أنغيلا ميركل تتعرض للسرقة في وضح النهار بوسط برلين

تعرضت مستشارة ألمانيا السابقة أنغيلا ميركل للسرقة أثناء التسوق في برلين. حيث كانت ميركل صباح أمس الخميس (24 شباط/ فبراير 2022) في حوالي الساعة 11:40 صباحا في سوبر ماركت للمواد الغذائية في شارع "مورزي-شتراسه" في حي شارلوتنبورغ. وقد سُرقت محفظتها بينما كانت تتسوق.

وأكدت الشرطة رسميا فقط وقوع سرقة أبلغت عنها امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا إلى مركز الشرطة في شارع فريدريش شتراسه في برلين، من دون أن تكشف عن هويتها بأنها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. وتحقق الشرطة الآن في حادث سرقة عادية بسيطة.

وكانت محفظة ميركل المسروقة تحتوي على بطاقة هويتها الشخصية وبطاقة بنك (EC) ورخصة قيادة ونقود. وذكرت صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار، أن المحفظة كانت في حقيبة معلقة على عربة التسوق. وقد امتنع مكتب المستشارة السابقة عن التعليق على الحادث.

وكان يرافق ميركل أثناء التسوق في السوبر ماركت حارس شخصي واحد على الأقل من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (BKA).

وحتى خلال سنوات عملها كمستشارة، كانت ميركل تفضل الذهاب للتسوق بنفسها. وغالبا ما شوهدت في سوبر ماركت بالقرب من الحي الحكومي أو في قسم المواد الغذائية بمتجر فرنسي متعدد الأقسام في شارع فريدريش شتراسه.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ)