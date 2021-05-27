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أنجيلينا جولي

تعد أنجلينا جولي واحدة من أشهر النساء في العالم ليس فقط لكونها من أهم الممثلات الأمريكيات، ولكن لالتزامها تجاه القضايا الإنسانية، إذ تبرعت بالملايين للمحتاجين عبر العالم، بالإضافة لنشاطها الميداني في مناطق التوتر.

ولدت أنجلينا جولي في 4 يونيو/ حزيران 1975 في لوس أنجلوس، وهي ممثلة على جوائز عالمية عديدة وفي مقدمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم. كما تعد من أجمل وأشجع نساء العالم، فبالإضافة لكونها تسافر لمناطق التوثر عبر العالم لمساعدة المحتاجين والأطفال. ومن أشهر أفلامها السينمائية: تشانجيلنغ أو التحدي سنة 2008 و جيا سنة 1998.

epa05621837 (FILE) A file picture dated 28 July 2013 shows US actors Angelina Jolie (2-L) and Brad Pitt (R) arriving with their children Pax Thien (L), Shiloh (hidden) and Knox Jolie-Pitt at Tokyo International Airport at Haneda, in Tokyo, Japan. According to media reports on 07 November 2016, Jolie's representative announced that the couple reportedly reached a custody agreement of their six children over a week ago after their separation in September 2016. EPA/KIMIMASA MAYAMA +++(c) dpa - Bildfunk+++

أنجلينا جولي تخسر معركة الحضانة أمام براد بيت 27.05.2021

قضية دامت شهوراً وجذبت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية، انتهى بها القرار لصالح النجم براد بيت أمام طليقته النجمة أنجلينا جولي. فلماذا تسعى جولي للحصول على الحضانة الكاملة على الأطفال الخمسة؟
محاميها يؤكد: إصابة أنجلينا جولي الإيرانية بكورونا في السجن

محاميها يؤكد: إصابة "أنجلينا جولي الإيرانية" بكورونا في السجن 20.04.2020

أفاد محامي الشخصية المشهورة على موقع إنستغرام "أنجلينا الإيرانية" أن الشابة قد أصيبت بفيروس كورونا خلال تواجدها في أحد السجون الإيرانية. فهل سيتم إطلاق سراحها نظراً لوضعها الصحي الحرج؟
5.11.2015 HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 05: Writer-director-producer-actress Angelina Jolie Pitt attends the opening night gala premiere of Universal Pictures' 'By the Sea' during AFI FEST 2015 presented by Audi at TCL Chinese 6 Theatres on November 5, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images) Copyright: Getty Images/J. Merritt

"الجنية" تعود بأنجلينا جولي إلى السينما بعد فراق براد بيت 20.10.2019

لم تشارك الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بأي عمل سينمائي طوال السنوات الماضية عقب انفصالها عن الممثل الأمريكي براد بيت، إلى أن عادت النجمة مؤخرا لعالم السينما وتحدثت عما ساعدها على الخروج من أزمتها التي "أفقدتها قوتها"!
Vor der Debatte des UN Sicherheitsrats zum Thema Sexuelle Gewalt in Konflikten unter dem Vorsitz von Bundesaussenminister Heiko Maas (R): hier mit UN Generalsekretaer Antonio Guterres, Rechtsanwaeltin Amal Clooney (L) und Friedensnobelpreistraegerin Nadia Murad. New York. 23.04.2019 New York USA *** Before the debate of the UN Security Council on sexual violence in conflicts chaired by Federal Foreign Minister Heiko Maas R here with UN Secretary-General Antonio Guterres lawyer Amal Clooney L and Nobel Peace Prize laureate Nadia Murad New York 23 04 2019 New York USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehler/photothek.netx

بمبادرة ألمانية.. مجلس الأمن يتبني مشروع قرار حول العنف الجنسي 24.04.2019

بمبادرة ألمانية تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو لتحرك أكثر فاعلية من جانب المجتمع الدولي ضد العنف الجنسي بمناطق الأزمات. وعبر التهديد باستخدام الفيتو فرضت الولايات المتحدة تعديلا تسبب في إضعاف نص القرار.
17.06.2018, Irak, Dohuk: Angelina Jolie, amerikanische Schauspielerin und Sonderbeauftragte des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR), gibt im Domiz Camp, einem Flüchtlingslager für syrische Geflüchtete, eine Pressekonferenz. Foto: Claire Thomas/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

هايكو ماس وأنجلينا جولي يكافحان العنف الجنسي خصوصا في الحروب 23.04.2019

تسعى ألمانيا لإصدار قرار من الأمم المتحدة يزيد من الضغوط على مرتكبي الاعتداءات الجنسية في مناطق النزاعات والحروب. وسعيا لكسب التأييد بهذا الشأن توجه وزير الخارجية الألمانية مع أنجلينا جولي بالحديث للرأي العام العالمي.

06 September 2013, - US actress/director Angelina Jolie (back C) arrives at Sydney Airport, Australia, 06 September 2013, with her children (L-R) Maddox, Shiloh, Zahara and Knox. EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT (zu dpa Jolie wünscht ihren Kindern keine frühe Schauspielkarriere) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Tsikas

أنجلينا جولي: بيت لا يدفع نفقة "كافية ومنتظمة" للأطفال 08.08.2018

يواجه نجم هوليود براد بيت اتهامات من زوجته السابقة أنجلينا جولي بالتهرب من دفع نفقة أبنائهما الستة كاملة وبشكل مستمر بعد انفصالهما منذ عامين. فكيف كانت ردة فعل براد بيت وكيف ستتعامل جولي مع الأمر؟

أنجلينا جولي تزور الموصل 16.06.2018

أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بجولة ميدانية في شوارع الموصل وتتحدث إلى عائلة عراقية نازحة.
Deutschland Frankreich Film Romy Schneider und Alain Delon Filmszene Der Swimmingpool (picture alliance/United Archiv)

حب على الهواء ـ ثنائيات في السينما والحياة 11.02.2018

عرف تاريخ السينما العالمية والعربية العديد من الثنائيات الفنية التي لم تقتصر على شاشة السينما فقط وإنما انتقلت إلى الحياة الواقعية، منها ما كُتب له النجاح والاستمرارية ومنها ما انتهى بالانفصال.

أنجيلينا جولي تزور مخيم الزعتري وتحث على زيادة المساعادات 29.01.2018

في زيارة هي الخامسة لها لمخيم الزعتري، أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة ونجمة هوليوود الأمريكية تتفقد أحوال الأسر السورية النازحة هناك وتعبر عن تضامنها معهم.
Mar 04, 1986 - Los Angeles, California, USA - ANGELINA JOLIE with father JON VOIGHT(Credit: © g49/Globe-ZUMA

الأطفال يعيدون الحياة إلى علاقة أنجلينا جولي بوالدها 09.12.2017

بعد قطيعة دامت سنوات، يبدو أن علاقة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، بوالدها الممثل جون فويت قد بدأت تتقارب مجددا، فقد كشفت نجمة هوليوود الشهيرة في مقابة حديثة لها، أنها أسست علاقة جديدة مع والدها بمساعدة من أطفالها.
15.11.2017 +++ Angelina Jolie, Special Envoy to the UN High Commission for Refugees gives her keynote address during the 2017 UN Peacekeeping Defense Ministerial in Vancouver, British Columbia, November 15, 2017. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY VAP2017111521 HEINZxRUCKEMANN

أنجلينا جولي تعتزم زيارة ضحايا العنف الجنسي من الروهينغا 16.11.2017

تعتزم النجمة الأميركية أنجلينا جولي زيارة ضحايا العنف الجنسي الذي واجهته تقريباً كل أنثى من أقلية الروهينغا. كما أدانت جولي الصراع المسلح بميانمار الذي أدى إلى فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلادش.
14.11.2014 * Angelina Jolie poses backstage at the Hollywood Film Awards in Hollywood, California in this November 14, 2014 file photo. Jolie has said she has had her ovaries and fallopian tubes removed to avoid the risk of ovarian cancer, the disease that killed her mother at the age of 56. The announcement in a New York Times column printed on March 24, 2015 came two years after the rights campaigner and mother-of-six had a double mastectomy after hearing she had also inherited a high risk of breast cancer. REUTERS/Danny Moloshok/Files

حتى في المرض..أنجلينا جولي تؤثر في الناس! 26.10.2017

بينما تعاطف العالم سنة 2013 مع الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، التي أعلنت وبكل شجاعة استئصالها لثدييها لأسباب مرضية، أظهرت دراسة حديثة التأثير الإيجابي لهذا "الخبر" على النساء. فكيف ذلك؟
TANKHALI, BANGLADESH- SEPTEMBER 15: Desperate Rohingya grab for aid handouts of clothing and food on September 15, 2017 in Tankhali, Bangladesh. Nearly 400,000 Rohingya refugees have fled into Bangladesh since late August during the outbreak of violence in the Rakhine state as recent satellite images released by Amnesty International provided evidence that security forces were trying to push the minority Muslim group out of the country. Myanmar's de facto leader Aung San Suu Kyi cancelled her trip to the United Nations General Assembly in New York, which begins next week, while criticism on her handling of the Rohingya crisis grows and her government has been accused of ethnic cleansing. According to reports, the Rohingya crisis has left at least 1,000 people dead, including children and infants, with dozens of the Rohingya Muslims who drowned when their boat capsized while trying to escape on overloaded fishing boats ill-equipped for rough waters. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

تحذيرات من وفيات للروهينغا في بنغلادش لغياب الاحتياجات الأساسية 17.09.2017

قالت منظمة إغاثية إن لاجئين من الروهينغا قد يلقون حتفهم بسبب عدم كفاية الكميات المتاحة من الغذاء والماء والمأوى. وانتقدت سفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي صمت زعيمة ميانمار متمنية عليها أن تكون "صوت حقوق الإنسان".
June 13, 2014. US actress and special UN envoy Angelina Jolie (L) and her husband US actor Brad Pitt attend the fourth day of the Global Summit to End Sexual Violence in Conflict in London on June 13, 2014. US Secretary of State John Kerry spoke at the closing session of the four-day long Global Summit to End Sexual Violence in Conflict, which is being co-hosted by Hollywood actress Angelina Jolie and British Foreign Secretary William Hague. UN Secretary General Ban Ki Moon will also appear by video link. AFP PHOTO / CARL COURT (Photo credit should read CARL COURT/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/C. Court

براد بيت يوضح الأسباب التي أدت إلى انفصاله عن أنجيلنا جولي 04.05.2017

للمرة الأولى تحدث الممثل براد بيت بصراحة عن طلاقه من النجمة أنجلينا جولي واعترف بأنه كان يفرط في استهلاك المشروبات الكحولية ويدخن الماريجوانا. ووصف انفصاله عن أنجلينا جولي بأنه كان مثل "الموت".

Hollywood actress Angelina Jolie gives a press conference in Siem Reap province, Cambodia, Saturday, Feb. 18, 2017. Jolie on Saturday launches her two-day film screening of First They Killed My Father in Angkor complex in Siem Reap province. (AP Photo/Heng Sinith) |

بعد الطلاق .. أنجلينا جولي تتحول إلى معلمة! 16.03.2017

بعد سطوع نجم أنجلينا جولي في عالم التمثيل وتقلدها منصب مبعوثة خاصة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ها هي الآن تغزو عالم التدريس وتلقي أول محاضرة لها في كلية لندن للاقتصاد.
March 20, 2011. Brad Pitt, Angelina Jolie, and their six children Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, and Vivienne go for a walk in their neighborhood in New Orleans, LA, USA on March 20, 2011. Photo by Elizabeth Pantaleo/ABACAUSA.COM | (c) picture-alliance/abaca/E. Pantaleo

طلاق (برانجلينا) لا يلغي العائلة 21.02.2017

لم يكن انفصال ثنائي هوليوود الشهير، براد بيت وأنجلينا جولي، يخلو من المشاكل والحزن، غير أن تصريحات جولي الأخيرة توحي بأن الاتفاق والتأقلم مع الحالة الجديدة بدأ للتو، مع التشديد على أهمية العائلة في حياتهما.
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