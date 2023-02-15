أهم مطارات ألمانيا تخلو من الركاب بعد دعوة نقابية للإضراب

خلت العديد من أهم المطارات في ألمانيا من الركاب بسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، في خطوة أثرت على مراكز السفر في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة (17 فبراير/شباط 2023).

وتم دعوة الموظفين العموميين والأمن والموظفين الأرضيين في سبعة مطارات في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في الإضراب واسع النطاق.

وبدأ الإضراب في مطاري هامبورغ وهانوفر بشمالي ألمانيا في الساعة 10 مساء (2100 بتوقيت غرينتش) مساء الخميس. ومن المقرر تعليق العمليات في وقت لاحق في مطارات فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت وبريمن ودورتموند.

وتتعامل المطارات السبعة مع ما يقرب من ثلثي ركاب الطيران على مستوى البلاد.

وتعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تخطي الإضراب التحذيري الذي نظمته نقابة "فيردي" للعاملين في

قطاع الخدمات في أسرع وقت ممكن. وقال متحدث باسم الشركة في فرانكفورت اليوم الجمعة: "سنبدأ عملياتنا

الاعتيادية مرة أخرى على الفور غدا السبت".

واضطرت أكبر شركة طيران ألمانية إلى إلغاء حوالي 1300 رحلة طيران جراء الإضراب التحذيري الذي دعت إليه نقابة "فيردي" في سبعة مطارات ألمانية، بما في ذلك مركزي "لوفتهانزا" في فرانكفورت وميونخ.

"تصعيد غير مسبوق"

وقالت"فيردي" إن إجراءات الطوارئ سارية في العمليات العسكرية والطبية. وأضافت النقابة أن تسليم المساعدات إلى تركيا والرحلات الجوية الخاصة إلى مؤتمر ميونخ للأمن ستكون ممكنة.

وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إلى أنه من المحتمل أن يتأثر ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب تهديد بإلغاء 2340 رحلة جوية.

ووفقا لحسابات اتحاد (ايه دي في)، ستؤدي الإضرابات التحذيرية إلى إلغاء 2340 رحلة طيران، وقال الاتحاد منتقداً: "أكثر من 295 ألف راكب سيصبحون لعبة لتكتيكات الإضراب من جانب فيردي"، ووصف ما ستقدم عليه النقابة بأنه "تصعيد غير مسبوق".

تشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إلى أنه من المحتمل أن يتأثر ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب تهديد بإلغاء 2340 رحلة جوية.

من جانبه، أعرب يوست لامرز رئيس اتحاد صناعة النقل الجوي ورئيس مطار ميونخ عن اعتقاده بأن الإضرابات ليس لها علاقة بالإضرابات التحذيرية " فيردي تجاوزت هنا الحدود تماما وتحمل نزاع الأجور الجماعية على كاهل الركاب".

وكانت مطارات فرانكفورت وميونخ وشتوتغارت وهامبورغ أعلنت يوم الأربعاء تعليق الرحلات المنتظمة لنقل الركاب طوال يوم الجمعة.

أزمة الهجمات السيبرانية

يذكر أن حركة النقل لدى شركة لوفتهانزا الألمانية لم تعد إلى طبيعتها إلا اليوم وذلك بعد انهيار أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أكبر شركة طيران ألمانية يوم الأربعاء الأمر الذي أدى إلى إلغاء أكثر من 230 رحلة في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، وكان السبب في ذلك حفارة أحدثت تلفاً في أحد الكابلات على خط سكك حديدية في فرانكفورت.

وفي السياق نفسه، تسبب قراصنة كمبيوتر في تعطيل المواقع الإلكترونية لسبعة مطارات ألمانية صغيرة.

جاء ذلك بعد أن تعرضت هذه المطارات لهجمات من النوعية التي يطلق عليها حجب الخدمة الموزعة والمعروفة اختصارا باسم (دي دي أو إس)، وهي الهجمات التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المواقع الإلكترونية عن طريق إغراقها بسيل من الطلبات المستهدفة.

يذكر أنه في الشهر الماضي، تعرضت مواقع إلكترونية لمطارات وهيئات عامة ومؤسسات في القطاع المالي لهجمات إلكترونية قالت السلطات إن مجموعة قرصنة روسية تقف وراءها.

وأعلن المكتب الفدرالي لأمن المعلومات في تشرين الأول/أكتوبر إن مستوى التهديد لهجمات القرصنة وأنشطة الجرائم الإلكترونية الأخرى أعلى "من أي وقت مضى".

ع.ح./م.س. (د ب أ، أ ف ب)