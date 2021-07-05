أنس جابر.. أول عربية تصل لدور الثمانية في ويمبلدون

واصلت النجمة التونسية أُنس جابر انطلاقتها القوية في بطولة ويمبلدون للتنس، وأصبحت أول لاعبة عربية تصل إلى دور الثمانية بالبطولة، بعدما تغلبت على البولندية إيجا شفيونتيك 5/7 و6/1 اليوم الاثنين (الخامس من يوليو/ تموز 2021) ضمن منافسات الدور الرابع.

وكان الفوز على شفيونتيك، المصنفة السابعة للبطولة، هو الثالث على التوالي لأنس جابر أمام بطلة سابقة في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وأصبحت أنس جابر أول من يصل إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون من لاعبي ولاعبات الدول العربية، منذ أن تأهل المصري إسماعيل الشافعي، المصنف الـ34 على العالم سابقا، لهذا الدور في البطولة في عام 1974.

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وكانت أنس جابر قد وصلت إلى دور الثمانية أيضا في بطولة أستراليا المفتوحة 2020.

وخسرت جابر (26 عاما) أربعة أشواط متتالية لتحسم المنافسة البولندية المجموعة الأولى لصالحها لكن اللاعبة العربية ردت بصورة هائلة في الملعب رقم 2 لتتفوق وبشكل كاسح على بطلة فرنسا المفتوحة 2020.

وبهذا تكون اللاعبة التونسية هزمت خلال البطولة الحالية ثلاث لاعبات سبق لهن التتويج بألقاب كبرى بعد فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والإسبانية جاربين موجوروزا.

وأصبحت أنس أول عربية تتوج بلقب في بطولات المحترفات عندما فازت ببطولة برمنجهام في الشهر الماضي.

وستلتقي اللاعبة العربية في دور الثمانية مع لاعبة البيلاروسية أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة غدا الثلاثاء.

وتأهلت أنس لدور الثمانية في أستراليا المفتوحة في 2020 أيضا وبالتأكيد ستسعى غدا لتحسين سجلها على مستوى هذه المنافسات.

وقالت أنس "كان الشعور رائعا عند العودة في أستراليا 2020 ولم أتوقع الوصول لدور الثمانية". وأضافت "هذه المرة الوضع مختلف وأخوض الأسبوع الثاني تقريبا في كل البطولات الأربع الكبرى لذا اعتقد أن الجميع توقعوا مني ذلك". وتابعت "هدفي كسر حاجز دور الثمانية والتمكن من الوصول لقبل النهائي.. ولم لا الوصول للنهائي؟ استمتع بوقتي في ويمبلدون وباللعب في الملاعب العشبية".

وكشفت اللاعبة التونسية عن وجود مشجع مميز لها، قائلة: "تلقيت تهنئة من روجر (فيدرر) بعد المباراة وهذا مذهل وأعتقد أنني في مرحلة جيدة من مسيرتي. "هذا يلهمني كثيرا ويجعلني متعطشة للفوز بالمزيد".

خ.س/ أ.ح (د ب أ، رويترز)