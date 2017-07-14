 أوروبا تدرس إدراج الإمارات وعُمان ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية | أخبار | DW | 05.03.2019

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أخبار

أوروبا تدرس إدراج الإمارات وعُمان ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية

بعد عام من قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الدول التي لا تتعاون فيما يخص القضايا الضريبية على قائمة سوداء للملاذات الضريبية، يناقش مندوبو الاتحاد إضافة مناطق قضائية جديدة من بينها الإمارات العربية وسلطنة عمان إلى القائمة.

Reichtum in der Welt (picture alliance/zb)

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2019) إن دول الاتحاد أضافت عشر مناطق قضائية، من بينها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وبرمودا، إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

مختارات

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن ظهور مستندات جديدة تحمل اسم "باراديس بيبرز" (أوراق الجنة) تحوي، على غرار "أوراق بنما"، بيانات عن ملاذات ضريبية واتصالات تجارية حساسة لشخصيات عالمية رفيعة المستوى. (05.11.2017)

الفضائح التي كشفتها تسريبات "وثائق بنما" كشفت الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون على النظام الضريبي في بلدانهم للإستفادة من المزايا التي توفرها لهم الملاذات الضريبية، رغم رغبة الساسة في التصدي لها منذ زمن طويل. (08.04.2016)

ويأتي هذا الإجراء بعد عام من قرار الاتحاد الأوروبي بوضع الدول التي لا تتعاون في القضايا الضريبية على قائمة سوداء، ومراقبة الدول التي تلتزم بتغيير قواعدها الضريبية لكي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع يُعقد غداً الأربعاء، من المنتظر أن يتبنى مندوبو الاتحاد الأوروبي توسيع القائمة. لكنهم ما زالوا يدرسون إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة وبرمودا، التابعة لبريطانيا، إلى القائمة، حسبما قال المسؤول.

وستُضاف سلطنة عمان وجزر في الكاريبي والمحيط الهادي إلى القائمة الجديدة، التي تضم حالياً ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وغوام وجزر العذراء.

ص.ش/ ي.أ (رويترز)

  • Panama Eröffnung des Kanals

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    أحد أهم مصادر الدخل في بنما، إلى جانب البنوك والتسهيلات الضريبية، هي قناتها الشهيرة التي افتتحت عام 1914. تتيح هذه القناة للسفن العبور بين المحيطين الأطلسي والهادي، وهو ما يوفر على شركات النقل البحري الالتفاف حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، والذي يعني شهرين أو ثلاثة أشهر للرحلة.

  • Panama Kanal

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    تساهم قناة بنما حالياً نحو ثمانية في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، ومنذ نحو عقد تجري أعمال البناء لتوسيع القناة، على أن ينتهي في شهر يونيو/ حزيران. توسيع القناة سيمكّن سفن الشحن العملاقة من أحدث طراز من العبور، وبالتالي رفع عائد القناة.

  • Panama

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    المنتزه الوطني في جزيرة كويبا مدرج على قائمة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، بفضل ما يحويه من طبيعة خلابة وتنوع حيواني ونباتي كبير. كما أن ربع بنما تقريباً يعتبر محمية طبيعية، ما يجذب نحو مليوني سائح مهتم بالطبيعة سنوياً.

  • Panama City Skyline mit Slum

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    الفقر إلى جانب الثراء الفاحش: بالرغم من أن متوسط الدخل في بنما أعلى مقارنة بعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، إلا أنه ما تزال هناك أحياء فقيرة في العاصمة بنما سيتي.

  • Panama Balboa Avenue in Panama City

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    لا تعتبر ضاحية بالبوا أغنى شوارع بنما سيتي فحسب، بل تعد أيضاً مركز جذب للعديد من السكان. لكن عدداً قليلاً فقط من المواطنين لديه الإمكانية ليسكن في هذه المنطقة.

  • Panama Karneval

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    رغم شهرة كرنفال البرازيل، إلا أن مدينة لاس تابلاس في بنما تحتضن كل عام ثاني أكبر كرنفال في العالم، إذ تقام مهرجانات وحفلات موسيقية على مدى أربعة أيام في كل أنحاء البلاد، ترتدي أثناءها الأزياء التقليدية.

  • Panama Volkstanz Embera Stamm

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    يعيش نحو 30 ألف شخص من قبيلة الإمبيرا في بنما، وهم السكان الأصليون للبلاد. المجموعة التي ترقص في الصورة تنتمي إلى قبيلة تقطن منطقة إمبيرا دروا بالقرب من نهر ريو شارجس. هذا ويعيش نحو سبعة آلاف من السكان الأصليين في منطقة تخضع للحكم الذاتي.

  • Panama Staatswappen

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    حصلت بنما على استقلالها من كولومبيا عام 1903 وذلك بعد تدخل عسكري من الولايات المتحدة. لذلك، فإن النسر المرسوم في شعار بنما الرسمي يمثل الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأولى التي اعترفت ببنما كدولة مستقلة. ومنذ ذلك اليوم، فإن بنما تنظر إلى الولايات المتحدة كأخت كبرى وتعتبر من أكثر حلفائها ولاءاً.

  • Panama Albrook Shopping Mall in Panama City

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    يعتبر مركز ألبروك في بنما سيتي من بين أكبر مراكز التسوق في أمريكا اللاتينية، ويعتبر مقصداً رئيسياً للسياح، وذلك بسبب وقوعه في منطقة "كولون"، التي تعتبر ثاني أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، ويمكن فيها شراء البضائع دون ضريبة مضافة أو جمارك.

    الكاتب: مايكه فيرلات/ ياسر أبو معيلق


مختارات

بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

باتت بنما، هذه الدولة الصغيرة في أمريكا اللاتينية، محور اهتمام الإعلام العالمي بسبب فضيحة "وثائق بنما". لكن لهذا البلد سحراً خاصاً بعيداً عن الفضائح والنشاطات المشبوهة. نجول في بنما عبر هذه الصور. (07.04.2016)  

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