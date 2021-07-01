أنس جابر.. لاعبة تونسية تهدي العرب لقبهم الأول في التنس

دخل إسم التونسية البالغة من العمر 26 عاماً، أُُنس جابر، التاريخ وذلك بعد أن أصبحت أول عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات، بتتوجيها في دورة برمنغهام الإنجليزية في وقت سابق من هذا الشهر. لا تخفي التونسية أنس جابر رغبتها في أن تشكل مصدر إلهامٍ للنساء العربيات ليمارسن رياضة كرة المضرب ويحترفن بها، من أجل ان يرتفع عددهن ضمن دورات رابطة المحترفات ويصبحن قوة ضاربة مثل الأميركيات والأوروبيات.

أقصت جابر الأميركية المخضرمة فينوس وليامس المتوجة في ويمبلدون خمس مرات، لتصبح أول تونسية تبلغ الدور الثالث من ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وعن هذه الخطوة قالت جابر "أن أكون اللاعبة العربية الوحيدة (في هذا المركز المتقدم) ضمن دورات رابطة المحترفات ليس بالأمر السهل"، وتابعت "ربما هناك من يشاهدني الآن ويريد أن يكون مكاني". وأردفت "كل ما أريد قوله، إنني إذا وصلت، فلا شيء مستحيل. كما قلت من قبل، أحاول دائمًا ان ألهم الاجيال الاخرى".

الأميركية المخضرمة فينوس وليامس المتوجة في ويمبلدون خمس مرات كانت ممن أطاحت بهم أنس جابر.

هشام أرازي هو مصدر إلهامها

فينوس وليامس بدورها، أشادت بالتونسية أُُنس جابر قبل المباراة بالقول "سترون جيلا جديداً من السيدات من شمال إفريقيا يأتين الى عالم كرة المضرب والفضل كله يعود إليها. إنها تلهم الكثيرين بمن فيهن أنا".

أقرّت جابر، اللاعبة الاكثر تحقيقًا للانتصارت هذا الموسم بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة عالمياً، أن لاعب كرة المضرب المغربي السابق هشام أرازي ساعدها. اكتشفت بعد بطولة رولان غاروس الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر أنه كان يراسلها على إنستغرام منذ بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام.

وقالت "تفاجأت أنني لم أرَ رسائله"‌. وتابعت "إنه لشرف لي صراحة. لقد قدمّ لي بعض النصائح تخص اللعبة. وقال لي أشياء اختبرتها خلال مسيرتي حتى الآن، وقلت له إنه يجب أن نلتقي ونلعب". واستطردت "قال لي إن عليه أن يعمل على لياقته البدنية من أجل أن يلعب ضدي".

لم تخفِ جابر أنها لم تشاهد الكثير من مباريات كرة المضرب عندما كانت تكبر وأن زوجها الحالي كريم كمون هو من كان "مهووساً برولان غاروس". سبق أن سمعت بمواطتنتها سليمة صْفَر التي احتلت المركز 75 في التصنيف العالمي عام 2001، إلا انها لم تشاهدها تخوض المباريات.

بيد أنها اعتبرت مقارنتها بأرازي الذي وصل أربع مرات الى الدور ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى، هو شرف لها. وقالت "كبرت وهناك هدف واحد في بالي، أن أكون من أفضل اللاعبات. كان الأمر شخصياً جداً بالنسبة لي" وتابعت حديثها "إنه أمر مضحك لان الجميع يقارنني بأرازي لانه كان موهوباً جداً والجميع يقول يا إلهي تذكريننا بهشام أزاري هذا أمر لا يصدق...إنه شرف لي".

لاعب كرة المضرب المغربي السابق هشام أرازي

ملهمة النساء العربيات

تواجه اللاعبة التونسية في الدور الثالث الإسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة اللقب عام 2017، وعن هشام أرازي، الذي ألهمها و بدورها وتأمل في أن تلهم النساء العربيات، قالت: "صراحة لقد ألهمني كثيراً وأحاول القيام بالشيء ذاته. أحب عندما أرى الفرنسيين معًا، الأميركيين، الأستراليين، وأشعر أنني أريد أن أرى هذا في بلدي".

أكدت جابر التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل "لا يهم إن كانت تونس أو مصر أو المغرب، أريد أن أرى المزيد من اللاعبات" من الدول العربية.

هناك عقبة واحدة ترغب في تخطيها، فشل أزاري في تجاوزها خلال مسيرته الناجحة، وقالت جابر التي حققت أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى عندما بلغت ربع نهائي استراليا 2020 "أن أتمكن من تجاوز ربع النهائي من غراند سلام، هو أمر يجب أن أحققه". وتابعت "أفكر دائمًا مع كريم. كان من الصعب تجاوز ربع النهائي، لذا لقد شجعني على ذلك".

إ.م / (أ.ف.ب)