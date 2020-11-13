 أنصار ترامب يحتشدون في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.11.2020

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أخبار

أنصار ترامب يحتشدون في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات

نزل آلاف من مناصري دونالد ترامب إلى شوارع واشنطن، حيث مرّ موكب الرئيس أمامهم، في وقت يتمسك بتصريحات عن عمليات تزوير واسعة حرمته الفوز في الانتخابات الرئاسية، دون تقديم أدلة على ذلك.

أنصار ترامب في مظاهرة بواشنطن

أنصار ترامب يحتشدون بالآلاف في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات

اقتصرت الزيارة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمظاهرة نظمها مؤيدوه في واشنطن على دورة واحدة قام بها وهو داخل سيارة مدرعة اليوم السبت (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وأظهرت مقاطع فيديو كيف لوح ترامب لأنصاره من داخل السيارة.

والمتظاهرون الذين كانوا على مقربة من البيت الأبيض قابلوا مرور ترامب المقتضب بهتافات صاخبة ولوحوا بأيديهم وأطلقوا الصفارات، فيما كانوا يرفعون لافتات ورايات كُتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" (للأصوات) و"ترامب 2020: لنحافظ على عظمة أميركا".

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المهارة والكفاءة الاقتصادية كانت تحسب من نقاظ قوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل منافسه جو بايدن. والآن بعد فوز بايدن في الانتخابات عليه أن يثبت أن لديه الكفاءة والخطط اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بفوزه بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتاً، وفقاً لحصيلة وسائل إعلام أمريكية.

وبحلول الظهر كان عدة آلاف من الأشخاص قد تجمعوا في ساحة فريدوم بلازا، مع استمرار وصول آخرين من جميع الجهات وهم يلوحون برايات ويهتفون "أربع سنوات أخرى" في أجواء احتفالية تذكر بمهرجان لترامب. واستدعت مشاركة مجموعة براود بويز اليمينية المتطرفة في المسيرات، تواجدا أمنيا كبيرا في العاصمة لمنع صدامات مع تجمع مناهض لترامب مقرر أمام المحكمة العليا.

وتعطي نتائج الفرز الأخيرة منافس ترامب الديموقراطي جو بايدن فوزا قويا بغالبية أصوات الهيئة الناخبة للولايات، والتي تختار الرئيس، مع 306 من أصوات المجمع الانتخابي لبايدن مقابل 232 لترامب. ويحتاج الفوز بالرئاسة لـ 270 من تلك الأصوات على الأقل.

وأعلنت شبكات التلفزيون الأميركية الجمعة نتائج آخر ولايتين. وفاز بايدن بولاية جورجيا المحسوبة على الجمهوريين في معركة جاءت نتيجتها متقاربة، فيما فاز ترامب بولاية كارولاينا الشمالية. ويستمر ترامب في عرقلة قدرة بايدن على الاستعداد للمرحلة الانتقالية قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، من دون جدوى، بالطعن في نتائج فرز الأصوات في أنحاء البلاد.

وأصدر قاض في ميشيغن قرارا آخر يرفض اتهامات الجمهوريين بحصول تزوير. ورغم إعلان مسؤولي الاستخبارات في إدارته ترامب أن الانتخابات كانت "الأكثر أمنا في التاريخ الأميركي"، لا يظهر ترامب والإعلام اليميني المتحالف معه أي مؤشرات على التخلي عن مسعى قلب النتائج.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا ف ب)

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


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