 ″أودعوا الرجل السجن!″- كريستيانو رونالدو في قفص الاتهام! | عالم الرياضة | DW | 26.11.2018

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عالم الرياضة

"أودعوا الرجل السجن!"- كريستيانو رونالدو في قفص الاتهام!

أراد المشاركة في حملة مكافحة ظاهرة تعنيف النساء، فخرج إلى الملعب في مباراة يوفنتوس الأخيرة واضعاً خطا أحمر على خده، مثله مثل باقي اللاعبين، إلا أن رد فعل المشجعين كان عنيفا اتجاه كريستيانو رونالدو.

Italien - Juventus Turin vs SPAL Ferrara | Cristiano Ronaldo Protest gegen Gewalt gegen Frauen (Reuters/M. Pinca)

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي حددته الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من هذا الشهر، خاض نجوم الكرة الإيطالية نهاية الأسبوع مباريات "الكالتشيو" وعلى أحد خدودهم خط مرسوم بأحمر الشفاه، في حركة رمزية تؤكد مساندتهم للجهود الدولية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة.

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأسبوع القادم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويقترب بروسيا دورتموند من إنهاء المجموعة الأولى متصدرا، فيما يبدو أن النادي الألماني يمتلك في جعبته أسلحة قد تذهب به بعيدا في الكأس "ذات الأذنين". (23.11.2018)

بقي بوروسيا مونشنغلادباخ أقرب ملاحق للمتصدر بوروسيا دورتموند وعزز موقعه في وصافة ترتيب فرق الدوري الألماني، عقب فوزه الكبير على هانوفر في المرحلة الثانية عشر للمسابقة. كما تعادل فرايبورغ مع ضيفه بريمن في المرحلة نفسها. (25.11.2018)

بعد أربع سنوات ستنطلق المنافسة الرياضية التي يقتحم بها الاتحاد العالمي لكرة القدم مجالا جديدا في كثير من الجوانب. وهنا نجيب قبل أربع سنوات من انطلاق البطولة الدولية لكرة القدم في قطر على أهم التساؤلات. (25.11.2018)

وكان من بين هؤلاء اللاعبين، نجم يوفنتوس  البرتغالي كريستيانو رونالدو، غير أن الأخير وعكس زملاءه حصد انتقادات واسعة من قبل المشجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي . والسبب يعود الى أن بطل نجم ريال مدريد السابق يواجه تحقيقا حاليا في الولايات المتحدة بسبب تهمة الاغتصاب. وذلك بعد أن أعلنت الأمريكية كثرينا مايورغا أن المتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، قد اغتصبها في غرفة في أحد فنادق لاس فيغاس في عام 2009. وكانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية قد كشفت على أن رونالدو دفع مبلغ 375 ألف دولار أمريكي للفتاة مقابل سكوتها. في المقابل نفى كريستيانو رونالدو جميع الاتهامات مراهنا على التحقيقات للكشف عن براءته، "فالحقيقة ستظهر يوما ما. وسيرى هؤلاء الذين ينتقدونني ويريدون تحويل حياتي إلى سيرك"، يقول كريستيانو رونالدو في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الشهر الماضي. 

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حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت تعليقات تسخر من نجم يوفنتوس وتشكك في مصداقيته، بل وتدعو حتى بالزج به في السجن، كما جاء في أحد التغريدات:

"رونالدو يضع خطا أحمر على خده، للفت الانتباه على (ظاهرة) تعنيف النساء، في حين أنه هو متهم في قضية اغتصاب، وهناك تحقيقات ضده في هذا الاتجاه، إنها لمزحة سخيفة. أودعوا الرجل السجن!".

وفي تغريدة أخرى يعلق آخر: "لا بد لي أن أضحك!". وثالث يقول "كريستيانو رونالدو يضع خطا أحمر ضد تعنيف النساء، وكأنه بطل أفلام إباحية يدعي العذرية".

يذكر أن مباراة "اليوفي" التي فاز فيها يوم السبت الماضي على سبال بهدفين نظيفين، أقيمت في وقت تنظم فيه في إيطاليا  بشكل متواصل العديد من المظاهرات والمسيرات تحت شعار "لا لامرأة أخرى"، في إشارة إلى أن أعداد ضحايا التعنيف والاستغلال الجنسي بحق النساء كارثي بما يكفي ولا يمكن لامرأة أخرى أن تنضاف إلى تلك القائمة الطويلة. وفي إيطاليا وحدها، قتلت 113 امرأة على يد زوجها أو شريك حياتها العام الماضي.

و.ب

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    كيفن سبيسي يتحرش بطفل

    اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    تصرفات مخلة بالآداب

    اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.

  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    وودي ألن والتحرش بابنته

    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    بن أفليك وسلسلة من الاتهامات

    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


مختارات

هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

استطاعت حملة "مي تو" أو "أنا أيضا" أن تسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي عبر العالم، الحملة أزاحت الغطاء عن العديد من الفضائح الجنسية للمشاهير كما أسقطت الكثير من الأقنعة. (22.01.2018)  

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