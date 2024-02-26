أنشيلوتي يُثلج صدر ريال مدريد بخصوص توني كروس

بعدما أعلن مؤخرا عن عودته إلى حمل قميص المنتخب الألماني لكرة القدم، يبدو أن مسيرة توني كروس الكروية لن تتوقف نهاية الموسم الحالي. مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي كشف عن أمر ينتظره بفارغ الصبر عشاق "الميرنغي".

ليس سرا أن توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد من بين أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. فنجم "الميرنغي" يتمتع بقدرة كبيرة على ضبط إيقاع اللعب، وإيجاد الحلول أمام الفرق، التي تلعب بطريقة دفاعية.

وقبل أيام، أعلن توني كروس على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن عودته إلى حمل قميص منتخب ألمانيا، بعدما أعلن اعتزاله في وقت سابق.

وقال كروس في منشوره أنه عاد لتمثيل ألمانيا لأن مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان طلب منه ذلك، لاسيما وأن ألمانيا ستحتضن بطولة الأمم الأوروبية صيف هذه السنة. ويبدو أن مستقبل كروس الكروي يثير اهتمام الجميع.

ففي تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني يرى مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن توني كروس سيواصل اللعب (لموسم آخر مع ريال مدريد).

يُشار إلى أن توني كروس، ينتهي عقده مع ريال مدريد نهاية الصيف الحالي، حسب موقع "ترانسفر ماركت"المُهتم بالأخبار الرياضية. ولم يحسم كروس قراره النهائي بعد بشأن مواصلة اللعب مع ريال مدريد أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وكانت أكثر من وسيلة إعلام إسبانية، قد كشفت مؤخرا أن ريال مدريد يريد بقاء توني كروس لموسم آخر، إذ بدأ الفريق الإسباني عملية إعداد عرض العقد الرسمي، والذي سيُقدم للاعب الألماني.

وقال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي "إنه (توني كروس) شخص مسؤول للغاية، ولديه فكرة واضحة عما يجب أن يبدو عليه مستقبله". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني :"إنه يريد الاعتزال في اليوم، الذي لا يشعر فيه بقدرته في المنافسة على أعلى مستوى".

وتابع أنشيلوتي كلامه عن كروس قائلا:"لن أعطي كروس أي نصيحة بشأن ما يجب فعله لإنه ليس ابني...لا أستطيع إلا أن أنصح ابني".

وأردف المدرب الإيطالي المُخضرم:"حقيقة أنه (كروس) سيلعب الآن مع ألمانيا مرة أخرى لن يؤثر على مستواه مع ريال مدريد. سيظل يلعب بشكل جيد جدا".

الجدير ذكره أن توني كروس (34 عاما)، يحمل قميص ريال مدريد منذ 2014 قادما من فريق بايرن ميونيخ الألماني. وفاز كروس مع "الميرنغي" بكل الألقاب الممكنة محليا وقاريا في عالم الساحرة المستديرة.