يواصل أنطوني موديست تألقه مع نادي كولون الألماني، إذ أنهى مرحلة الذهاب من الدوري الألماني 2016/ 2017 في المركز الثاني بقائمة الهدافين. موديست سجل 13 هدفا في مرحلة الذهاب ليتفوق على مهاجمين أمثال ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

يرجع الفضل بشكل كبير للاعب أنطوني مودست في إنهاء فريقه كولونيا مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم (موسم 2016ـ2017) في المركز السابع. وتمكن المهاجم الفرنسي لحد الآن من تسجيل 13 في 16 مباراة، معلنا نفسه بذلك كواحد من أبرز الهدافين هذا الموسم. وكان موديست البالغ من العمر 28 عاما قد انتقل في صيف 2015 من فريق هوفنهايم إلى كولونيا مقابل 4,5 مليون يورو.