أنجيلينا جولي

تعد أنجلينا جولي واحدة من أشهر النساء في العالم ليس فقط لكونها من أهم الممثلات الأمريكيات، ولكن لالتزامها تجاه القضايا الإنسانية، إذ تبرعت بالملايين للمحتاجين عبر العالم، بالإضافة لنشاطها الميداني في مناطق التوتر.

ولدت أنجلينا جولي في 4 يونيو/ حزيران 1975 في لوس أنجلوس، وهي ممثلة على جوائز عالمية عديدة وفي مقدمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم. كما تعد من أجمل وأشجع نساء العالم، فبالإضافة لكونها تسافر لمناطق التوثر عبر العالم لمساعدة المحتاجين والأطفال. ومن أشهر أفلامها السينمائية: تشانجيلنغ أو التحدي سنة 2008 و جيا سنة 1998.