تعد أودي واحدة من أشهر شركات صناعات السيارات الألمانية، وهي تنتج سيارة تحمل نفس الاسم بموديلات متعددة يهواها الشباب بشكل خاص كونها سريعة وذات ملامح رياضية.
يعمل في شركة أودي التي تتخذ من مدينة انغولشنات الألمانية مقرا لها حوالي 80 ألف موظف. تأسست الشركة في عام 1909 وهي اليوم تابعة لشركة فولكسفاغن العملاقة.
تصدرت ماركات السيارات الألمانية واليابانية تصنيف أغلى ماركات السيارات بالعالم وذلك في أحدث تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2018. إذ صنفت المجلة الترتيب وفق القيمة السوقية لكل ماركة وكذلك أرباح الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية. فأي ماركات السيارات تصدرت القائمة؟