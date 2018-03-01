 أنفاق جديدة تحت قناة السويس.. هل تساهم في تنمية منطقة سيناء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.12.2019

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سياسة واقتصاد

أنفاق جديدة تحت قناة السويس.. هل تساهم في تنمية منطقة سيناء؟

مصر تفتتح أربعة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس ضمن خطة لتنمية سيناء التي عانت التهميش منذ عودتها للسيادة المصرية، وكانت مؤخرا مسرحا لهجمات تنظيمات مسلحة. لكن هل تساعد تلك الأنفاق في عملية التنمية؟

نهاية نفق جديد تحت قناة السويس في الاسماعيلية

افتتاح أنفاق جديدة تحت قناة السويس ضمن خطط طموحة لتنمية منطقة سيناء

افتتحت الحكومة المصرية رسمياً أربعة أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بوادي النيل ومنطقة الدلتا، ضمن خطة حكومية لتنمية سيناء بعد عقود من التهميش منذ عودتها إلى السيادة المصرية إثر اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمتها القاهرة مع تل أبيب عام 1979.

مختارات

قتلت قوات الجيش والشرطة المصرية 59 "تكفيريا شديدي الخطورة" في مواجهات بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، فيما لقي سبعة عسكريين بينهم ضابط مصرعهم خلال الفترة الماضية، حسب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. (22.01.2019)

في مقاله* لـ DW عربية يسلط الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الضوء على صراع الحكومة المصرية مع الجماعات الإرهابية في سيناء وانعكاساته على حياة السكان هناك. (01.03.2018)

يقول مراقبون إن التحركات الأخيرة للحكومة والتي يدعمها الجيش تؤكد جدية خطتها لتنمية سيناء التي سبق وأعلنت عنها عام 2018، مشيرين إلى تراجع التهديدات التي يشكلها فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سيناء وانحسار نشاطه. "بالطبع تلك الأنفاق ستسهل علينا كثيرا في التنقل، وستمكن عربات نقل البضائع من الوصول إلينا بسرعة بعدما كانت تتأخر لأيام، لكننا لا نزال ننتظر المزيد"، يقول محمد سيد من مدينة العريش لـ DW عربية.

الأنفاق تحل أزمة؟

تؤكد السلطات أن الأنفاق الجديدة التي اُفتتحت مؤخراً في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، تزيد من حركة التنمية والتجارة من وإلى سيناء بعد أن كانت تقتصر عملية النقل على عبارات هيئة قناة السويس وكوبري السلام، ونفق "الشهيد أحمد حمدي" الذي أنشئ قبل ثلاثة عقود مما كان يتسبب في تكدس شديد، إذ تصل مسافة انتظار السيارات في بعض الأحيان إلى خمسة كيلومترات، ومدة انتظار الشاحنات في أوقات الذروة إلى خمسة أيام.

والخطة التنموية ينفذها "جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء" الذي تم إحداثه بعد ثورة 25 يناير، بدعم من الجيش. وفي نيسان/ أبريل 2018، قال مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية  والاستراتيجية، إبراهيم محلب، إن خطة تنمية سيناء من المتوقع أن تكتمل بحلول 2022 بتكلفة 275 مليار جنيه مصري، معتبرا الخطة "مسألة أمن قومي"

ويقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبدالعظيم حماد، لـDW عربية، إن "منطقة سيناء عانت طويلا من التهميش في العهود السابقة لسببين: الأول نقص الموارد المائية في سيناء التي تساعد على تنمية المساحات الصحراوية الشاسعة، والثاني هو عدم وجود إرادة سياسية من الأنظمة المتعاقبة لاتخاذ تلك الخطوة".

إرادة سياسية حاضرة

"كانت هناك محاولة واحدة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لتنمية سيناء في الثمانينيات. لكنها تعطلت لعدم وجود بنية تحتية وموارد مائية في تلك الصحراء، وظلت سيناء مهملة منذ ذلك الحين ماعدا بعض الأنشطة السياحية في أقصى جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر"، بحسب حماد.

وفي اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر مع عدد من المسؤولين لمناقشة تطورات مشروعات تنمية شمال سيناء، قال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن "الدولة تركز الآن على محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية والبنية الأساسية".

ووجه السيسي، حكومته بمواصلة تنمية سيناء وزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية وتوفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي للارتقاء بأوضاع الأهالي، مؤكداً أن الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لنجاح استراتيجية تنمية سيناء. ويرى حماد "الإرادة السياسية باتت متوفرة الآن لعمل تنمية حقيقية في سيناء بعدما أيقن النظام الحالي أن الانتصار على الإرهاب لن يتم بالحل الأمني فقط ولكن هناك حل أكثر ديناميكية وهو التنمية وعمل مشروعات وتوطين في الصحراء الشاسعة هناك".

جندي مصري في يراقب الوضع أمام مبنى محافظة شمال سيناء.

الجيش المصري يكافح للقضاء على فرع تنظيم "داعش" في سيناء

خطط طموحة لزيادة عدد السياح

وتسبب إهمال الحكومات المتعاقبة في تحول صحراء سيناء وخاصة في الشمال منذ بداية الألفية الثانية غلى معقل للخارجين عن القانون وأيضا لجماعات إسلامية متطرفة مثل تنظيم القاعدة وصولا لتنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش. فيما اقتصر اهتمام الحكومة في عهد مبارك على الأنشطة السياحية في أقصى الجنوب بمدن شرم الشيخ ودهب وكاترين، التي بدأت تستعيد عافيتها بعد أن تضررت بشدة على العكس من شمال سيناء إثر تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

يُذكر أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11 بالمائة عن السنة المالية السابقة بعد عودة الرحلات الجوية الروسية نيسان/ أبريل الماضي. 

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تنظيم داعش لا يزال قادرا على تنفيذ هجمات عبر ذئابه المنفردة في الشرق الأوسط وخارجه

وحول التطورات الميدانية في شمال سيناء حيث مسرح العمليات العسكرية، قال الشاب السيناوي، "الوضع الأمني أصبح أفضل الآن، لكن التدابير الأمنية لاتزال كما هي". وعلّق حماد بأن "البيانات الصادرة عن التنظيم وأيضا القوات المسلحة تظهر انخفاضا في وتيرة العمليات الإرهابية التي يشنها التنظيم المتطرف نتيجة للمداهمات الأمنية وهزائمه في العراق وسوريا" وهو ما اعتبره "فرصة سانحة للحكومة لإكمال خطتها وبدء تنفيذ مشروعاتها".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، رفع الاستثمارات التي ستوجهها إلى سيناء إلى 5,23 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 لتنفيذ مشروعات في مجال التعليم والمياه والزراعة والنقل، بزيادة نحو 75 بالمائة عن الاستثمارات التي خصصتها في 2018-2019.

بدورها، تقول أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، لـ DW عربية، إن سيناء تشهد حاليا نقلة كبيرة على مستوى البنية التحتية مثل أنفاق السويس لتسهيل التنقل بين سيناء ووادي النيل والدلتا، مشيرة إلى أن منطقة سيناء فيها الكثير من الفرص الواعدة مثل صناعات الدواء حيث تنتشر بها أنواع عديدة من النباتات الطبية الطبيعية.

إلا أن الحماقي رأت أن "تلك النقلة الكبيرة في البنية التحتية بحاجة إلى أن تترجم إلى فرص استثمارية ومشروعات صغيرة حتى يشعر بها أهالي سيناء"،  فيما أكد المحلل السياسي عبدالعظيم حماد أن "الأيام المقبلة ستثبت مدى قدرة النظام الحالي على إكمال خطته".

م.م

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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