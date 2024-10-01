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الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
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أندرياس نول

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موضوعات من أندرياس نول

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس الأمن حول الردع النووي في الكرملين

"العقيدة النووية الروسية" ـ متى قد تضغط موسكو على "الزر"؟

"العقيدة النووية الروسية" ـ متى قد تضغط موسكو على "الزر"؟

في اجتماع بألمانيا يناقش حلفاء أوكرانيا القيود على استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا، لكن بوتين يهدد بالخيار النووي.
سياسة٦ أكتوبر ٢٠٢٤
مرافبة الحدود في مينتون على الحدود الإيطالية الفرنسية (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023)

ملف الهجرة واللجوء ـ فرصة لبناء توافق فرنسي ألماني؟

ملف الهجرة واللجوء ـ فرصة لبناء توافق فرنسي ألماني؟

يعتزم رئيس الحكومة الفرنسية الجديد ميشيل بارنييه تشديد سياسة الهجرة. فما موقف برلين من خطط بارنييه؟
سياسة١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
قنبلة إم كيه أربعة وثمانون MK84 في مخزن أسلحة على متن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن (أرشيف 30/04/2004)

قنبلة أمريكية مدمرة.. جدل حول استمرار تصدير أسلحة لإسرائيل

قنبلة أمريكية مدمرة.. جدل حول استمرار تصدير أسلحة لإسرائيل

رغم امتلاك إسرائيل صناعة عسكرية فعالة تضطر لاستيراد أسلحة وذخيرة لحرب غزة ولكن أكثر ما يثير الجدل هو تلقيها قنابل ثقيلة.
سياسة٢٠ يوليو ٢٠٢٤
مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المتطرف بجانب لوحة عليها صورة لرئيس حزبها جوردان بارديلا (9/6/2024)

فرنسا "جمهورية معطّلة"؟ ـ سيناريوهات محتملة عقب الانتخابات

فرنسا "جمهورية معطّلة"؟ ـ سيناريوهات محتملة عقب الانتخابات

وفقاً للاستطلاعات، سيفوز حزب التجمع الوطني اليميني بالانتخابات المبكرة، فهل تدخل فرنسا في رابع حالة "تعايش" في تاريخها؟
سياسة٢٩ يونيو ٢٠٢٤
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ما مدى نجاعة الضربات "الانتقامية" الأمريكية لردع إيران؟

ما مدى نجاعة الضربات "الانتقامية" الأمريكية لردع إيران؟

شن الجيش القوات الأمريكي غارات "انتقامية" على مقتل 3 من جنوده في الأردن، فما مدى نجاعة هذه الضربات في ردع إيران وأذرعها؟
سياسة٣ فبراير ٢٠٢٤
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