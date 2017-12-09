أنجلينا جولي: بيت لا يدفع نفقة "كافية ومنتظمة" للأطفال

اتهمت نجمة هوليود أنجلينا جولي براد بيت زوجها المنفصل عنها بعدم دفع أي نفقة "كافية" لدعم أطفالهما خلال العام ونصف العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وكتب أحد محاميي جولي في وثائق تم تقديمها إلى محكمة في لوس أنجليس يوم الثلاثاء ( السابع من آب / أغسطس 2018) "يتعين على (بيت) أن يدفع نفقة إعالة الأطفال. حتى الآن لم يدفع (بيت) أي نفقة كافية للأطفال منذ الانفصال".

وللزوجين المنفصلين ستة أبناء، بينهم ثلاثة بالتبني، وتتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا. وطالبت نجمة هوليود جولي بحقوق الحضانة الكاملة منذ تقديم طلب الطلاق في أيلول/ سبتمبر 2016 وفي حزيران/ يونيو. وأمرت المحكمة جولي بالسماح لبيت بالحصول على وقت إضافي لرؤية الأطفال وإلا ستخاطر أنجلينا بفقدان الحضانة الأولية. ونقلت شبكة تلفزيون "إن.بي.سي" عن مصدر مقرب من النجم الأمريكي قوله "براد أوفى بالتزاماته".

ومضت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي يوم أمس الثلاثاء قُدما في إجراءات طلاقها الطويلة والمريرة أحياناً من براد بيت، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد مرور ما يقرب من عامين. وقدم محامي جولي أوراقاً للمحكمة العليا في لوس أنجليس تقول إن الممثلة تريد حكما "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018".

وجاء في الوثيقة كذلك أن بيت "لم يقدم أي دعم يذكر للأطفال منذ الانفصال" وأن المدفوعات "لم تكن مستمرة بانتظام" رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه.

وقالت ميندي نايبي، المتحدثة باسم جولي أمس الثلاثاء إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو "إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما". لكن ممثلي براد بيت رفضوا التعليق على الأمر.

وتسببت دعوى الطلاق في نزاع مرير على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال. ولم يتم الاتفاق بعد على الترتيبات النهائية للحضانة. يذكر أن علاقة النجمين استمرت لمدة عشر سنوات أما فترة الزواج فدامت سنتين.

ع.ع/ع.ش (د ب أ، رويترز)