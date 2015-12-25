مجموعة أنونيموس هي حركة عالمية سياسية تهتم بشكل أساسي بقضايا الرقابة والحرية الشخصية. الحركة غير مركزية وتعرف نفسها بأنها "ملتقى الكتروني غير مركزي يعتمد على الأفكار دون تعليمات".

تقوم الحركة التي نشأت في عام 2003 بقرصنة مواقع حكومية أو دينية أو مواقع خاصة بشركات، وتتضامن مع عدة قضايا عالمية. وتعتبر المجموعة دورها هو "النضال الالكتروني"، عن طريق قرصنة المواقع المختلفة. عند الظهور بفيديو أو صورة فوتوغرافية، يرتدي أعضاء المجموعة قناع "جاي فوكس"، وهو كان عضواً في فرقة من الكاثوليك الإنجليز خططوا لمؤامرة البارود الفاشلة لقتل الملك جيمس سنة 1605.