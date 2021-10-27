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أنقرة

تُعتبر العاصمة التركية أنقرة ثاني أكبر مدينة بعد اسطنبول. تضم المدينة مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية وتتمتع ببنية تحتية متطورة واقتصاد نام يعتمد على الخدمات وعلى نسبة عالية من المتعلمين والمتخصصين في مختلف المجالات.

يعود تاريخ أنقرة إلى العهد الحجري القديم. وقد تناوبت على حكمها حضارات عدة أبرزها حضارات روما، وبيزنطة، وفارس والحضارة العثمانية. تطورت المدينة بسرعة بعد اتخاذها عاصمة لتركيا في عام 1932. وبفعل هذا التطور أصبحت ثاني أكبر مدينة تركية بعد اسطنبول، إذا يصل عدد سكانها إلى أكثر من 5 ملايين نسمة. ويركز اقتصادها على الخدمات والتجارة. أما أهم صناعاتها فهي الأنسجة والأغذية والإنشاءات.

Das Videostandbild zeigt wie ein Boot der türkischen Küstenwache sich Menschen nähert, die in der Ägäis treiben. Bei dem Untergang eines Flüchtlingsbootes in der Region sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. +++ dpa-Bildfunk +++

اليونان تحمل تركيا مسؤولية حادث أدى لغرق أربعة مهاجرين 27.10.2021

حمّلت اليونان تركيا مسؤولية غرق قارب في بحر إيجه أدى إلى مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان، مشددة على وجوب أن تمنع أنقرة المهربين من تعريض حياة الناس للخطر في البحر.
February 18, 2017 People wave with flags showing Turkish President Recep Tayyip Erdogan before Turkish Prime Minister Binali Yildirim is expected to address a crowd of around 10,000 in Oberhausen, Germany, February 18, 2017, to promote Turkey's constitution referendum on April 16, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

ماذا تخفي "أزمة السفراء" بين الغرب وتركيا أردوغان؟ 27.10.2021

تؤشر "أزمة السفراء" وإن هدأت، على تفاقم الهوة بين أنقرة وشركائها الغربيين في لعبة لي ذراع ليس من الواضح بعد كيف سيكون مآلها. أردوغان سوًق انتهاء الأزمة كانتصار قومي ضد الغرب في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة.
02.03.2020*****A Turkish military convoy is seen parked near the town of Batabu on the highway linking Idlib to the Syrian Bab al-Hawa border crossing with Turkey, on March 2, 2020. - The Syrian government pledged to repel Turkish forces attacking its Russia-backed troops in northwestern Syria as tensions spike between Damascus and Ankara. Since December, Syrian regime forces have led a deadly military offensive against the last major opposition stronghold of Idlib, where Turkey supports some rebel groups. Damascus said it shot down three Turkish drones in the region the day before, while two Syrian warplanes were downed though the pilots escaped unharmed. (Photo by AAREF WATAD / AFP) (Photo by AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

تركيا تمدد التفويض لعمليات جيشها عبر الحدود وترسل تعزيزات إلى إدلب 27.10.2021

مجددا، تمدد أنقرة التفويض الممنوح لجيشها للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق وليبيا، ضدّ كل جماعة تعتبرها "إرهابية". ومنذ 2013 يتمّ التجديد لهذا التفويض لمدة عام واحد، وهذه المرة اشتدت لهجة المعارضة.

Die Angeklagte Jennifer W. (l) wird vor Beginn der Verhandlung in den Gerichtssaal geführt. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete.

السجن 10 سنوات في حق "جهادية" ألمانية أدينت بقتل طفلة إيزيدية 25.10.2021

صدر حكم بسجن جهادية ألمانية تنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" عشر سنوات بعد إدانتها بتهمة قتل طفلة إيزيدية. وسلمت أجهزة الأمن التركية الجهادية إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني/ يناير 2016 في أنقرة.
Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

أزمة السفراء ـ برلين تتشاور مع شركائها ومجلس أوروبا يهدد بعقوبات 23.10.2021

في أول رد فعل على عزم تركيا طرد 10 سفراء لدول غربية، من بينها ألمانيا، ذكرت مصادر ألمانية أن برلين "تتشاور حاليا بشكل مكثف مع الدول التسع الأخرى"، فيما هدد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات عقابية ما لم يتم الإفراج عن كافالا.
Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

قضية عثمان كافالا ـ تركيا تستدعي سفراء 10 دول من بينها ألمانيا 19.10.2021

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول لديها بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة والذي سبق أن برأته محكمة تركية دون إطلاق سراحه.

BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) greets US President Joe Biden (R) at the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

أردوغان يؤكد وجود محادثات مع واشنطن لتعويض صفقة "إف-35" 17.10.2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".
L: Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meets Austrian Chancellor Sebastian Kurz (not seen) in Vienna, Austria, on June 29, 2021. Askin Kiyagan / Anadolu Agency R: ISTANBUL, TURKEY - MARCH 19: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a video conference meeting with European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen at the Vahdettin Pavilion in Istanbul, Turkey on March 19, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

أردوغان يهاتف بن زايد ـ تسارع ذوبان الثلج بين أنقرة وأبوظبي! 31.08.2021

بعد سنوات من العلاقة المتوترة بين تركيا والإمارات، تتسارع خطوات التقارب بين البلدين المتنافسين إقليميا، على أعلى المستويات، حيث هاتف الرئيس التركي أردوغان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عقب لقاء مسؤول إماراتي رفيع بأردوغان.
Pro-nationalist demonstrators gesture during riots against refugees in Ankara, Turkey August 11, 2021. Picture taken August 11, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan TPX IMAGES OF THE DAY

تركيا ـ تصاعد العداء للأجانب يثير قلق المهاجرين السوريين 19.08.2021

يواجه قرابة أربعة ملايين لاجئ في تركيا تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين في الآونة الأخيرة. وفي حي يوسف باشا الشهير في إسطنبول، حيث يتواجد الكثير من المهاجرين، تسود حالة من القلق حيال مصير المهاجرين واللاجئين في تركيا.
This videograb image taken and released by DHA Turkish News Agency on August 14, 2021 shows a general view of the wreckage of a Russias Bombadier Be-200 aircraft at Kahramanmaras, southern Turkey. - Russia on August 14, 2021 said a water-dropping plane with eight crew onboard had crashed in Turkey during a firefighting mission in the country. - Turkey OUT (Photo by - / Demiroren News Agency (DHA) / AFP) / Turkey OUT (Photo by -/Demiroren News Agency (DHA)/AFP via Getty Images)

مقتل جميع أفراد طاقم طائرة إطفاء روسية في تركيا 14.08.2021

لقي ثمانية عسكريين مصرعهم في تحطم طائرة إطفاء الحرائق، بعثتها موسكو لمساعدة أنقرة على مواجهة الحرائق المستمرة، وذلك في وقت طلبت فيه تركيا المساعدة من الخارج لمواجهة الوضع.

Pro-nationalist demonstrators gesture during riots against refugees in Ankara, Turkey August 11, 2021. Picture taken August 11, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan TPX IMAGES OF THE DAY

على خلفية هجمات ضد سوريين.. اعتقال 72 مشتبها بهم في تركيا 13.08.2021

اعتقلت السلطات التركية 72 شخصا آخرين على خلفية الاعتداءات التي طالت محلات تجارية ومنازل سوريين في أنقرة. يأتي ذلك وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في تركيا، التي تستضيف قرابة 3.6 مليون سوري.
Ein junger Mann starb am Mittwoch nach einem Streit zwischen türkischen und ausländischen Jugendlichen in Altindag, Ankara. Als Reaktion auf den Vorfall in Altindag haben die türkischen Gruppen gestern Abend die Häuser der ausländischen Gruppen mit den Steinen beworfen und ihre Fahrzeuge und Geschäfte beschädigt. Die Bilder zeigen die Ausschreitungen in Altindag.

اضطرابات أنقرة .. عندما تستعر في تركيا كراهية الأجانب 13.08.2021

يتعرض حوالي أربعة ملايين لاجئ في تركيا بشكل متزايد للمعاداة. هذا ما أظهرته مؤخراً الأحداث في العاصمة أنقرة، عندما وقع شجار بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك. ويحذر الخبراء من أن مزيداً من هذه الاضطرابات متوقعة.
ISTANBUL, TURKEY - NOVEMBER 25: Female riot police block protesters from marching down Istiklal street during a demonstration marking International Day for the Elimination of Violence Against Women on November 25, 2018 in Istanbul, Turkey. Turkish police blocked the demonstration from marching down Istanbul's famous Istiklal street and fired a small amount of tear gas to disperse the protest. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

بعد مقتل تركي في شجار.. أعمال عنف بحق السوريين في أنقرة 12.08.2021

حطّم عشرات الأتراك الغاضبين سيارات ومحال تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، وفق ما أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس.
In this image provided by the Turkish Military, a member of Turkish forces, right, on a boat approaches migrants aboard a dinghy in the mid Mediterranean Sea, Wednesday, Jan. 29, 2020. The military said that a military ship, TCG Gaziantep, assisted the migrants and provided medical aid before handing them over to the Libyan Coast Guard. The frigate is in the region to support NATO's Mediterranean Shield Operation and to assist NATO's Marine Guard Operation. (Turkish Military via AP)

بوريل يحذر من نفوذ تركي على طرق الهجرة في ليبيا 29.07.2021

"سيكون لتركيا تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط"، وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل يحذر في مقابلة مع صحيفة إسبانية من تأثير أنقرة في هذا الملف والسبب برأيه يعود إلى انقسام الأوروبيين.
23.07.2021*** Syrer demonstrieren vor einem türkischen Militärposten gegen die Untätigkeit der Türkei gegenüber dem jüngsten Angriff der syrischen Regierung. Bei einem Bombenangriff haben syrische Regierungskämpfer nach Angaben von Aktivisten am 22. Juli mindestens sieben Zivilisten getötet. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد القصف... مظاهرات ضد "تقصير الضامن" التركي في إدلب 23.07.2021

في الوقت الذي تستمر فيه غارات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي، تظاهر المئات أمام النقاط التركية هناك، متهمين أنقرة بعدم التحرك لحماية المدنيين من القصف.
3010644 01/14/2017 The S-400 Triumph air defense regiment seen deployed in Feodosia. This anti-missile regiment of the Southern Military District, armed with the S-400 Triumph system, has entered on duty in the Crimea. Sergey Malgavko/Sputnik |

صواريخ "إس 400".. ورطة أردوغان بين واشنطن وموسكو 06.07.2021

"لقد استلمنا أموالنا ويمكن للأتراك ركوب الصواريخ للذهاب إلى الشاطئ أو لحمل البطاطا معهم". كلام للسفير الروسي في أنقرة يلخص ورطة تركيا بعد توتر علاقاتها مع واشنطن على خلفية شراء منظومة صواريخ "إس 400" ب 2.5 مليار دولار.
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