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صورة من: Slawa Smagin

أندرياس شتين- تسيمونس

الحماس للرياضة والفرص التي تقدمها وهو شغوف بكرة السلة والفورمولا 1 وقفز الحواجز.

يعمل أندرياس شتين- تسيمونس في DW منذ 2006 وضمن فريق القسم الرياضي منذ 2008.

في الواقع بدأ أندرياس شتين-تسيمونس مشواره الصحفي بمدينة كولونيا في إذاعة ألمانيا الغربية التي كان يعمل فيها كطالب بالفعل، وقد جاء إلى DW كمتدرب في البرنامج بعد كأس العالم 2006 في ألمانيا. خلال مونديال 2006 كان يعمل في فريق ARD Sportschau.

نشأ في أقصى غرب ألمانيا - على الحدود الهولندية تقريبًا - ودرس الطب في البداية في مدينة أخين RWTH Aachen حتى امتحان الدولة الأول. وبعد ذلك حصل على دبلوم في الجامعة الرياضية الألمانية في كولونيا. كما تدرب أيضًا في مجال ممارسة الإعلام في جامعة كريستيانساند النرويجية.

في DW، قاده طريقه سريعًا إلى قسم الرياضة، حيث قدم عروضًا في الراديو وأنتج مقالات وكتب أيضًا للأونلاين. يعمل أندرياس أيضًا كمحرر مستقل لفريق التحرير العلمي والبرنامج الأوروبي لـ DW.  وبالتوازي مع عمله في DW، واصل أندرياس العمل في إذاعة WDR لفترة طويلة وعمل هناك في برنامج "Sport inside" الذي فاز بجائزة التلفزيون الألماني عام 2013.

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