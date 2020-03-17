"السيارة النباتية"...أحدث صيحات عالم السيارات!

عادة ما يكون الجلد رمز الفخامة في صناعة السيارات. لكن ضرورة الحفاظ على البيئة تفرض على شركات صناعة السيارات التخلي عن الجلد واستبداله بمواد تلائم البيئة، فهل يمكن الاستغناء عن الجلد في صناعة الأجزاء الداخلية من السيارة؟