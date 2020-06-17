أندريه شورله .. بطل المونديال ينهي مسيرته الكروية مبكرا

أعلن أندريه شورله، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني،اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو يبلغ 29 عاما. وقال شورله لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "راودني هذا القرار منذ فترة طويلة. لا أريد التصفيق له بعد الآن".
وألغى شورله عقده مع بوروسيا دورتموند الأربعاء الماضي بعد أن قضى آخر موسمين معارا، في البداية مع فولهام ثم مع سبارتاك موسكو.
ولعب شورله من قبل مع ماينز، وباير ليفركوزن، وتشيلسي وفولفسبورغ بجانب المنتخب الألماني الأول، ولعل أبرز ما قدمه مع المنتخب الألماني عندما صنع هدف الفوز بكأس العالم 2014 لماريو غوتسه أمام المنتخب الأرجنتيني قبيل نهاية الوقت الإضافي من المباراة النهائية.
وقال شورله إنه كثيرا ما كان يشعر بالوحدة، وأن كرة القدم لم تسمح له بأن يظهر مشاعره، وأوضح: "يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى".
مرر شورله لزميله ماريو غوتسه الكرة التي سجل منها الفتى الذهبي هدف الفوز على الأرجنتين في مونديال 2014
وبحسب موقع بيلد الألماني لعب شورله 207 مباريات بالدوري الألماني (بوندسليغا) سجل خلالها 51 هدفا. أما في الدوري الإنجليزي فخاض بقميصي تشيلسي وفولهام 68 مباراة سجل فيها 17 هدفا.
ومع منتخب ألمانيا خاض أندريه شورله 57 مباراة سجل فيها 22 هدفا وكانت آخر مباراة له بقميص المانشافت في مارس/ آذار 2017.
ص.ش/إ.ع (د ب أ)
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
البديل أندريه شورله
شق البديل أندريه شورله، في الوقت بدل الضائع من المباراة، طريقه وسط الدفاع المنهك للأرجنتين وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى ماريو غوتسه الذي أركن الكرة ببراعة في شباك الحارس سيرجيو روميرو ليتلقى بعد انتهاء المباراة أغلى التهاني من صديقته.
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
قبلة الفرحة
قبلة من الحبيب لسامي خضيرة لفوزه بالنجمة الرابعة وعلى الأداء الرائع في مونديال البرازيل 2014، ولم يشارك لاعب الوسط في لقاء دور النهائي يوم الأحد لإصابته أثناء فترة الإحماء.
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
الفائز بجائزة القفاز الذهبي في المونديال
قدم مانويل نوير، أفضل حارس في المونديال، أداء جيدا طيلة بطولة كأس العالم وتُوج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال البرازيل، كما ساهم الحارس نوير بمجهوده الجبار في منح منتخبه لقبا رابعا وأول فوز لفريق أوروبي باللقب في القارة الأمريكية.
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
مساندة من المدرجات
تابعت صديقة المدافع الألماني مات هوملس المباراة من مدرجات ملعب ماراكانا بشوق كبير وساندت صديقها والمانشافت طيلة المباراة.
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم
احتفل ميروسلاف كلوزه مع طفليه بلقب المنتخب الألماني الرابع للمونديال وكذلك بلقب أحسن هداف تاريخي لبطولات كأس العالم بإحرازه الهدف السادس عشر له في تاريخه طوال مشاركاته في البطولة.
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
المهاجم المتألق
لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي أرسنال الإنجليزي يحتفل صحبة ابنه بفوز منتخب بلاده التاريخي بملعب ماراكانا في ريو ديجانيرو على نظيره الأرجنتيني. وانضم بودولسكي إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمرة الأولى عام 2004.
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أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز
مساندة من المدرجات وبعدها احتفال في المستودع
تتبعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فوز منتخب بلادها المانشافت الألماني على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 وزارت بعد ذلك الفريق في مستودع الملابس.
الكاتب: عبد الكريم اعمارا