تُعتبر العاصمة التركية أنقرة ثاني أكبر مدينة بعد اسطنبول. تضم المدينة مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية وتتمتع ببنية تحتية متطورة واقتصاد نام يعتمد على الخدمات وعلى نسبة عالية من المتعلمين والمتخصصين في مختلف المجالات.

يعود تاريخ أنقرة إلى العهد الحجري القديم. وقد تناوبت على حكمها حضارات عدة أبرزها حضارات روما، وبيزنطة، وفارس والحضارة العثمانية. تطورت المدينة بسرعة بعد اتخاذها عاصمة لتركيا في عام 1932. وبفعل هذا التطور أصبحت ثاني أكبر مدينة تركية بعد اسطنبول، إذا يصل عدد سكانها إلى أكثر من 5 ملايين نسمة. ويركز اقتصادها على الخدمات والتجارة. أما أهم صناعاتها فهي الأنسجة والأغذية والإنشاءات.