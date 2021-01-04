أهل الفن يرثون الموسيقار إلياس الرحباني صاحب"الضحكة العبقرية"

فقد لبنان اليوم الاثنين (الرابع من يناير/ كانون الثاني 2021) واحدا من أكبر المبدعين لديه، هو الموسيقار إلياس الرحباني، الشقيق الأصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن 83 عاما، بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ورحل الرحباني، الذي ينتمي الراحل إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان، بعد سنوات من الابتعاد عن الفن والظهور بسبب اشتداد المرض عليه.

ونعت وسائل إعلام لبنانية الراحل الكبير، كما نعاه عدد كبير من الفنانين والوجوه البارزة، وقالت الفنانة نانسي عجرم على تويتر إنه "يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان.."

وكتب الناقد الفني جمال فياض "رحل إلياس الرحباني... رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مر الزمن..."

وفي إشارة منه إلى أغنية "حنا السكران" أحد أشهر ألحان إلياس الرحباني للمطربة فيروز، كتب الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم "إلياس الرحباني يقول وداعا... وبيبقى حنا السكران ملهي وعلى الحيطان عم بيصور بنت الجيران".

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر طفولة صعبة هي المطربة اللبنانيّة نهاد رزق وديع حداد الملقبة بفيروز. ولدت في حارة زقاق البلاد في مدينة بيروت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1934 من عائلة سريانية كاثوليكية فقيرة الحال. ويعود نسب والدها وديع حداد إلى مدينة ماردين، تركيا، وكان عاملاً في مِطْبَعَة الصحيفة اللبنانيّة لوريون، وكانت والدتها ليزا البستاني لبنانيّة مسيحيّة مارونيّة.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر المذياع حلم صعب المنال عاشت فيروز (الطفلة الأولى) مع أسرتها في منزل مكون من غرفة واحدة، وكان الجيران يتشاركون مع والدتها أدوات المطبخ. وبسبب الفقر الشديد، لم تستطع عائلتها شراء المذياع. وكانت فيروز تحب الغناء منذ صغرها، فتجلس إلى شباك البيت لتردد أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأسمهان وليلى مراد مع صوت المذياع القادم من بعيد.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر الأب يرفض غناء ابنته بدأت فيروز مشوارها الفني كمغنيةَ كورس في الإذاعة اللبنانية عام 1940، عندما اكتشف صوتها الموسيقي محمد فليفل وضمها لفريقه الذي كان ينشد الأغاني الوطنية. وألف لها حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية أول أغانيها، وأطلق عليها اسم فيرُوز. وكان هذا بعد محاولات عديدة من الوسطاء لإقناع والدها المحافظ أن تغني ابنته أمام عموم الناس.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر طريق الشهرة 1952 كانت سنة الانطلاقة الحقيقية لفيروز عندما بدأت الغناء من كلمات وألحان الأخوين عاصي ومنصور الرحباني. وقدمت مئات الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية خاصة وأنها كانت أغان قصيرة في وقت كانت الأغاني تتجاوز فيه الساعتين. كما شاركت فيروز في بطولة عدد من الأفلام السينمائية الغنائية من أشهرها "بنت الحارس" و"بياع الخواتم" بالإضافة إلى المسرحيات الغنائية كميس الريم، والشخص، وبترا.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر أسرة فيروز تزوجت فيروز من الموسيقار عاصي الرحباني عام 1955، وأنجبت منه أربعة أطفال وهم: زياد، وهالي، وليال، وريما.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر رحلتها مع القرآن والكنيسة تعلمت فيروز على يد الأخوين محمد وأحمد فليفل أصول الإنشاد والتجويد القرآنى وهي لا تزال طالبة لضبط مخارج الكلمات. كما بدأت رحلتها الكنسية وصلواتها بعد إتقانها التجويد فى الخمسينيات، حيث رنمت بمناسبة عيد الميلاد "تلج تلج" و"المجد لله فى الأعالي"، ومن ثم كان أول ظهور لها فى عيد القيامة فى كنيسة مار إلياس في أنطلياس. ولم تقتصر صلواتها فقط على أعياد القيامة، ولكن رافقتها فى العديد من مسرحياتها.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر زهرة المدائن تغصّ حقيبة فيروز بالأغاني والقصائد والأفلام والمسرحيات والسكتشات، التي نأت بها عن الشعارات السياسية والطائفية، حيث غنت للحب والأطفال والوطن والأم. وخلال الحرب اللبنانية (1975- 1990) رفضت أن تُجر إلى أي خصومات سياسية أو طائفية، وشكلت أغانيها جسراً بين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية. كما غنت للقدس (لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي)، وغنت أيضا ً لمكة ويافا والإسكندرية ولعمّان، والأردن.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر طريق العالمية مع الابن غنت فيروز لكثير من الشعراء والملحنين؛ منهم ميخائيل نعيمة، وسعيد عقل. كما غنت أمام العديد من الملوك والرؤساء وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي. وأطلق عليها عدة ألقاب منها "سفيرتنا إلى النجوم" و"جارة القمر". وبعد وفاة زوجها عاصي عام 1986 خاضت تجارِب عدّة مع مجموعة ملحنين ومؤلفين، لكنها عملت بشكل رئيسي مع ابنها زياد الذي قدم لها مجموعة كبيرة من الأغاني.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر عقد حافل أصدرت فيروز خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي العديد من الألبومات وحظيت بنجاح منقطع النظير لما قدمته من جديد على صعيد التوزيع الموسيقي والتنوع في الأغاني بين القديمة والحديثة. على سبيل المثال "جارة الوادي" و"باكتب اسمك يا حبيبي" و"سهر الليالي" و"أنا لحبيبي" و"نسم علينا الهوى" و"القدس" و"حبيتك تنسيت النوم" و"سلملي عليه" و"سألوني الناس" و"سألتك حبيبي" و"أعطني الناي وغني" و"كيفك انت".

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر "صح النوم"..حادثة مثيرة للجدل رغم نأي فيروز بنفسها عن أي خلافات وصراعات سياسية، إلا أن البعض وضعها منذ سنوات في زاوية ضيقة حينما غنت في دمشق فقد أثارت مشاركتها في إحياء احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية لعام 2008 وتقديم مسرحية "صح النوم" في دار الأوبرا، مواقف رافضة ومنددة بهذه المشاركة. واتهمها سياسيون ومن بينهم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي بأنها تخدم مصالح الاستخبارات السورية.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر أيام صعبة عاشت المطربة الكبيرة أزمة حقيقية نهاية عام 2010 عندما تفجرت خلافات مالية وقضائية بين ورثة زوجها عاصي الرحباني وورثة شقيقه منصور الرحباني على الحقوق التجارية للأعمال التي قدماها معا، مما دعا عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين العرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل اللبنانية للمطالبة بوقف هذا الصراع حفاظا على اسم فيروز.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر إطلالة فيروز في الألفية الجديدة غزى حضور فيروز البهي مهرجانات العالم: القاهرة والرباط وتونس وعمان ودبي (قي الصورة) ونيويورك ولندن وباريس وأثينا. وتجاوز عدد أغانيها 1500 قطعة وأصدرت أكثر من 80 ألبوماً ولعبت دور البطولة في 20 مسرحية موسيقية على الأقل. في بداية الألفية الجديدة أعادت ابتكار نفسها باصدار ألبوم الجازي "إيه في أمل" بالتعاون مع نجلها الملحن زياد الرحباني. وفي عام 2017 كان ألبوم "ببالي" آخر انجاز في سلسلة أعمالها الفنية.

"جارة القمر" فيروز.. أسطورة فنية وصوت ملائكي قد لا يتكرر أيقونة في الشرق والغرب بعد بلوغها 85 عاماً، لا تزال فيروز أسطورة فريدة يقصد زعماء العالم لقاءها، ومنحت عشرات الجوائز والأوسمة. شهرتها ومكانتها الرمزية جعلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحرص على لقائها في منزلها بضاحية الرابية ببيروت أثناء زيارته إلى لبنان إثر انفجار مرفئ بيروت في أغسطس 2020. وقد منحها ماكرون وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم فرنسي، وأهدته هي بدورها لوحة فنية. إعداد: وفاء عبد الرحمن / م.س



فيما وصف المطرب رامي عياش رحيل إلياس الرحباني بـ"خسارة كبيرة" ووصفه بـ "صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".

كما ترحم المطرب الإماراتي حسين الجسمي على الموسيقار الراحل، متمنيا الصبر لأهله وأحبابه.

وقدم إلياس الرحباني على مدى أكثر من ستين عاما ألحانا لأغان رومانسية وشعبية وساخرة وصولا إلى عالم الإعلانات الشهيرة. وإلى جانب أغانيه الشهيرة لفيروز وصباح ووديع الصافي وفنانين كبار آخرين اشتهر بتأليف الأغاني والموسيقى الأجنبية كما وضع موسيقى المسلسل اللبناني (لا تقولي وداعا).

عندما كان إلياس في عمر الخامسة توفي حنا الرحباني والد العائلة الرحبانية فعاش الابن الأصغر في كنف الأخوين عاصي ومنصور اللذان أشرفا على تربيته ونشأته الموسيقية.

وحصل إلياس الرحباني على عشرات الجوائز حتى من دول أجنبية. كما ظهر حازما وخفيف الظل ومتمكنا خلال وجوده كعضو في لجان التحكيم ببرامج مختلفة لاكتشاف المواهب الغنائية مثل برنامج "سوبر ستار" الذي حكم فيه لعدة مواسم.

ص.ش/م.س (رويترز)