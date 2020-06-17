 أندريه شورله .. بطل المونديال ينهي مسيرته الكروية مبكرا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2020

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أخبار

أندريه شورله .. بطل المونديال ينهي مسيرته الكروية مبكرا

ستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم تمريرته الرائعة التي سجل منها ماريو غوتسه هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014. والآن أعلن أندريه شورله، نجم دورتموند والمانشافت إنهاء مسيرته كلاعب كرة محترف وهو لم يبلغ بعد عامه الثلاثين.

أندريه شورله سعيد خلال الفوز على البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014

أندريه شورله لعب دورا مهما في فوز ألمانيا بمونديال البرازيل 2014، غير أنه منذ ربيع 2017 لم يخض مباراة لصالح المانشافت.

أعلن أندريه شورله، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني،اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو يبلغ 29 عاما. وقال شورله  لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "راودني هذا القرار منذ فترة طويلة. لا أريد التصفيق له بعد الآن".

وألغى شورله عقده مع بوروسيا دورتموند الأربعاء الماضي بعد أن قضى آخر موسمين معارا، في البداية مع فولهام ثم مع سبارتاك موسكو.

ولعب شورله من قبل مع ماينز، وباير ليفركوزن، وتشيلسي وفولفسبورغ بجانب المنتخب الألماني الأول، ولعل أبرز ما قدمه مع المنتخب الألماني عندما صنع هدف الفوز بكأس العالم 2014 لماريو غوتسه أمام المنتخب الأرجنتيني قبيل نهاية الوقت الإضافي من المباراة النهائية.

وقال شورله إنه كثيرا ما كان يشعر بالوحدة، وأن كرة القدم لم تسمح له بأن يظهر مشاعره، وأوضح: "يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى".

شورله يحتفل مع غوتسه بهدف مونديال 2014

مرر شورله لزميله ماريو غوتسه الكرة التي سجل منها الفتى الذهبي هدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2014

وبحسب موقع بيلد الألماني لعب شورله 207 مباريات بالدوري الألماني (بوندسليغا) سجل خلالها 51 هدفا. أما في الدوري الإنجليزي فخاض بقميصي تشيلسي وفولهام 68 مباراة سجل فيها 17 هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض أندريه شورله 57 مباراة سجل فيها 22 هدفا وكانت آخر مباراة له بقميص المانشافت في مارس/ آذار 2017.

ص.ش/إ.ع (د ب أ)

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Andre Schürrle und Montana Yorke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    البديل أندريه شورله

    شق البديل أندريه شورله، في الوقت بدل الضائع من المباراة، طريقه وسط الدفاع المنهك للأرجنتين وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى ماريو غوتسه الذي أركن الكرة ببراعة في شباك الحارس سيرجيو روميرو ليتلقى بعد انتهاء المباراة أغلى التهاني من صديقته.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Sami Khedira und Lena Gercke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    قبلة الفرحة

    قبلة من الحبيب لسامي خضيرة لفوزه بالنجمة الرابعة وعلى الأداء الرائع في مونديال البرازيل 2014، ولم يشارك لاعب الوسط في لقاء دور النهائي يوم الأحد لإصابته أثناء فترة الإحماء.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Manuel Neuer und Kathrin Gilch

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الفائز بجائزة القفاز الذهبي في المونديال

    قدم مانويل نوير، أفضل حارس في المونديال، أداء جيدا طيلة بطولة كأس العالم وتُوج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال البرازيل، كما ساهم الحارس نوير بمجهوده الجبار في منح منتخبه لقبا رابعا وأول فوز لفريق أوروبي باللقب في القارة الأمريكية.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Cathy Fischer

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات

    تابعت صديقة المدافع الألماني مات هوملس المباراة من مدرجات ملعب ماراكانا بشوق كبير وساندت صديقها والمانشافت طيلة المباراة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Miroslav Klose

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم

    احتفل ميروسلاف كلوزه مع طفليه بلقب المنتخب الألماني الرابع للمونديال وكذلك بلقب أحسن هداف تاريخي لبطولات كأس العالم بإحرازه الهدف السادس عشر له في تاريخه طوال مشاركاته في البطولة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Lukas Podolski

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    المهاجم المتألق

    لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي أرسنال الإنجليزي يحتفل صحبة ابنه بفوز منتخب بلاده التاريخي بملعب ماراكانا في ريو ديجانيرو على نظيره الأرجنتيني. وانضم بودولسكي إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمرة الأولى عام 2004.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات وبعدها احتفال في المستودع

    تتبعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فوز منتخب بلادها المانشافت الألماني على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 وزارت بعد ذلك الفريق في مستودع الملابس.

    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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