.

وقالت المتحدثة باسمها "لا تحتاج المنطقة الى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي اي استفزاز".

وكانت السلطات البحرية النروجية قد أكدت أن ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية تعرّضت لـ"هجوم" صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسُمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكّدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

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كذلك أعلنت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم "كوكوكا كوريغوس" وهي تابعة لشركة يابانية كانت هدفا لـ"حادثة أمنية" ألحقت بها أضرارا، وأنه تمّ إنقاذ أفراد طاقمها، وقد أصيب أحدهم. وذكرت أن السفينة كانت على بعد 70 ميلا بحريا من الإمارات و14 ميلا بحريا من إيران.

واستبق هذه التأكيدات بيان للأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين أورد أن "هجوما استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان"، كما أشار إلى تلقي "نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والساعة 7,00 صباحا".

وتعد هذه ثاني حادثة "غامضة" ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة الإمارات في 12 أيار/مايو قالت واشنطن إنّ طهران تقف خلفها.

مشاهدة الفيديو 00:58 شارك بورصات دول الخليج تتراجع على وقع التوترات في مضيق هرمز إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3IRRY بورصات دول الخليج تتراجع على وقع التوترات في مضيق هرمز

وسارعت طهران الى التنديد بهذه الـ"هجومين" اللذين تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى طهران، معتبرة أنهما "مثيران للشبهات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن إيران قدمت المساعدة لـ"ناقلتي نفط أجنبيتين" بعد أن تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان. ونقلت عن "مصدر مطّلع" قوله إن "وحدة إنقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) أغاثت 44 بحارا من المياه نقلوا إلى ميناء بندر جاسك".

وبحسب مواقع تتبُّع تحرّكات السفن، فإن ناقلتي النفط متوقفتان في منتصف البحر في منطقة أقرب إلى إيران منها إلى الامارات.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)