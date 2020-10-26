 أنقرة تتوعّد برد ″حازم″ على حلّ فرنسا لـ ″الذئاب الرمادية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2020

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أخبار

أنقرة تتوعّد برد "حازم" على حلّ فرنسا لـ "الذئاب الرمادية"

بعد يومين من فرض الحكومة الفرنسية حظراً عليها، أعلنت باريس حل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية القومية. الرد التركي لم يتأخر؛ إذ توعّدت أنقرة بـ"رد حازم" على الخطوة الفرنسية، واصفة إياها بأنها "استفزاز".

مناصرون لجماعة الذئاب الرمادية التركية القومية المتطرفة

حلت فرنسا جماعة "الذئاب الرمادية" التركية القومية المتطرفة فيما توعدت تركيا بالرد

أعلنت باريس الأربعاء (الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) حل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية القومية، وذلك بعد يومين من حظرها.

مختارات

تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟

بعد ساعات من إطلاق النار على كاهن أرثوذكسي في مدينة ليون الفرنسية، أعلنت السلطات القبض على مشتبه به، إلا أن دوافع المهاجم مازالت غير واضحة. الخارجية التركية أدانت الحادث معربة عن تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

ويأتي قرار الحكومة بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الارمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة "الذئاب الرمادية" خلال نهاية الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في التغريدة التي حملت إعلان حل الجماعة أن الأخيرة "تحرض على التمييز والكراهية ومتورطة في أعمال عنف".

ولاحقاً، توعّدت تركيا بـ"رد حازم" على الخطوة الفرنسية، واصفة إياها بأنها "استفزاز". وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "نشدد على ضرورة حماية حرية التعبير والتجمّع للأتراك في فرنسا"، مضيفة "سيكون ردنا على هذا القرار حازماً إلى أقصى الحدود".

وترافق حادث تشويه النصب وحظر "الذئاب الرمادية" مع توترات حادة في فرنسا بين الجاليتين الأرمنية والتركية حول النزاع في ناغورني قره باغ، فتركيا تدعم بقوة حليفتها أذربيجان في النزاع العسكري حول الجيب الذي كان جزءاً من أذربيجان قبل ان يسيطر عليه انفصاليون أرمن بعد حرب في التسعينات عقب تفكك الاتحاد السوفييتي.

ومساء الأربعاء، تدخلت قوات الأمن في ديسين شاربيو لمنع 250 فردا من الجالية التركية من خوض عراك مع الأرمن. وقبل ذلك بساعات قليلة، أدى عراك بين الجانبين إلى إصابة 4 بجروح، أحدهم حالته خطرة.

وخاض الأرمن حملات طويلة مستمرة من أجل انتزاع اعتراف العالم باعتبار القتل الجماعي لأسلافهم تحت الحكم العثماني بين عامي 1915 و1917 "إبادة جماعية".

قوميون موالون لأردوغان

وتعد الجماعة شديدة التعصب للقومية التركية جناحاً موالياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دخل في نزاع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول قضايا جيوسياسية تتعلق بمناطق ساخنة، وأيضاً مؤخراً حول مواجهة فرنسا للإسلام المتطرف.

وترتبط جماعة "الذئاب الرمادية" بشكل وثيق مع حزب الحركة القومية التركي الذي يتزعمه دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

ويرى محللون أن دور حزب الحركة القومية حاسم لتمكين أردوغان من الاستمرار في بسط سيطرته على تركيا، حيث كان دعم بهجلي له عاملاً رئيسياً وراء فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب)

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