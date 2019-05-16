أهوار العراق

مسطحات مائية جنوب العراق تعد مهدا للحضارة السومرية، يعتقد أن ساكنيها هم بقايا السومريين في الحوض الرسوبي. في عام 2016 وافقت منظمة اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية ومعها مدن اخرى.

تقع الأهوار جنوب العراق، وهي مناطق طبيعية لأنواع عدة من الطيور المهاجرة في مواسم الشتاء وانواع عدة من الاسماك المقيمة والمهاجرة التي تفد لأغراض التكاثر في الصيف خاصة. عانت من اهمال شديد، وتعرضت للجفاف والتجفيف و الصيد الجائر، في يوليو/ تموز 2016 وضعت منظمة اليونسكو الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية إضافة إلى مدن أور و إريدو و الوركاء الأثرية الموجودة بالقرب منها.