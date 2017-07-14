أوروبا تدرس إدراج الإمارات وعُمان ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019) إن دول الاتحاد أضافت عشر مناطق قضائية، من بينها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وبرمودا، إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

ويأتي هذا الإجراء بعد عام من قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الدول التي لا تتعاون في القضايا الضريبية على قائمة سوداء، ومراقبة الدول التي تلتزم بتغيير قواعدها الضريبية لكي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع يُعقد غداً الأربعاء، من المنتظر أن يتبنى مندوبو الاتحاد الأوروبي توسيع القائمة. لكنهم ما زالوا يدرسون إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة وبرمودا، التابعة لبريطانيا، إلى القائمة، حسبما قال المسؤول.

وستُضاف سلطنة عمان وجزر في الكاريبي والمحيط الهادي إلى القائمة الجديدة، التي تضم حالياً ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وغوام وجزر العذراء.

ص.ش/ ي.أ (رويترز)