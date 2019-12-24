أنشيلوتي يستعد للانقضاض على نجم ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريغيز، حيث يرغب المدرب الإيطالي في جعل خاميس أول صفقة له في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت "ديلي ستار" أن أنشيلوتي من أشد المعجبين بمهارات خاميس فوق المستطيل الأخضر، لاسيما وأنه أشرف على تدريب خاميس في ريال مدريد قبل سنوات، وأضاف أن فريق إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه استرليني لللحصول على خدمات الدولي الكولومبي.

وأوضح نفس المصدر أن إدارة إيفرتون مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد إيفرتون.

وكان كارلو أنشيلوتي –خلال فترة تدريبه لبايرن ميونيخ- قد تعاقد مع خاميس روديغيز على سبيل الإعارة من ريال مدريد، إذ كان الدولي الكولومبي آنذاك خارج حسابات مدرب "الأبيض الملكي" زين الدين زيدان.

ويأمل أنشيلوتي الآن في إعادة الكرة الآن والتعاقد مع خاميس رودريغيز في "الميركاتو" الشتوي، لاسيما وأن مدرب ريال مدريد زين الدين يمتلك حلولاً كثيرة في تشكيلة الفريق، ولن يمانع ربما في رحيل لاعبه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن خاميس رودريغيز (28 عاماً) انتقل سنة 2014 إلى ريال مدريد قادماً من فريق موناكو الفرنسي في صفقة بلغت 63 مليون جنيه استرليني. وشارك الدولي الكولومبي في 120 مباراة وسجل 37 هدفاً. ويرتبط خاميس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2021.