أنقرة تستدعي سفير ألمانيا احتجاجا على تشبيه أردوغان "بفأر المجاري"

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ألمانيا في أنقرة اليوم الثلاثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2022) للاحتجاج على تصريحات أدلى بها سياسي ألماني كبير، وصف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "فأر مجارٍ".
وقال تانغو بيلغيتش، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: "نندد بأشد العبارات بالتصريحات المهينة التي أدلى بها فولفجانغ كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بشأن رئيسنا (أردوغان) في كلمة ألقاها خلال الحملة الانتخابية بولاية ساكسونيا السفلى".
وأضاف بيلغيتش أن "التصريحات غير المقبولة" غير مناسبة لمنصبه كنائب لرئيس البوندستاغ وتفتقر إلى الأخلاق السياسية والمسؤولية. كما تم نقل الاحتجاج "القوي" للحكومة التركية إلى السفير الألماني.
وأكد كوبيكي في اتصال مع رويترز إدلائه بهذا التعليق خلال تجمع انتخابي أثناء محاولته لفت الانتباه إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتقلون من تركيا عبر ما يسمى طريق البلقان باتجاه ألمانيا.
وقال كوبيكي "فأر المجاري صغير ولطيف، ولكنه في نفس الوقت يظهر أيضا ذكيا وماكرا في قصص الأطفال"، مشيرا إلى فيلم الرسوم المتحركة الشهير (راتاتوي) كمثال لذلك.
وكوبيكي عضو بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المؤيد لقطاع الأعمال وهو أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
فولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني
وقال كوبيكي إن أردوغان توصل إلى اتفاق جيد لتركيا عندما وافق على الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وأضاف "لكن في نفس الوقت يجب أن نلاحظ أن موجة اللاجئين عبر طريق البلقان (من تركيا) تتزايد مرة أخرى، وهو ما يمثل تحديا للسياسة الخارجية والداخلية الألمانية".
إ.ع/ص.ش ( رويترز، د ب أ)
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
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