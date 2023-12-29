أنشيلوتي يفضل الاستمرار مع ريال مدريد على المنتخب البرازيلي

وقع الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عقد جديد مع ريال مدريد يجعله مستمرا مع الفريق الإسباني حتى صيف 2026. وبذلك وضع أنشيلوتي حدا للتكهنات بشأن انتقاله لتدريب المنتخب البرازيلي، مفضلا البقاء في النادي الملكي.

شهد مستقبل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، صاحب السجل المذهل مع ريال مدريد متصدرالدوري الإسباني لكرة القدم، تحولا مثيرا، الجمعة (29 كانون الأول/ ديسمبر 2023)، بتجاهله الإشراف على تدريب المنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل وتفضيله تمديد عقده مع النادي الملكي حتى حزيران/ يونيو 2026.

وفجَّر النادي الملكي قنبلة التمديد في بيان مقتضب على موقعه الرسمي في قلب الاحتفالات بالأعياد: "اتفقريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 30 (حزيران) يونيو 2026".

وجاء الإعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئا في وقت كان فيه مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم بعد كوبا أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة (من 20 حزيران/ يونيو إلى 14 تموز/يوليو.

وكانت صحيفة "آس" كتبت أمس الخميس إن أولوية ابن الـ64 عاماً البقاء مع ريال مدريد وليس في عجلة من أمره في ما يخص التوقيع مع الاتحاد البرازيلي، مستندة إلى ما أدلى به مؤخراً حين قال "وحده المجنون" يغادر النادي الملكي. وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال تبدو أكثر من راضية عما يحققه الفريق من نتائج بقيادة المدرب الإيطالي وتتوجه للدخول في مفاوضات معه بعدالكأس السوبر الإسبانية الشهر المقبل من أجل تمديد عقده لعام واحد. يلتقي ريال في الكأس السوبر المقررة في الرياض مع جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم العاشر من الشهر المقبل، على أن يلتقي الفائز منهما برشلونة أو أوساسونا في النهائي المقرر في 14 منه.

ووضع التمديد حدا للإثارة التي اندلعت منذ الصيف الماضي بإعلان رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إدنالدو رودريغيش أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الوطني اعتباراً من كوبا أميركا.

حقق أنشيلوتي مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة وحلق مع النادي الملكي عاليا في عالم الساحرة المستديرة صورة من: Bernat Armangue/AP Photo/picture alliance

حصد كل الألقاب الممكنة

لم يؤكد أنشيلوتي علنا أبدا مستقبله في البرازيل، بل بدا مراوغا إلى حد ما بشأن هذا الموضوع. فقال في مؤتمر صحفي في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "ما زلت هنا. هناك الكثير من الشائعات، ولكن أعتقد أن كل شيء سيتم توضيحه قريبًا. من الواضح، كما قلت مرات عدة، أنا سعيد جدا في ريال مدريد. أنا أناني بعض الشيء، بالطبع".

ومن الواضح أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس وجد الحجج اللازمة لإقناعه بتفضيل الاستمرارية في النادي صاحب الرقم القياسي الأكثر أهمية في أوروبا. فاختار تجديد الثقة في أنشيلوتي الذيبدأ عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة (رقم قياسي)، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.

ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد إلى التتويج بلقب دوري الأبطال في 2022 باعتماده على ركائز أساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقةبالعلامة الكاملة في ست مباريات وسيلاقي لايبزيغ الألماني، وذلك بفضل تألق نجومه الواعدين في مقدمتهم الوافد الجديد من بوروسيا دورتموند الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام البالغ من العمر 20 عاما، والذي خالف التوقعات بانسجامه السريع وتألقه اللافت كونه هدافه الأول في مختلف المسابقات برصيد 17 هدفا مع خمس تمريرات حاسمة.

وسيسمح التمديد لأنشيلوتي بمواصلته حصد الألقاب وهو الذي توج بكل الجوائز الممكنة مع ريال مدريد منذ فترته الأولى على مقاعد بدلاء الميرينغي (2013-2015)، قبل عودته في عام 2021. وأضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا (2014، 2022)، ولقبا في الدوري (2022) ولقبين في مسابقة كأس الملك (2014، 2023) إلى سجل النادي المدريدي. وتوج أنشيلوتي بعشرة ألقاب خلال مغامرتيه مع ريال محققاً 118 انتصاراً في 260 مباراة.

وفاز الرجل الملقب بالـ"ميستر" بالعديد من الألقاب في الأندية العريقة التي دربها (ميلان، تشلسي الانكليزي، بايرن ميونيخ الألماني...)، أبرزها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب بطل الدوريات الخمسة الكبرى في القارة العجوز.

ع.ج/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)