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أنخيل دي ماريا

صاحب القدم اليسرى الذهبية والجناح السريع في صفوف المنتخب الأرجنتيني. يعتبر أنخِل دي ماريا أحد أبرز لاعبي المنتخب الأرجنتيني والعالم عموما خلال السنوات الأخيرة. محترف حاليا في صوف باريس سان جيرمان.

لمع نجم اللاعب الأرجنتيني أنخِل دي ماريا بعد انتقاله من وطنه الأم للعب في نادي بينفيكا البرتغالي. ومع تألقه في البرتغال تصارعت عدة أندية أوروبية لضمه، قبل أن يتمكن ريال مدريد من خطفه. لعب للريال من 2010 وحتى 2014، بعدها لعب موسم واحد غير جيد في صفوف مانشستر يونايتد، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان بصفقة مغرية. ودي ماريا يلعب أيضا للمنتخب الأرجنتيني الأول منذ 2008.

ميسي يحقق حلمه ويفوز مع الأرجنتين بكأس العالم على حساب فرنسا

ميسي يحقق حلمه ويفوز مع الأرجنتين بكأس العالم على حساب فرنسا 18.12.2022

كانت مباراة تليق بنهائي كأس العالم وتليق بالنجم الأسطوري ليونيل ميسي. فبعد مباراة تاريخية حسمت الأرجنتين نهائي كأس العالم في قطر 2022 بضربات الترجيح أمام فرنسا. ليحقق ليونيل ميسي، في ختام مسيرته، اللقب المنتظر.

هولندا تأمل في تغيير ذكرى 2014 والأرجنتين تخشى سيناريو ركلات الجزاء

هولندا تأمل في "تغيير" ذكرى 2014 والأرجنتين تخشى سيناريو ركلات الجزاء 09.12.2022

تأمل هولندا في أن تغيّر ذكرى خيبة نهائيات 2014 حين انتهى مشوارها عند نصف النهائي على يد الأرجنتين، فيما أكد مدرب الأرجنتين أنه يتمنى ألاّ تصل المباراة إلى ضربات الجزاء وأن تنتهي قبل ذلك.
منزل دي ماريا تعرض للسطو خلال مباراة سان جيرمان أمام نانت

منزل دي ماريا تعرض للسطو خلال مباراة سان جيرمان أمام نانت 15.03.2021

هزيمة حامل اللقب الفرنسي أمام نانت الفرنسي ضمن منافسات الدوري المحلي بهدفين مقابل هدف يتيم، تحولت إلى أمر ثانوي بعدما انتشرت أنباء حول تعرض منزل جناح الفريق أنخيل دي ماريا للسطو.
برشلونة يفوز بلا إقناع وباشاك شهير التركي يفجر مفاجأة

برشلونة يفوز بلا إقناع وباشاك شهير التركي يفجر مفاجأة 04.11.2020

حقق برشلونة فوزاً غير مقنع على دينامو كييف، فيما أوقف فريق باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المثالية. واستفاق لايبزيغ من صدمة خسارته الموجعة أمام مانشستر يونايتد ليحقق فوزاً ثميناً على سان جيرمان.
إصابة نيمار بفيروس كورونا بعد زيارة لجزيرة إسبانية

إصابة نيمار بفيروس كورونا بعد زيارة لجزيرة إسبانية 02.09.2020

بعدما أكد باريس سان جرمان إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، كشفت مجلة "ليكيب" الرياضية أن نيمار ودي ماريا من بين هؤلاء. وكان اللاعبون قد زاروا جزيرة إيبيزا الإسبانية بعد خسارة دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ.

شتائم وكلمات نابية..الكاميرا تفضح دي ماريا!

شتائم وكلمات نابية..الكاميرا تفضح دي ماريا! 13.03.2020

في تصرف غير معتاد، وجه نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا كلمات نابية إلى لاعبي فريق بوروسيا دورتموند. النجم الأرجنتيني طالب لاعبي سان جيرمان بإذلال الفريق الألماني.
توخيل يصيب سفينة زيدان الأوروبية بأول ثقب!

توخيل يصيب سفينة زيدان الأوروبية بأول ثقب! 19.09.2019

بثلاثية دون رد، حسم باريس سان جيرمان قمة الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. مدرب الفريق الباريسي توماس توخيل تفوق على مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان ووجه رسالة قوية إلى باقي المنافسين.
توماس توخل يطلق شرارة الغضب على ناصر الخليفي

توماس توخل يطلق شرارة الغضب على ناصر الخليفي 15.04.2019

يبدو أن السيل بلغ الزبى لدى الألماني توماس توخل بعد هزيمة فريقه باريس سان جيرمان أمام ليل بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم. توخل وأمام الصحفيين يحمل المسؤولية ضمنيا لرئيس النادي، ومشادة كلامية مع كيليان مبابي.
ثغرة بمئتي مليون دولار كانت مفتاح فوز ليفربول

ثغرة بمئتي مليون دولار كانت مفتاح فوز ليفربول 20.09.2018

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن وصفته للفوز على باريس سان جيرمان في مستهمل مشواره بدوري أبطال أوروبا، حيث كان نيمار مفتاح الفوز على نايه الفرنسي. فماذا كانت خطته؟
مصير دي ماريا في مانشستر يونايتد يلاحق ألكسيس سانشيز

مصير دي ماريا في مانشستر يونايتد يلاحق ألكسيس سانشيز 23.03.2018

علقت جماهير نادي مانشستر يونايتد آمالا كبيرة على مهاجم فريقها الجديد ألكسيس سانشيز. لكن الوافد التشيلي لم يستطع حتى الآن تلبية التطلعات المعقودة عليه. فهل يكون مصيره مع الشياطين الحمر مثل مصير الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؟
هل تتسبب أزمة باريس سان جرمان في انتقال دراكسلر إلى ميونيخ؟

هل تتسبب أزمة باريس سان جرمان في انتقال دراكسلر إلى ميونيخ؟ 08.11.2017

يواجه باريس سان جرمان أزمة قد تكلفه عقوبات شديدة. لكن هناك حلول منها بيع لاعبين، وخصوصا من خط الوسط. ويجري الحديث عن رحيل مشاهير ومن بينهم الألماني يوليان دراكسلر، الذي يريده بايرن خليفة لريبيري، حسب وسائل إعلام.

مباراة الإكوادور تؤكد صواب وجهة نظر ميسي بخصوص دي ماريا

مباراة الإكوادور تؤكد صواب وجهة نظر ميسي بخصوص دي ماريا 11.10.2017

مباراة الأرجنتين والإكوادور أظهرت أن انتقال أنخيل دي ماريا إلى صفوف نادي برشلونة، سيكون صفقة رابحة للفريق الكاتالوني، خاصة بعد الانسجام الواضح الذي ظهر بين نجم فريق باريس سان جيرمان وقائده في المنتخب ليونيل ميسي.
خلفاء محتملون للبرازيلي نيمار في حالة رحيله عن برشلونة

خلفاء محتملون للبرازيلي نيمار في حالة رحيله عن برشلونة 29.07.2017

الكلام واضح في برشلونة: الأصل أنه لا أحد هناك يريد رحيل نيمار عن الفريق، لكن إن أراد الرحيل فيجب دفع الشرط الجزائي حتى آخر سنت، حسب قول رئيس النادي. وتقترح صحف رياضية خلفاء محتملين للنجم البرازيلي في برشلونة. فمن هؤلاء؟
ما هي مهمة أنخيلا دي ماريا في برشلونة لو نجحت الصفقة معه؟

ما هي مهمة أنخيلا دي ماريا في برشلونة لو نجحت الصفقة معه؟ 15.03.2017

دي ماريا إلى جانب ميسي وسواريز ونيمار في برشلونة، رباعي الأحلام قد نشهده الموسم المقبل في الفريق الكاتالوني إذا نجحت إدارة برشلونة في ضم دي ماريا إلى صفوف ناديها. لكن هناك عقبات أمام انتقال دي ماريا للعملاق الكاتالوني.
انتقال دي ماريا من الشياطين الحمر إلى سان جيرمان

انتقال دي ماريا من الشياطين الحمر إلى سان جيرمان 06.08.2015

أكد فريق باريس سان جيرمان انتقال اللاعب الأرجنتيني الدولي انخيل دي ماريا رسميا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوفه. وسائل الإعلام قدرت قيمة الصفقة بأكثر من 44 مليون جنيه إسترليني.
هل يحلق الجناح الأرجنتيني دي ماريا نحو سان جيرمان؟

هل يحلق الجناح الأرجنتيني دي ماريا نحو سان جيرمان؟ 26.07.2015

بعد عدم التحاقه بفريقه مانشستر يونايتد، الذي يخوض جولة تحضيرية في الولايات المتحدة، عادت التكهنات حول أن انتقال الجناح الأرجنتيني الدولي انخل دي ماريا إلى بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بات "شبه محسوم".
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