أنقذتهم سفينة تحمل علمها ـ هولندا ترفض استقبال 47 مهاجرا

رفضت هولندا الثلاثاء (28 كانون الثاني/ يناير 2019) التجاوب مع طلب إيطالي بأن تستقبل 47 مهاجرا يتواجدون على متن سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية ترفع علم هولندا كانت الموانئ الإيطالية منعتها من الرسو. الطلب الإيطالي جاء بعد منع إيطاليا ومالطا الشفينة من الرسو في موانئهما.

وكانت سفينة "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، أنقذت قبل أكثر من أسبوع قبالة سواحل ليبيا مهاجرين غالبيتهم من دول إفريقية جنوب الصحراء، وهي راسية حاليا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية لينارت فيخيفيس "من دون تبلور فكرة واضحة عن حل شامل لن تشارك هولندا في إجراءات مخصصة للنزول" من السفينة.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني شدّد على ضرورة أن تتكفّل ألمانيا وهولندا بهؤلاء المهاجرين محذّرا من أنه قد يلاحق طاقم السفينة أمام القضاء. لكن السلطات الألمانية والهولندية تشدّدان على أن المشكلة تتطلّب حلا على نطاق أوسع من اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الهولندية إن الأمر ليس من ضمن مسؤولياتها لأن السفينة تحرّكت "بمبادرة خاصة منها... وتعيّن على قبطان سفينة سي ووتش 3 أن يجد ميناء قريبا لإنزال 47 مهاجرا كانوا على متن سفينته". وبحسب أنظمة الاتحاد الأوروبي يتعيّن على البلد الذي ينزل فيه المهاجرون أن ينظر في طلبات اللجوء التي يقدمونها.

ومطلع كانون الثاني/يناير توصّل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن توزيع مهاجرين كانوا على متن سفينتين، إحداهما سي ووتش 3، على ثماني دول من دوله.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)