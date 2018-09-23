 أنغام العود في مواجهة الديكتاتورية والتعصب والعنصرية | سياسة واقتصاد | DW | 23.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

أنغام العود في مواجهة الديكتاتورية والتعصب والعنصرية

وظف عازف العود الدمشقي والمولود في ألمانيا، وسيم مقداد، موسيقاه في محاربة التشدد الديني والديكتاتورية في وطنه. وفي ألمانيا يواصل الشاب مسيرته في محاربة العنصرية والعداء للأجانب. DW عربية تنقلكم إلى وسيم وعالمه.

مشاهدة الفيديو 00:39
بث مباشر الآن
00:39 دقيقة

أنغام العود في مواجهة الديكتاتورية والتعصب والعنصرية

كان موعد لقائنا بعازف العود السوري وسيم مقداد في إحدى قاعات "دوتشس تياتر"(المسرح الألماني) في حي ميتي الواقع في الجزء الشرقي من مدينة برلين. كان الموسيقي السوري الشاب قد استدعي لعرض معزوفات في فعالية نظمت في إحدى قاعات المسرح البرليني الذي يعود بنائه إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بينما كنا نحث الخطى للقاء عازف العود الثلاثيني كنا نستمع إلى أنغام العود، في ممرات المسرح، المنبعثة من قاعة العرض.

ما أن وطأت أقدامنا القاعة المنشودة حتى استنشقنا عبق التاريخ. القاعة قيصرية تبهر الأنظار طغى على سكونها المطبق نغمات شرقية تصدح من آلة العود التي كان وسيم يداعبها برفق تارة وبسرعة تارة أخرى وما أن انتهى وسيم من مقطوعته الغنائية حتى أخذ الجمهور ذي الغالبية الألمانية بالتصفيق إعجاباً وانبهاراً لما قدمه لهم من معزوفات بلمساته السحرية على آلة العود.

من ألمانيا وإليها

"تلقى عروضي الفنية لدى الجمهور الألماني إعجاباً كبيراً، إنهم يحبون الموسيقى الشرقية وآلة العود". بهذه الكلمات شرع الموسيقي الدمشقي يتحدث إلينا في إحدى شرفات المسرح. ولد وسيم في ثمانينات القرن المنقضي في مدينة لايبزغ في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً لوالدين سوريين. "جاء والدي رفقة والدتي إلى ألمانيا الديمقراطية للدراسة في مجال العلوم الزراعية في جامعة لايبزغ التي كانت متقدمة في هذا المجال". وأثناء إقامة والديه في المدينة ولد وسيم حيث قضى أربع سنوات قبل أن يعود إلى سوريا عقب حصول أبيه على شهادة الدكتوراه.

مختارات

في تحرك قوي ضد معاداة الأجانب واللاجئين في كيمنتس، استجاب قرابة 65 ألف شخص لدعوة عدد من الفرق الموسيقية المعروفة في البلاد لحضور حفلها المشترك تحت عنوان "نحن أكثر" ردا على مظاهرات اليمين المتطرف في الأيام الأخيرة. (04.09.2018)

في مقالها* لـ DW عربية تسلط الكاتبة الصحفية رشا حلوة الضوء على تجربتها كـدي.جي في ألمانيا، وكغيرها من بنات جيلها لا تتوقف عن الإيمان بما تفعل وترقّص العالم على مزاجها وأنغام موسيقاها. (26.07.2017)

عاد وسيم إلى ألمانيا كلاجئ لكن إلى برلين وليس إلى المدينة التي رأى فيه النور لأول مرة. جاء هذه المرة ليس طوعاً بل فاراً من ويلات الحرب والسجون التي كانت مصيره عقب اندلاع "الثورة السورية" كما يقول، ثم يمضى متحدثاً: "أنا سعيد بتواجدي في مدينة برلين المنفتحة على العالم والتي تعيش فيها ثقافات وقوميات متعددة في أمان". وبالرغم من الصعوبات التي واجهها في مهجره الألماني عقب محطته الأولى في تركيا، يقول وسيم بأنه تمكن هنا من تعلم اللغة الألمانية والدخول في الحياة الثقافية الألمانية عبر مشاريع وبرامج متعددة، ساهمت بقسط وافر في إدماجه في عالم الموسيقى الألماني.

أنغام شرقية تصدح ضد العنصرية

 بينما كنا نجري حوارنا مع وسيم كان البعض من الجمهور يأتي إليه مبتسمين معبرين عن إعجابهم بما قدمه من عزف جميل. ما كان لوسيم إلا أن يرد عليهم التحية والشكر بخجل بعبارات ألمانية تترجم اهتمامه ورغبته في التخاطب بالألمانية وليس بالإنجليزية كما يفضل البعض، وهو الذي قد تعلم اللغة ألمانية في بحر السنتين الماضيتين، ثم يواصل وسيم كلامه إلينا ملامساً ذقنه الذي بدا عليه شيئاً من الشيب: "عزفت هنا في ألمانيا مع فنانين وعازفين من أصول عربية وبمعية آخرين ألمان وأوروبيين". العروض الفنية التي شارك فيها الشاب الدمشقي لم تقتصر على الحاضرة برلين، بل طالت مدناً ألمانية أخرى.

العمل الفني، كما يقول وسيم، يحمل في طياته رسالة واضحة المعالم فحواها محاربة كل مظاهر العداء والعنصرية والحروب ويمضي يقول: "للموسيقى بعد إنساني مقدس، أريد تحقيقه من خلال توظيف آلة العود مع موسيقيين غربيين في حفلات ضد العنصرية والحروب". ثم يسترسل عازف العود يقول بأنه سبق له في وطنه أثناء "الثورة السورية" أن غنى أغاني مناهضة للإسلاميين المتشددين الذين وجهوا سلاحهم ضد شعبه. العمل الفني المعادي للراديكالية والتشدد لم يعرفه وسيم في ألمانيا فقط بل في وطنه سوريا أيضاً. وفي هذا الإطار قام وسيم في بحر الأسبوع المنقضي بسهرة موسيقية في مدينة دسلدورف الألمانية مع ثلة من موسيقيين من مختلف الجنسيات وله عروض متعددة تتنزل في هذا الإطار خلال الأسابيع القادمة في برلين ومدن ألمانية أخرى.

فلسفة "سامية" و"سلمية"

وظف الموسيقي السوري آلة العود في مشاريع إنسانية كالتي سهرت على تنظيمها "فيلهارموني برلين" (المقر الدائم لفرقة الأوركسترا البرلينية) بالتعاون مع منظمات أممية. ففي هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم "موسيقا تحمل رؤية" التزم وسيم مقداد بتوظيف موسيقاه في العلاج النفسي للأطفال الذين يعانون بصدمات نفسية جراء الحرب في سوريا. العمل الإنساني الذي قام به الدمشقي لم تكن انطلاقته في ألمانيا بل كان أيضاً في وطنه سوريا.

"إن الطريقة المثلى لمحاربة العنصرية هي الطرق السامية، والموسيقى وسيلة سامية"، هكذا عبرت عازفة الناي الإيطالية فالنتينا بالانوفا حول فلسفتها الموسيقية. بالانوفا الثلاثينية ومدرّسة الموسيقى في برلين ترى أنها تمثل الفلسفة الإنسانية المسالمة التي يمثلها زميلها السوري وسيم مقداد أيضاً، الذي تعرفت عليه منذ قدومه إلى برلين قبل حوالي سنتين.

Deutschland Demonstration Pro Chemnitz (picture-alliance/dpa)

مظاهرة لليمين الشعبوي في مدينة كيمنتس في شرق ألمانيا

"لغة عالمية"

وحول المد اليميني في أوروبا عموماً وألمانيا خصوصاً تقول الشابة الإيطالية إنها تقاوم هذه الظاهرة المتنامية بالموسيقى التي تراها السلاح الأفضل والمناسب للوقوف أمام العنصرية ثم تضيف: "قدمت في برلين عروضاً كثيرة مع وسيم في تظاهرات مناهضة للعداء ضد الأجانب والعنصرية في مشاريع متنوعة، سيما عقب أعمال العنف في مدينة كيمنتس". 

شاركت فالنتينا وسيم في حفلات ومشاريع عديدة من بينها عروض مسائية موسيقية في برلين. من أشهر المشاريع التي تسهر عليها فالنتينا مشروع "حسام علي" الذي تريد من خلاله برفقة وسيم مقداد نبذ العداء والكراهية. وعلى غرار وسيم ترى مدرسة الموسيقى الشابة أنه بإمكان الموسيقى أن تقرب بين الأشخاص والثقافات والقوميات لأنها لغة عالمية وإنسانية يفهمها الجميع. وحول سؤالي هل تخشى إقامة سهرات موسيقية في مدن معروفة بانتشار اليمين الشعبوي والمتطرف فأجابتنا قائلة: "لاشك سأكون مع وسيم في مقدمة الموسيقيين الذين يرغبون في التعريف بالموسيقى العربية-الشرقية من أجل إبراز إيجابيات التنوع الثقافي في مثل هذ المدن، وعلى رأسها كيمنيتس".

شكري الشابي- برلين

  • Blick auf Mailänder Dom. (Getty Images/AFP/M. Medina)

    أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

    ميلانو

    هناك أسباب عديدة تلهم الشعراء والموسيقيين للتغني بمدينة ميلانو، من بينهما عمارتها الأنيقة وارتباط اسمها بالموضة والإبداع، واحتضانها لاثنين من أفضل أندية كرة القدم في العالم. وتحتل ميلانو المرتبة الخامسة في الترتيب الأوروبي ضمن قائمة أكثر المدن الأوروبية التي تغنى بها الموسيقيون. إذ كُتبت 3854 أغنية عن هذه المدينة الإيطالية، معظمها باللغة الإيطالية.

  • Skyline Berlin inklusive Fernsehturm. (picture-alliance/R. Schlesinger)

    أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

    برلين

    بعدد 6267 أغنية، تحتل برلين المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المدن الأوروبية، التي تغنى بها الموسيقيون بحسب التصنيف الأوروبي. بعض مواضيع هذه الأغاني تحدثت عن علاقة الحب والكراهية التي تربط الألمان بعاصمتهم. مثل فرقة Seeed التي غنت في أغنية "Dickes B"عن شتاء برلين الرمادي بشكل حزين. وأيضاً فرقة Kraftclub التي غنت في أغنية "أنا لا أريد برلين" عن ضجيج العاصمة، لكن هذا لم ينتقص من شعبية المدينة.

  • Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

    أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

    روما

    تغنى بهذه المدينة الخالدة أبرز الموسيقيين في العالم. ففي أغنية "قلب روما" غنى إلفيس بريسلي عن علاقة غرامية في المدينة. فرانك سيناترا تغنى في أغنية "ثلاث عملات معدنية في النافورة" بنافورة تريفي الرومانية الشهيرة. وهناك العديد من الأغاني عن هذه المدينة الساحرة. وتأتي روما في المرتبة الثالثة ضمن أكثر المدن الأوروبية التي تغنى بها الموسيقيون وبلغت عدد الأغاني الخاصة بروما بـ 11.859 أغنية.

  • Skyline von London mit der Tower Bridge. (picture-alliance/Prisma/C. Bowman)

    أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

    لندن

    في قائمة الأغاني الطويلة التي تغنت بالعاصمة البريطانية، والتي يبلغ عددها 14.805 أغنية، تعد أغنية "London Calling" من فرقة The Clash ضمن الأغاني الأكثر شعبية. وتغنى بمدينة الضباب موسيقيون بريطانيون آخرون، منهم المغنية البريطانية أديل، التي تغنت من خلال أغنيتها "Hometown Glory" بمسقط رأسها. كما تغنى المغني البريطاني إد شيران بالمدينة والتحديات التي تواجه الشخص الجديد عليها في أغنية " The City ".

  • Der Eiffelturm aus Froschperspektive fotografiert, davor weht die französische Flagge. (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

    باريس

    باريس هي المدينة التي ألهمت أكثر الشعراء والمغنيين. أشهرهم المغنية إديث بياف، التي ولدت وتم اكتشافها هناك وغنت العديد من الأغاني عن مسقط رأسها. ويعد كل من إيلا فيتزغيرالد وميراي ماتيو أو زاز بعضاً من المغنيين الكثر، الذين عبروا عن حبهم للمدينة من خلال أغانيهم. ولهذا السبب تحتل باريس المرتبة الأولى بـ 20.007 أغنية ضمن التصنيف الأوروبي. أنتيي بيندر/ إيمان ملوك


مختارات

أكثر مدن العالم إلهاما للمغنيين والشعراء

استطاعت مدن أوروبية دون غيرها إلهام الشعراء والموسيقيين للتغني بها وبسحرها وقد ألفت حول بعضها آلاف الأغاني. إحدى الدراسات كشفت عن أشهر خمس مدن أوروبية تغنى بها أشهر المغنيين. فما هي هذه المدن إذن ؟ (03.08.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أنغام العود في مواجهة الديكتاتورية والتعصب والعنصرية  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  