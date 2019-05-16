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أهوار العراق

مسطحات مائية جنوب العراق تعد مهدا للحضارة السومرية، يعتقد أن ساكنيها هم بقايا السومريين في الحوض الرسوبي. في عام 2016 وافقت منظمة اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية ومعها مدن اخرى.

تقع الأهوار جنوب العراق، وهي مناطق طبيعية لأنواع عدة من الطيور المهاجرة في مواسم الشتاء وانواع عدة من الاسماك المقيمة والمهاجرة التي تفد لأغراض التكاثر في الصيف خاصة. عانت من اهمال شديد، وتعرضت للجفاف والتجفيف و الصيد الجائر، في يوليو/ تموز 2016 وضعت منظمة اليونسكو الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية إضافة إلى مدن أور و إريدو و الوركاء الأثرية الموجودة بالقرب منها.

Chibaysh, Süd Irak, 1 Mai 2019

العراق - يوميات وأحلام صيادين في هور "الجبايش" 16.05.2019

الصيد في أهوار العراق كان يشمل السمك والطيور. صيادان من هور الجبايش يرويان لـ DW عربية عن تفاصيل عملهما المضني، في رحلة عبر المسطحات المائية التي طالما كانت موطنا لمئات الأصناف من الطيور والأسماك. القصة في ملف صور.
Titel: Symbolbilder: Marschland im Irak 1-14 Beschreibung: Verschiedene Bilder aus dem Marschland im Südirak. · Alle Bilder sind von DW Korrespondent in Bagdad (Munaf Al-Saidy), · wurden in 2012 aufgenommen, · wurden im Bagdad-Irak aufgenommen, · sind von DW honoriert, · stehen alle zeitliche unbeschränkt für DW zu verfügen Copyright ist (DW/Munaf Al-Saidy)

العراق اليوم: أهوار العراق - بحماية اليونسكو أم بحماية الشعب؟ 21.07.2016

أدرجت منظمة (اليونسكو) أهوار العراق وآثار مدن سومرية على قائمة التراث العالمي، لكن قرار اليونسكو هو قرار مشروط، ولتنفيذ شروطه لابد من رعاية هذه المناطق وتوفير المياه لها. ملهم الملائكة حاور ضيوفه حول هذا الموضوع.
Blick aus Hütten aus Schilfrohr auf einer kleinen Insel im Marschland zwischen Euphrat und Tigris, undatiert.

أهوار العراق.. "جنات عدن" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي 18.07.2016

أصبحت منطقة الأهوار في جنوب شرق العراق، والتي يُعتقد أنها "جنات عدن" الوارد ذكرها في كتب سماوية وجرى تجفيفها بالكامل تقريبا خلال حكم صدام حسين، موقعاً للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
Blick aus Hütten aus Schilfrohr auf einer kleinen Insel im Marschland zwischen Euphrat und Tigris, undatiert.

أهوار العراق.. "جنات عدن" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي 18.07.2016

أصبحت منطقة الأهوار في جنوب شرق العراق، والتي يُعتقد أنها "جنات عدن" الوارد ذكرها في كتب سماوية وجرى تجفيفها بالكامل تقريبا خلال حكم صدام حسين، موقعاً للتراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
Water scarcity in the cause of the increased immigration during the summer, Nasiriyah , Iraq. Nasiriyah, Iraq. April, 7, 2012

أهوار العراق - فصول من المعاناة سببها الملوحة والجفاف 10.04.2012

تذكر المصادر التاريخية أن أولى حضارات بلاد الرافدين انبثقت في أهوار جنوب العراق التي عرفت إبان العصر السومري بـ"جنات عدن" نظراً لسحر طبيعتها. وبعدما كانت في الماضي السحيق تشكل حوضا طبيعيا، يعاني سكانها اليوم من شح المياه
Pressematerial des Fotographen Ikhlas Abiss für seine Ausstellung über das Sumpfgebiet im Südirak: Er hat uns die Bilder für einen Artikel über die Ausstellung zur Verfügung gestellt ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden***

اهوار العراق في صور اخلاص عباس 12.09.2010

أقامت جمعية "الفن والمكان" الألمانية في كولونيا معرضا فوتوغرافيا تناول عملية تجفيف اهوار العراق في العهد النظام السابق ومحاولات إعادة الحياة إليها وذلك تكريما للمصور العراقي اخلاص عباس الذي زار المنطقة عدة مرات.
Pressematerial des Fotographen Ikhlas Abiss für seine Ausstellung über das Sumpfgebiet im Südirak: Er hat uns die Bilder für einen Artikel über die Ausstellung zur Verfügung gestellt ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden***

معرض فوتوغرافي عن أهوار العراق في كولونيا الألمانية 12.09.2010

اهوار العراق الواقعة في جنوب البلاد وعمليات التجفيف التي لحقت بها ومحاولات إعادة الحياة إليها شكلت محورا لمعرض فوتوغرافي أقامه المصور الألماني من أصل عراقي أخلاص عباس والذي زار منطقة الاهوار سبع مرات في السنوات الأخيرة.