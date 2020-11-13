أنصار ترامب يحتشدون في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات

اقتصرت الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمظاهرة نظمها مؤيدوه في واشنطن على دورة واحدة قام بها وهو داخل سيارة مدرعة اليوم السبت (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وأظهرت مقاطع فيديو كيف لوح ترامب لأنصاره من داخل السيارة.

والمتظاهرون الذين كانوا على مقربة من البيت الأبيض قابلوا مرور ترامب المقتضب بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات، فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كُتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" (للأصوات) و"ترامب 2020: لنحافظ على عظمة أميركا".

وبحلول الظهر كان عدة آلاف من الأشخاص قد تجمعوا في ساحة فريدوم بلازا، مع استمرار وصول آخرين من جميع الجهات وهم يلوحون برايات ويهتفون "أربع سنوات أخرى" في أجواء احتفالية تذكر بمهرجان لترامب. واستدعت مشاركة مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة في المسيرات، تواجدا أمنيا كبيرا في العاصمة لمنع صدامات مع تجمع مناهض لترامب مقرر أمام المحكمة العليا.

وتعطي نتائج الفرز الأخيرة منافس ترامب الديموقراطي جو بايدن فوزا قويا بغالبية أصوات الهيئة الناخبة للولايات، والتي تختار الرئيس، مع 306 من أصوات المجمع الانتخابي لبايدن مقابل 232 لترامب. ويحتاج الفوز بالرئاسة لـ 270 من تلك الأصوات على الأقل.

وأعلنت شبكات التلفزيون الأميركية الجمعة نتائج آخر ولايتين. وفاز بايدن بولاية جورجيا المحسوبة على الجمهوريين في معركة جاءت نتيجتها متقاربة، فيما فاز ترامب بولاية كارولاينا الشمالية. ويستمر ترامب في عرقلة قدرة بايدن على الاستعداد للمرحلة الانتقالية قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، من دون جدوى، بالطعن في نتائج فرز الأصوات في أنحاء البلاد.

وأصدر قاض في ميشيغن قرارا آخر يرفض اتهامات الجمهوريين بحصول تزوير. ورغم إعلان مسؤولي الاستخبارات في إدارته ترامب أن الانتخابات كانت "الأكثر أمنا في التاريخ الأميركي"، لا يظهر ترامب والإعلام اليميني المتحالف معه أي مؤشرات على التخلي عن مسعى قلب النتائج.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا ف ب)