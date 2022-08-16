 أنقرة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تشبيه أردوغان ″بفأر المجاري″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.09.2022

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أخبار

أنقرة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تشبيه أردوغان "بفأر المجاري"

حالة غضب عارمة في أروقة الحكومة التركية، بعدما قام نائب رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ كوبيكي، خلال حملة انتخابية، بتشبيه الرئيس أردوغان "بفأر المجاري"؛ لترد أنقرة بقوة على كلام كوبيكي وتستدعي السفير الألماني.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ألمانيا في أنقرة اليوم الثلاثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2022) للاحتجاج على تصريحات أدلى بها سياسي ألماني كبير، وصف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "فأر مجارٍ".

مختارات

تشهد تركيا صيف عام 2023 الانتخابات الرئاسية. موعد يبدو بعيدا نسبيا، لكن عددا من السياسيين الأتراك يستغلون من الآن ملف اللاجئين السوريين معتمدين على تنامي شعور عام مناوئ لهم. وحتى الرئيس أردوغان قدم مشروعا بهذا الخصوص.

تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد. وأعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده "تستعد لعودة مليون" لاجئ سوري على أساس طوعي.

في زيارتها الأخيرة لتركيا، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن العلاقة بين تركيا وألمانيا ستستمر، بجوانبها الجيدة والسيئة، منتقدة في الوقت ذاته سير الأمور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية في تركيا.

وقال تانغو بيلغيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: "نندد بأشد العبارات بالتصريحات المهينة التي أدلى بها فولفجانغ كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بشأن رئيسنا (أردوغان) في كلمة ألقاها خلال الحملة الانتخابية بولاية ساكسونيا السفلى".

وأضاف بيلغيتش أن "التصريحات غير المقبولة" غير مناسبة لمنصبه كنائب لرئيس البوندستاغ وتفتقر إلى الأخلاق السياسية والمسؤولية. كما تم نقل الاحتجاج "القوي" للحكومة التركية إلى السفير الألماني.

وأكد كوبيكي في اتصال مع رويترز إدلائه بهذا التعليق خلال تجمع انتخابي أثناء محاولته لفت الانتباه إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتقلون من تركيا عبر ما يسمى طريق البلقان باتجاه ألمانيا.

وقال كوبيكي "فأر المجاري صغير ولطيف، ولكنه في نفس الوقت يظهر أيضا ذكيا وماكرا في قصص الأطفال"، مشيرا إلى فيلم الرسوم المتحركة الشهير (راتاتوي) كمثال لذلك.

وكوبيكي عضو بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المؤيد لقطاع الأعمال وهو أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني

فولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني

وقال كوبيكي إن أردوغان توصل إلى اتفاق جيد لتركيا عندما وافق على الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

وأضاف "لكن في نفس الوقت يجب أن نلاحظ أن موجة اللاجئين عبر طريق البلقان (من تركيا) تتزايد مرة أخرى، وهو ما يمثل تحديا للسياسة الخارجية والداخلية الألمانية".

إ.ع/ص.ش ( رويترز، د ب أ)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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