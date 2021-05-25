 أنجلينا جولي تخسر معركة الحضانة أمام براد بيت | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 27.05.2021

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منوعات

أنجلينا جولي تخسر معركة الحضانة أمام براد بيت

قضية دامت شهوراً وجذبت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية، انتهى بها القرار لصالح النجم براد بيت أمام طليقته النجمة أنجلينا جولي. فلماذا تسعى جولي للحصول على الحضانة الكاملة على الأطفال الخمسة؟

صورة أرشيفية للزوجين مع بعض أطفالهما عام 2013

صورة أرشيفية للزوجين مع بعض أطفالهما عام 2013

أوضحت وسائل إعلام أمريكية أن نجمة هوليوود أنجلينا جولي خسرت دعوى قضائية رفعتها ضد طليقها، النجم الأمريكي براد بيت، للحصول على الحضانة المطلقة لأطفالهم الخمسة، إذ قررت المحكمة منح طرفي القضية حق الحضانة بشكل متساو.

مختارات

بعد قطيعة دامت سنوات، يبدو أن علاقة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، بوالدها الممثل جون فويت قد بدأت تتقارب مجددا، فقد كشفت نجمة هوليوود الشهيرة في مقابة حديثة لها، أنها أسست علاقة جديدة مع والدها بمساعدة من أطفالها.

لم يكن انفصال ثنائي هوليوود الشهير، براد بيت وأنجلينا جولي، يخلو من المشاكل والحزن، غير أن تصريحات جولي الأخيرة توحي بأن الاتفاق والتأقلم مع الحالة الجديدة بدأ للتو، مع التشديد على أهمية العائلة في حياتهما.

بينما تعاطف العالم سنة 2013 مع الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، التي أعلنت وبكل شجاعة استئصالها لثدييها لأسباب مرضية، أظهرت دراسة حديثة التأثير الإيجابي لهذا "الخبر" على النساء. فكيف ذلك؟

وذكرت مجلة "بيبول" الأمريكية أن براد بيت، الذي لم يكن يحصل على وقت كافٍ لقضائه مع أطفاله من أنجلينا جولي، وهم باكس (17)، زهارا (16)، شايلو (14)، فيفيان ونوكس (12). بيد أن المحكمة قضت في قرارها الابتدائي بأن يحصل على وقت أكبر معهم.

وكانت مجلة "بيج سيكس" قد نقلت عن مصادر قريبة من النجمين أن جولي أرادت بكافة السبل منع اتفاق حول قضاء زوجها السابق وقتاً أطول مع أطفالهم، وطالبت أمام المحكمة بالحصول على حق الحضانة الكاملة، واتهمت بيت بالعنف المنزلي. وذكرت مصادر أخرى أن جولي أرادت للأطفال أن يشهدوا ضد والدهم في المحكمة، وهو ما حصل في شهر مارس/ آذار الماضي، عندما شهد مادوكس (19)، الابن السادس والوحيد الذي تخطى سن البلوغ، في المحكمة ضد براد بيت.

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انفصال نجما هوليود أنجيلينا جولي وبراد بيت

لكن بحسب المطلعين على سير القضية، التي دامت عدة شهور، فإن قرار المحكمة جاء لصالح بيت بعد الاستماع إلى الأطفال وإلى عدد كبير من الشهود والمعالجين النفسيين والخبراء، وبعض من كانوا قريبين من أطفال النجمين العالميين.

ومن غير المعروف بعد، ما إذا كانت أنجلينا جولي ستستأنف قرار المحكمة، وإن كانت "بيج سيكس" تؤكد أنها ستقوم بذلك، وأنها اتهمت القاضي الذي نطق بالحكم، جون أوديكيرك، بالانحياز.

يشار إلى أن براد وأنجلينا كانا يعتبران الزوجين الأشهر في هوليوود، ودامت علاقتهما منذ عام 2005 وحتى 2014، عندما تزوجا، ولكنهما أعلنا انفصالهما في سبتمبر/ أيلول 2016.

ي.أ/و.ب

  • Angelina Jolie und Brad Pitt. (Foto: picture-alliance/dpa)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    أليس من الجميل مشاهدتهما معا، ولكن مثل هذه المشاهد قد نودعها قريبا، بعد أن قدمت أنجلينا وثائق الطلاق رسميا، والذي بدأ من تاريخ 15 أيلول/ تشرين أول بشكل رسمي، والسبب بحسب ما ذكره محامي أنجلينا يعود إلى "خلافات لا يمكن حلها".

  • Mr. and Mrs. Smith Film: (Foto: picture-alliance/kpa)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    بدأ الحب بين الطرفين أثناء تصوير الفيلم "السيد والسيدة سميث" في عام 2004، حيث أثار التقارب بين النجمين التكهنات وقتها، وفي العام التالي أعلن براد بيت نبأ انفصاله عن الممثلة جنيفر أنستون، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة كل من جولي وبيت.

  • Angelina Jolie and Brad Pitt und sechs Kinder: (Foto: picture-alliance/abaca/E. Pantaleo)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    في عام 2006 استقبل براد وانجيلينا أول مولود لهما، وكانت طفلة، وأطلقوا عليها اسم شيلوه، بعد ذلك بعامين رزقا بتوأم فيفيان مارشلين ونوكس ليون. وتبنت العائلة ثلاثة أطفال آخرين في ما بعد، وزينت صور العائلة الكبيرة صفحات الجرائد والمجلات. انجيلينا طلبت حق رعاية الأطفال بعد الطلاق مع منح براد بيت حق زيارتهم.

  • Angelina Jolie Cover People Magazine Hochzeit. (Foto: Imago/Levine-Roberts)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    وفي سرية تامة، خطط النجمان حفل زفافهما والذي أقيم بعيدا عن الأضواء في قصر "ميرفال" في جنوب فرنسا، والذي يقال أن جولي وبيت قاما بشرائه عام 2008 بمبلغ 35 مليون يورو.

  • Angelina Jolie Brad Pitt By The Sea. (Foto: picture-alliance/dpa/Universal Pictures)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    في العام 2015 اشترك النجمان في عمل سينمائي موحد وهو "By the Sea"، حيث لم تلعب انجلينا دور البطولة إلى جانب زوجها فقط، بل شاركت أيضا في الإخراج. وتدور أحداث الفيلم عن رأب الصدع في العلاقة الزوجية التي ألمت بالراقصة فانيسا وزوجها الكاتب رولاند. إلا أن النجاح في وأد الخلافات داخل الفيلم لم يؤد إلى نجاح مماثل بين بيت وجولي. (إعداد يوليا هيتس/ ترجمة علاء جمعة)

    الكاتب: يوليا هيتس/ علاء جمعة