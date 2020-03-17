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أودي

تعد أودي واحدة من أشهر شركات صناعات السيارات الألمانية، وهي تنتج سيارة تحمل نفس الاسم بموديلات متعددة يهواها الشباب بشكل خاص كونها سريعة وذات ملامح رياضية.

يعمل في شركة أودي التي تتخذ من مدينة انغولشنات الألمانية مقرا لها حوالي 80 ألف موظف. تأسست الشركة في عام 1909 وهي اليوم تابعة لشركة فولكسفاغن العملاقة.

ARCHIV - Ein Schild mit einem Volkswagen Logo steht am 20.02.2014 vor einem VW-Autohaus in Hannover (Niedersachsen). Volkswagen stellt am 14.03.2017 seine vollständigen Jahreszahlen vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

كورونا يجبر شركات صناعة السيارات الألمانية على تعليق الإنتاج 17.03.2020

تفشي وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات تنسحب على كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، إذا يعتزم عدد من شركات السيارات الألمانية تعليق الإنتاج في عدد من الدول.

أودي A7 بتصميم رياضي مفاجئ 06.03.2019

لم تكتف شركة أودي بطرح موديل جديد يتميز بالجمال والقوة، بل وبالراحة أيضاً. أودي A7 تصميم مفاجئ بميزات رياضية.
15.03.2017+++ Audi CEO, Rupert Stadler gives a speech at the company's annual newsconference in Ingolstadt, Germany, March 15, 2017. REUTERS/Lukas Barth

توقيف رئيس شركة "أودي" للسيارات على خلفية فضيحة الانبعاثات 18.06.2018

صرحت شركة "فولكسفاغن لتصنيع السيارات بأنه جرى توقيف الرئيس التنفيذي لـ"أودي" روبرت شتادلر على خلفية فضيحة التلاعب في انبعاثات الغازات، ووفقا للادعاء فإن الحديث يدور عن عشرات آلاف المحركات تم التلاعب في بياناتها.

صراع ياباني ألماني على أغلى ماركات السيارات في العالم 26.05.2018

تصدرت ماركات السيارات الألمانية واليابانية تصنيف أغلى ماركات السيارات بالعالم وذلك في أحدث تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2018. إذ صنفت المجلة الترتيب وفق القيمة السوقية لكل ماركة وكذلك أرباح الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية. فأي ماركات السيارات تصدرت القائمة؟

أودي أفانت آر إس 4...سيارة رياضية ذات تاريخ حافل 25.04.2018

تستند سيارة RS4 إلى سابقتها أفانت آر إس 4 وهي الآن في جيلها الرابع. وبينما كان الجيل الأول بمحرك سداسي الإسطوانات، تطور الجيلان الثاني والثالث إلى محرك بثماني إسطوانات. والآن في الجيل الجديد عاد المحرك إلى الإسطوانات الستة.
Ein Makake sitzt in einem Gehege am 24.11.2017 in einem Labor der Zentralen Tierexperimentellen Einrichtung (ZTE) der Medizinischen Fakultät der Uni Münster (Nordrhein-Westfalen). An der Fakultät werden zu Forschungszwecken Tierversuche durchgeführt. Foto: Friso Gentsch/dpa | Verwendung weltweit

شركات سيارات تستخدم القردة لاختبار انبعاثات المحركات 27.01.2018

في خطوة فريدة من نوعها، لجأت شركات سيارات ألمانية إلى استخدام القردة في اختبار انبعاثات المحركات، حيث وضع القردة داخل صناديق زجاجية محكمة الإغلاق وتسرب إليها انبعاثات محركات السيارات.

أودي تكسر التقاليد من خلال الجيل الرابع من A8 18.12.2017

تشتهر أودي بموديلاتها الأنيقة ذات الأداء العالي الرياضي. غير أن الجيل الرابع من A8 راعى بشكل أساسي الأمان والسلامة من خلال إضافة ميزات حماية جديدة، تلفت الأنظار.

أودي تقتحم الذكاء الاصطناعي بسيارة "إيكون" دون عجلة قيادة 12.09.2017

أودي إيكون.. قد تبدو من الخارج سيارة عادية تعمل بالكهرباء لكنها ليست كذلك مطلقا. هي أقرب لكل ما جاء في أفلام الخيال العلمي عن السيارات ذاتية القيادة والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي

الجيل الرابع من A8: فخر شركة أودي الرائدة 21.08.2017

تمثل اودي A8 ابتكاراً جديداً على طريق السيارة الرقمية الفاخرة، فهي مزودة بالكثير من الإضافات التي تجعل من القيادة متعة حقيقية متماهية مع متطلبات العصر الحديث.

An Audi e-tron Sportback Concept car is on display during the 17th Shanghai International Automobile Industry Exhibition, also known as Auto Shanghai 2017, in Shanghai, China, 19 April 2017. The 17th Shanghai International Automobile Industry Exhibition, also known as Auto Shanghai 2017, will feature more than 1,400 of world's best cars. Auto Shanghai opens to industry representatives on April 21 and the public will get their chance to check out the cars on April 24. Foto: Bai Kelin/Imaginechina/dpa |

"السيارة النباتية"...أحدث صيحات عالم السيارات! 20.08.2017

عادة ما يكون الجلد رمز الفخامة في صناعة السيارات. لكن ضرورة الحفاظ على البيئة تفرض على شركات صناعة السيارات التخلي عن الجلد واستبداله بمواد تلائم البيئة، فهل يمكن الاستغناء عن الجلد في صناعة الأجزاء الداخلية من السيارة؟
Liverpool manager Jurgen Klopp laughs during the EFL Cup Third Round match between Derby County and Liverpool played at the iPro Stadium, Derby on 20th September 2016 / Football - EFL Cup 2016/17 Third Round Derby County v Liverpool Pride Park, Pride Pkwy, Derby, United Kingdom 20 September 2016 Â PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPN BPI_KM_DERBY_LIVERPOOL_065.jpg imago/BPI Liverpool Manager Jurgen Klopp laughs during The EFL Cup Third Round Match between Derby County and Liverpool played AT The iPro Stage Derby ON 20th September 2016 Football EFL Cup 2016 17 Third Round Derby County v Liverpool Pride Park Pride Pkwy Derby United Kingdom 20 September 2016 Â PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPN BPI_KM_DERBY_LIVERPOOL_065 jpg

يورغن كلوب.. محبوب جماهير ألمانيا وكابوس أنديتها! 02.08.2017

الألماني يورغن كلوب من أكثر الشخصيات الرياضية المحبوبة في بلده. لكنه منذ غادر دورتموند وتولى تدريب فريق ليفربول وهو يصيب الجماهير الألمانية بحالة من الحزن، والسبب هو تفوقه على أندية بلده في مواجهة الريدز.

20170801, Audi Cup 2017, Atletico Madrid vs SSC Napoli, Allianz Arena, Fussball, Sport, im Bild:..Sadio Mane (FC Liverpool) zum 0:1 Javi Martinez (FCB) und Torwart Sven Ullreich (FCB) geschlagen..*Copyright by: Philippe Ruiz..Oberbrunner Strasse 2.81475 MÅ_nchen, .Tel: 089 745 82 22, .Mobil: 0177 29 39 408..( MAIL: philippe_ruiz@gmx.de ) ..Homepage: www.sportpressefoto-ruiz.de |

مشاكل بايرن كما أظهرتها الخسارة أمام ليفربول 02.08.2017

على غير العادة ظهر بايرن ميونيخ ضعيفا خلال التحضيرات للموسم الجديد. سلسلة هزائم تلقت شباكه خلالها أهدافا كثيرة، ويعاني من تذبذب مستوى خطوطه. وأخيرا يعترف أنشيلوتي نفسه بوجود مشكلة. لكن الحقيقة أنها ليست مشكلة واحدة!
Mesut OEZIL erhaelt sein neues Fahrzeug, einen Mecedes AMG S63 Coupé und macht eine erste Fahrt im neuen Auto. Maximilian Goetz (DTM-Pilot Mercedes-AMG Team HWA) /l. ist im Nationaltrikot als Beifahrer unterwegs. GES/ Fussball/ Der Nationalspieler Mesut Oezil ist neuer Mercedes-Benz Markenbotschafter, 06.06.2016 -- Mesut Oezil is new Brand Ambassador of Mercedes-Benz, Stuttgart, Germany, June 06, 2016. | Verwendung weltweit

فيراري.. مرسيدس.. أم ماذا؟ نجوم الكرة وسياراتهم المفضلة 27.07.2017

يكسب كبار نجوم كرة القدم الملايين ويسعون لعيش حياة فخمة ومن أهم مظاهرها امتلاك السيارات. ويكاد لا تجد بين هؤلاء من لا يتحدث عن سيارته أو حتى سياراته المفضلة. ويبدو أن مركز اللعب يؤثر في اختيار السيارة.

epa04829570 Members of the Tunisian security services stand guard during a memorial ceremony and minutes silence for the victims of a terror attack on a beach outside the Imperial Marhaba Hotel, in the popular tourist resort of al-Sousse, Tunisia, 03 July 2015. 38 people were killed, including 30 UK nationals, 26 June, when a gunmen opened fire on holidaymakers on a beach and in a hotel, before being killed by local security services, in a attack claimed by affiliates of the group calling themselves the Islamic State (IS), who have since vowed to carry out more attacks in the region. EPA/MOHAMED MESSARA

محقق بريطاني: الشرطة التونسية "تصرفت بشكل فوضوي" في هجوم سوسة 28.02.2017

أظهر تحقيق بريطاني أن قوات الأمن التونسية خذلت "بشكل جبان" ضحايا إطلاق نار على فندق في سوسة أودي بحياة 38 شخصا معظمهم بريطانيون. وأشاد في الوقت نفسه بشجاعة عاملين ونزلاء في الفندق، الذي شهد الواقعة قبل أكثر من عام ونصف.

Employees of German car maker Audi work on an Audi A8 car at the assembly line of the Audi plant in Neckarsulm, southwestern Germany, on February 15, 2012. Audi is a subsidiary of Volkswagen, Europe's biggest carmaker. AFP PHOTO THOMAS KIENZLE (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

السلطات الأمريكية تكتشف جهازا للغش في الانبعاثات بسيارات أودي 06.11.2016

قالت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" إن جهاز رقابة في الولايات المتحدة الأمريكية اكتشف برامج في عدد من السيارات من طراز أودي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند رصد إجراء اختبارات.
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معرض باريس للسيارات ـ غابت لمبورغيني وحضرت فيراري 12.10.2016

تشارك أغلب الشركات المصنعة للسيارات في معرض باريس للسيارات هذا العام بسيارات كهربائية وأخرى هجينة. وتصر شركات أخرى مثل بنتلي وفيراري ومرسديس على النزول إلى الصالون بسياراتها الرياضية وبمحركات فائقة القدرة.

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