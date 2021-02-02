 أنقرة تتهم واشنطن بدعم المسلحين الأكراد وتحتج لدى السفير الأمريكي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أنقرة تتهم واشنطن بدعم المسلحين الأكراد وتحتج لدى السفير الأمريكي

وصف الرئيس التركي أردوغان، البيان الأمريكي الذي يدين إعدام 13 تركيا في العراق بـ"المزحة"، فيما أعلنت الخارجية التركية استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" رد فعل تركيا على بيان واشنطن.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة اليوم الاثنين (15 شباط/فبراير 2021) بدعم المسلحين الأكراد الذين تقول أنقرة إنهم أعدموا13 تركيا في شمال العراق، مضيفا أن بيان الإدانة الأمريكي "مزحة".

وقالت تركيا أمس الأحد إن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة. وقالت واشنطن إنها تندد بقتل الأتراك إذا ثبتت صحة التقارير عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني عنه.

وقال أردوغان إن بيان الولايات المتحدة يظهر أنها تدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة فرعا للحزب المحظور، وأضاف "تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون الى جانبهم".

وخلال خطاب لأنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مدينة ريزه المطلة على البحر الأسود قال أردوغان "إذا كنا معا في حلف شمال الأطلسي، وإذا كنا سنواصل وحدتنا، فعليكم التصرف بإخلاص تجاهنا. عليكم الوقوف معنا وليس مع الإرهابيين".

استدعاء السفير

وفي خضم التطورات المتسارعة قالت وزارة الخارجية التركية  إنها استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد
العبارات" رد فعل تركيا على بيان أصدرته الولايات المتحدة بشأن مقتل 13 تركيا خطفهم مسلحون أكراد في شمال العراق.

وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن قوات أمريكية تقاتل في سوريا إلى جانب مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة فرعا للحزب المحظور.

ومنذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العام الماضي، قالت تركيا بشكل متكرر إنها تريد تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن لكن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية أغضب أنقرة، ولا يزال محور خلاف بين الدولتين الحليفتين.

وقال أردوغان إن أنقرة ستواصل عملياتها عبر الحدود داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود في جنوب شرق تركيا أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا. وأضاف أنه لا يحق لأحد انتقاد عمليات تركيا عبر الحدود في سوريا أو العراق بعد عمليات القتل تلك، ويتعين على الدول الاختيار بين تركيا أو المسلحين.

حملة اعتقالات

على صعيد متصل أوقفت الشرطة التركية الاثنين 718 شخصاً بينهم قياديين في حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمقاتلي حزب العمال الكردستاني. وقالت الوزارة إنه تمت "مصادرة عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية" خلال مداهمات، موضحةً أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز،أ.ف.ب)

 

مختارات

طبول الحرب...الجيش التركي يواصل الحشد على الحدود مع سوريا

واصل الجيش التركي إرسال تعزيزات إلى مناطق الحدود السورية، فيما دفع حزب "العمال الكردستاني" أيضاً تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته على الحدود. دبلوماسياً استدعت أنقرة القائم بالأعمال الأمريكي على خلفية تغريدة على "تويتر".  

تركيا تعزل المزيد من رؤساء البلديات الأكراد

عزلت الحكومة التركية أربعة رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بتهمة صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.وفيما نفى حزب الشعوب هذه التهمة، أعلن أن عدد رؤساء بلدياته الذين تم عزلهم وصل إلى 30 شخصاً.  

الجيش العراقي: طائرة مسيرة تركية تقتل ضابطين بحرس الحدود

أعلن الجيش العراقي مقتل ضابطين في حرس الحدود نتيجة غارة تركية، بينما أشار مسؤول كردي إلى أن الهجوم استهدف اجتماعا بين ضباط عراقيين ومقاتلين في حزب العمال الكردستاني.  

مواضيع ذات صلة

Libyen Symbolbild | UN-Sicherheitsrat Resolution zur Unterstützung der Beschlüsse der Libyen-Konferenz in Berlin

تحليل: خطوات مبكرة من إدارة بايدن في تضاريس الأزمة الليبية الشائكة 02.02.2021

فيما يبدو خطوة مبكرة وحتى مفاجئة لعدد من المحللين بعثت إدارة الرئيس جو بايدن بإشارات حول توجهاتها إزاء الأزمة الليبية واللاعبين الإقليميين والدوليين المؤثرين فيها. لكن تضاريس الأزمة الليبية معقدة.

Türkei Istanbul | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

توجه أردوغان الجديد.. من المواجهة إلى التنسيق! 15.01.2021

مع بداية العام الجديد، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى اتباع توجه جديد يعتمد على التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بدلاً من سياسة المواجهة التي اتخذها مؤخراً، فما هي المؤشرات على هذا التوجه؟

Frankreich | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg

هجوم على موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقب حكم ينتقد تركيا 23.12.2020

تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لهجوم إلكتروني واسع النطاق" عقب حكم يطالب بالإفراج عن المعارض الكردي البارز صلاح الدين ديمرتاش المسجون في تركيا، وهو الحكم الذي اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مسيّسا".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  