أوربان: لو كانت ميركل بمنصبها لكان بمقدورها منع حرب أوكرانيا

ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل كان بمقدورها أن تمنع الحرب الروسية ضد أوكرانيا لو كانت لا تزال في منصبها. كما دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يراهن في ذلك على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أوربان في لقاء عام نظمته بشكل مشترك "مجلة سيسيرو" في برلين وصحيفة برلينر تسايتونغ اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) إن ميركل حالت بالفعل دون اندلاع حرب عام 2014 من خلال تصرفها بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقال: "ما فعلته أنغيلا ميركل خلال أزمة القرم كان تحفة فنية"، مشيرا إلى أن الأمر في ذلك الحين لم يصل إلى حرب، لأن الجهود الدبلوماسية الألمانية عزلت الصراع، وقالت: "هذه الجهود لم تسمح بتفاقم الأمر وتوريطنا جميعا فيه".

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وعندما سئل عما إذا كان ينبغي فهم رأيه بأنه لو كانت ميركل مستشارة ما كانت اندلعت حرب ضد أوكرانيا، أجاب أوربان: "بالتأكيد".

وأكد أوربان „وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون بين روسيا وأوكرانيا، بل بين أمريكا وروسيا... من يعتقد أن هذه الحرب ستنتهي عبر مفاوضات روسية-أوكرانية لا يعيش في هذا العالم. حقيقة القوة مختلفة". وقال أوربان إن أوكرانيا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس فقط لأنها تتلقى دعما عسكريا من الولايات المتحدة، مضيفا أن الحرب مفتوحة اليوم، لأن الأمريكيين أرادوها على هذا النحو، وقال: "لهذا السبب يتعين على الأمريكيين أن يتفقوا مع الروس. وحينها ستنتهي الحرب".

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كما أوضح أوربان أنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سيكون مفاوضا مناسبا للجانب الأمريكي، وقال: "لقد تمادى الرئيس الأمريكي"، مشيرا إلى أن بايدن قال أشياء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل من الصعب على الاثنين التفاوض حول السلام، وقال: "سيبدو ما أقوله وحشيا، لكن الأمل في السلام يعني دونالد ترامب".

والتقى رئيس الوزراء المجري ميركل أول أمس الأحد خلال إقامته التي تستغرق عدة أيام في برلين. ولم يُعرف أي شيء عن محتوى اللقاء بينهما.

يُذكر أنه بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وصف بايدن بوتين بأنه "جزار" و"مجرم حرب" و"دكتاتور قاتل".

ويُجري أوربان حاليا زيارة لبرلين تستغرق عدة أيام، والتقى أمس الاثنين المستشار أولاف شولتس والمستشارة السابقةأنغيلا ميركل.

و يشارك أوربان في حلقة نقاش بعنوان "عاصفة تجتاح أوروبا - حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة والتحديات الجيوسياسية"، والتي تنظمها "مجلة سيسيرو وصحيفة برلينر تسايتونغ. وسيقود سلسلة المحادثات هولغر فريدريش ، ناشر برلينر تسايتونغ ، وألكسندر مارغير، ناشر ورئيس تحرير مجلة سيسيرو. والهدف من سلسلة المحادثات هو التطلع نحو أوروبا الشرقية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا من أجل فهم أفضل للمواقف المختلفة بشأن التحديات الجيوسياسية الجديدة والحلول المقترحة.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب ا، برلينر تسايتونغ)