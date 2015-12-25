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أنونيموس

مجموعة أنونيموس هي حركة عالمية سياسية تهتم بشكل أساسي بقضايا الرقابة والحرية الشخصية. الحركة غير مركزية وتعرف نفسها بأنها "ملتقى الكتروني غير مركزي يعتمد على الأفكار دون تعليمات".

تقوم الحركة التي نشأت في عام 2003 بقرصنة مواقع حكومية أو دينية أو مواقع خاصة بشركات، وتتضامن مع عدة قضايا عالمية. وتعتبر المجموعة دورها هو "النضال الالكتروني"، عن طريق قرصنة المواقع المختلفة. عند الظهور بفيديو أو صورة فوتوغرافية، يرتدي أعضاء المجموعة قناع "جاي فوكس"، وهو كان عضواً في فرقة من الكاثوليك الإنجليز خططوا لمؤامرة البارود الفاشلة لقتل الملك جيمس سنة 1605.

A person uses a laptop computer showing a Turkish flag on March 27, 2014 in Istanbul, near a poster Berkin Elvan, the 15-year-old boy who died nine months after he was hit by a tear gas canister while going to buy bread during the 2013 protests in Istanbul. Turkey on March 27 banned video-sharing website YouTube, a week after blocking access to Twitter, after both were used to spread audio recordings implicating the prime minister in corruption, local media reported. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

تركيا: هجوم الكتروني على خوادم الإنترنت يؤثر على القطاع المصرفي 25.12.2015

قال مصدر حكومي تركي إن خوادم الإنترنت تتعرض منذ الاثنين لهجوم الكتروني واسع أثّر على الخدمات المصرفية، فيما توقعت وسائل إعلام تركية أن يكون مصدر الهجوم من روسيا.
Canada, MontrÃ©al : protesters wearing Guy Fawkes masks hold placards as they congregate in Victoria square ahead of the Million Masks March, organised by the group Anonymous, in MontrÃ©al downtown on November 5, 2015. The protest was held on the night , and many of the marchers wore the white masks of Anonymous. photos : KADRI MOHAMED/ imagespic.com (Photo by Mohamed Kadri/NurPhoto) Keine Weitergabe an Drittverwerter. picture-alliance/dpa/A.Widak

حرب "أنونيموس" ضد "داعش"..هل هي حرب خاسرة؟ 06.12.2015

بعد وقوع أحداث باريس الإرهابية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أعلنت مجموعة "أنونيموس"، التي تنشط في قرصنة مواقع الإنترنت، حربا إلكترونية على تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف. فأين وصلت تلك الحرب حتى الآن؟
Ein Mann arbeitet am 12.07.2014 in Kaufbeuren (Bayern) an der Tastatur eines Laptops. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

أسرار استهداف "أنونيموس" للحكومة السعودية 05.10.2015

أنونيموس هي مجموعة قرصنة الكترونية عالمية هاجمت المواقع السعودية الحكومية، ناشط في المجموعة كشف أن الهجوم هو محاولة للضغط على الرياض لإطلاق سراح علي النمر من الإعدام كما جاء في مقابلة حصرية مع DW .
Quelle: https://www.facebook.com/Save-Ali-al-Nimr-898226630254332/timeline/

حملة إلكترونية دولية واسعة للدفاع عن علي النمر 01.10.2015

انتشرت دعوات إلكترونية تحمل هاشتاغ freenimr# من آلاف الأشخاص من كل أنحاء العالم للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد الشاب علي النمر، ومن بين المشاركين في الحملة مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان.
Bildnummer: 57821034 Datum: 29.03.2012 Copyright: imago/CTK Photo The Presidential Palace in Carthage, outside Tunis, March 29, 2012. (CTKxPhoto/StanislavxMundil) PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Reisen Afrika Tunesien Karthago xjh x1x 2012 quer o0 Gebäude Präsidentenpalast 57821034 Date 29 03 2012 Copyright Imago CTK Photo The Presidential Palace in Carthage outside Tunis March 29 2012 CTKxPhoto StanislavxMundil PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Travel Africa Tunisia Carthage XJH x1x 2012 horizontal o0 Building Presidential Palace

نفقات قصر قرطاج تثير جدلاً في وسائل الإعلام التونسية 01.12.2014

أثارت مجموعة فواتير للقصر الرئاسي التونسي موجة جدل كبيرة وذلك قبيل بدء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وفيما قالت مجموعة "انونيموس" التي نشرت الوثائق إن هناك تعدي على المال العام، نفت الرئاسة التونسية ذلك.
ACHTUNG: ARCHIVBILD VON 2012 HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 28: Participant hold their laptops in front of an illuminated wall at the annual Chaos Computer Club (CCC) computer hackers' congress, called 29C3, on December 28, 2012 in Hamburg, Germany. The 29th Chaos Communication Congress (29C3) attracts hundreds of participants worldwide annually to engage in workshops and lectures discussing the role of technology in society and its future. (Photo by Patrick Lux/Getty Images)

مستخدمو الانترنت يسهلون مهمة القراصنة 17.02.2014

ما هي الثغرات الموجودة في نظام البريد الالكتروني وتسهل مهمة قراصنة الانترنت في سرقة المعلومات ومراقبة البريد والرسائل الالكترونية؟ وكيف يمكن للمستخدم أن يتصدى للقراصنة ويحمي نفسه ضد هجماتهم؟