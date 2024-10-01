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أندرياس نول
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موضوعات من أندرياس نول
"العقيدة النووية الروسية" ـ متى قد تضغط موسكو على "الزر"؟
"العقيدة النووية الروسية" ـ متى قد تضغط موسكو على "الزر"؟
في اجتماع بألمانيا يناقش حلفاء أوكرانيا القيود على استخدام الأسلحة الغربية ضد روسيا، لكن بوتين يهدد بالخيار النووي.
سياسة
2024/10/6
٦ أكتوبر ٢٠٢٤
ملف الهجرة واللجوء ـ فرصة لبناء توافق فرنسي ألماني؟
ملف الهجرة واللجوء ـ فرصة لبناء توافق فرنسي ألماني؟
يعتزم رئيس الحكومة الفرنسية الجديد ميشيل بارنييه تشديد سياسة الهجرة. فما موقف برلين من خطط بارنييه؟
سياسة
2024/9/15
١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
قنبلة أمريكية مدمرة.. جدل حول استمرار تصدير أسلحة لإسرائيل
قنبلة أمريكية مدمرة.. جدل حول استمرار تصدير أسلحة لإسرائيل
رغم امتلاك إسرائيل صناعة عسكرية فعالة تضطر لاستيراد أسلحة وذخيرة لحرب غزة ولكن أكثر ما يثير الجدل هو تلقيها قنابل ثقيلة.
سياسة
2024/7/20
٢٠ يوليو ٢٠٢٤
فرنسا "جمهورية معطّلة"؟ ـ سيناريوهات محتملة عقب الانتخابات
فرنسا "جمهورية معطّلة"؟ ـ سيناريوهات محتملة عقب الانتخابات
وفقاً للاستطلاعات، سيفوز حزب التجمع الوطني اليميني بالانتخابات المبكرة، فهل تدخل فرنسا في رابع حالة "تعايش" في تاريخها؟
سياسة
2024/6/29
٢٩ يونيو ٢٠٢٤
ما مدى نجاعة الضربات "الانتقامية" الأمريكية لردع إيران؟
ما مدى نجاعة الضربات "الانتقامية" الأمريكية لردع إيران؟
شن الجيش القوات الأمريكي غارات "انتقامية" على مقتل 3 من جنوده في الأردن، فما مدى نجاعة هذه الضربات في ردع إيران وأذرعها؟
سياسة
2024/2/3
٣ فبراير ٢٠٢٤
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