 أنجلينا جولي: بيت لا يدفع نفقة ″كافية ومنتظمة″ للأطفال | عالم المنوعات | DW | 08.08.2018

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منوعات

أنجلينا جولي: بيت لا يدفع نفقة "كافية ومنتظمة" للأطفال

يواجه نجم هوليود براد بيت اتهامات من زوجته السابقة أنجلينا جولي بالتهرب من دفع نفقة أبنائهما الستة كاملة وبشكل مستمر بعد انفصالهما منذ عامين. فكيف كانت ردة فعل براد بيت وكيف ستتعامل جولي مع الأمر؟

Angelina Jolie mit Kindern (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

اتهمت نجمة هوليود أنجلينا جولي براد بيت زوجها المنفصل عنها بعدم دفع أي نفقة "كافية" لدعم أطفالهما خلال العام ونصف العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وكتب أحد محاميي جولي في وثائق تم تقديمها إلى محكمة في لوس أنجليس يوم الثلاثاء ( السابع من آب / أغسطس 2018) "يتعين على (بيت) أن يدفع نفقة إعالة الأطفال. حتى الآن لم يدفع (بيت) أي نفقة كافية للأطفال منذ الانفصال".

وللزوجين المنفصلين ستة أبناء، بينهم ثلاثة بالتبني، وتتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا. وطالبت نجمة هوليود جولي بحقوق الحضانة الكاملة منذ تقديم طلب الطلاق في أيلول/ سبتمبر 2016 وفي حزيران/ يونيو. وأمرت المحكمة جولي بالسماح لبيت بالحصول على وقت إضافي لرؤية الأطفال وإلا ستخاطر أنجلينا بفقدان الحضانة الأولية. ونقلت شبكة تلفزيون "إن.بي.سي" عن مصدر مقرب من النجم الأمريكي قوله "براد أوفى بالتزاماته".

ومضت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي يوم أمس الثلاثاء قُدما في إجراءات طلاقها الطويلة والمريرة أحياناً من براد بيت، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد مرور ما يقرب من عامين. وقدم محامي جولي أوراقاً للمحكمة العليا في لوس أنجليس تقول إن الممثلة تريد حكما "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018".

مختارات

أعلنت الناشطة الإنسانية والنجمة العالمية والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي أن الأطباء أزالوا مبيضها والقنوات المتصلة به لتجنيبها خطر الإصابة بمرض السرطان الذي قضى على أمها وهي في سن الـ 56. (24.03.2015)

يظهرون في أحسن حالاتهم ويرتدون أغلى الملابس فيظن الناس أنهم مختلفون وهم في النهاية أناس كسائرالبشر. إنهم مشاهير هوليوود الذين لديهم هم أيضا عادات غريبة وطريفة قد لا يصدقها البعض. (18.10.2017)

وجاء في الوثيقة كذلك أن بيت "لم يقدم أي دعم يذكر للأطفال منذ الانفصال" وأن المدفوعات "لم تكن مستمرة بانتظام" رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه.

وقالت ميندي نايبي، المتحدثة باسم جولي أمس الثلاثاء إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو "إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما". لكن ممثلي براد بيت رفضوا التعليق على الأمر.

وتسببت دعوى الطلاق في نزاع مرير على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال. ولم يتم الاتفاق بعد على الترتيبات النهائية للحضانة. يذكر أن علاقة النجمين استمرت لمدة عشر سنوات أما فترة الزواج فدامت سنتين.

ع.ع/ع.ش (د ب أ، رويترز)

  • Angelina Jolie und Brad Pitt. (Foto: picture-alliance/dpa)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    أليس من الجميل مشاهدتهما معا، ولكن مثل هذه المشاهد قد نودعها قريبا، بعد أن قدمت أنجلينا وثائق الطلاق رسميا، والذي بدأ من تاريخ 15 أيلول/ تشرين أول بشكل رسمي، والسبب بحسب ما ذكره محامي أنجلينا يعود إلى "خلافات لا يمكن حلها".

  • Mr. and Mrs. Smith Film: (Foto: picture-alliance/kpa)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    بدأ الحب بين الطرفين أثناء تصوير الفيلم "السيد والسيدة سميث" في عام 2004، حيث أثار التقارب بين النجمين التكهنات وقتها، وفي العام التالي أعلن براد بيت نبأ انفصاله عن الممثلة جنيفر أنستون، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة كل من جولي وبيت.

  • Angelina Jolie and Brad Pitt und sechs Kinder: (Foto: picture-alliance/abaca/E. Pantaleo)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    في عام 2006 استقبل براد وانجيلينا أول مولود لهما، وكانت طفلة، وأطلقوا عليها اسم شيلوه، بعد ذلك بعامين رزقا بتوأم فيفيان مارشلين ونوكس ليون. وتبنت العائلة ثلاثة أطفال آخرين في ما بعد، وزينت صور العائلة الكبيرة صفحات الجرائد والمجلات. انجيلينا طلبت حق رعاية الأطفال بعد الطلاق مع منح براد بيت حق زيارتهم.

  • Angelina Jolie Cover People Magazine Hochzeit. (Foto: Imago/Levine-Roberts)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    وفي سرية تامة، خطط النجمان حفل زفافهما والذي أقيم بعيدا عن الأضواء في قصر "ميرفال" في جنوب فرنسا، والذي يقال أن جولي وبيت قاما بشرائه عام 2008 بمبلغ 35 مليون يورو.

  • Angelina Jolie Brad Pitt By The Sea. (Foto: picture-alliance/dpa/Universal Pictures)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    في العام 2015 اشترك النجمان في عمل سينمائي موحد وهو "By the Sea"، حيث لم تلعب انجلينا دور البطولة إلى جانب زوجها فقط، بل شاركت أيضا في الإخراج. وتدور أحداث الفيلم عن رأب الصدع في العلاقة الزوجية التي ألمت بالراقصة فانيسا وزوجها الكاتب رولاند. إلا أن النجاح في وأد الخلافات داخل الفيلم لم يؤد إلى نجاح مماثل بين بيت وجولي. (إعداد يوليا هيتس/ ترجمة علاء جمعة)

    الكاتب: يوليا هيتس/ علاء جمعة


مختارات

مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

في عام 2004 وقعا في الحب، أثناء تصويرهما فيلم "السيد والسيدة سميث". ومنذ ذلك الحين شوهدت أنجلينا جولي وبراد بيت كالثنائي الحلم في هوليوود، إلا أن ذلك على وشك الانتهاء بعد أن طلبت أنجلينا الطلاق. (21.09.2016)  

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